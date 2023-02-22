بناء سلسلة توريد أكثر استدامةً ومرونةً
تحسين العدالة والشفافية من خلال سلاسل توريد فعَّالة
أيقونات أوراق شجر متشابكة تمثل سلسلة توريد مستدامة

بالنسبة للمجموعات التي تسعى إلى تحقيق جدول أعمال الاستدامة، يجب أن تكون سلسلة التوريد مجالًا رئيسيًا للتركيز. لماذا؟ لأن ما يصل إلى 85% من تأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تحدث في سلسلة التوريد—ومنها أكثر من 90% من الانبعاثات المرتبطة بتوفير منتجات المجموعة وخدماتها.¹ ودون حدوث تحول في سلسلة التوريد، لا يمكن تحقيق تحول في الاستدامة.

والخبر السار هو أن المجموعات تدرك هذا التحدي وتتخذ الإجراءات اللازمة. ففي الواقع، تقول 49% من الشركات إنها وضعت أهدافًا لاستدامة سلسلة التوريد،² في حين تقول 70% منها إنها تخطط للاستثمار في الاقتصادات الدائرية التي تقلل من النفايات من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.³
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غالبًا ما تمثل سلاسل التوريد أكثر من 90% من الانبعاثات المرتبطة بتوفير منتجات المجموعة وخدماتها عند النظر في تأثيراتها المناخية الإجمالية.¹

 %49

%49 من المجموعات وضعت أهدافًا لاستدامة سلسلة التوريد.³
بناء سلسلة توريد أكثر استدامة

يتمثل أحد تعريفات سلسلة التوريد المستدامة، كما عرّفها المنتدى الاقتصادي العالمي، في أنها سلسلة تُدمج فيها اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدءًا من إنتاج المواد الخام وصولًا إلى تسليم المنتج للعميل النهائي.

يتبنى عدد متزايد من المجموعات تعريفًا أوسع يشمل العمليات اللاحقة لمرحلة الشراء، مثل إعادة المنتجات والتخلص منها. ويُعد مفهوم الاقتصاد الدائري—الذي يقوم على إعادة استخدام المواد والمنتجات وإعادة تدويرها بدلًا من التخلص منها—ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل التوريد.

إنَّ سلاسل التوريد الأكثر استدامة وسيلة لتحقيق الأهداف التالية:

  • تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG).
  • الحفاظ على الموارد من خلال تقليل الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.
  • تلبية توقعات العملاء مع الحد من تأثيرات التغير المناخي.
  • معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية عبر التوريد الأخلاقي والمسؤول.
التحدي: تحويل الطموح إلى خطوات ملموسة ذات مغزى

إن تحقيق الأهداف من خلال أداء الخطوات الصحيحة ليس بالأمر السهل. صاغت 40% فقط من الشركات المبادرات اللازمة لسد فجواتها في مجال الاستدامة، بينما دمجت ثلث الشركات فقط أهداف الاستدامة ومقاييسها في عملياتها التجارية.⁴ ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من سلسلة التوريد يقع خارج نطاق التحكم المباشر للمجموعة، فإنه يُعدُّ أحد أصعب المجالات التي يمكن البدء بها لإجراء التحسينات.

إذن، فكيف يمكن للشركات التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الاستدامة؟ تكمن الإجابة في حلول سلاسل التوريد الذكية التي تعزز من مستويات الرؤية، وإمكانية التتبع، والتحكم.
أربع عقبات تحول دون بناء سلسلة توريد أكثر استدامة

إن تحقيق الاستدامة عبر سلسلة التوريد أسهل في القول منه في الفعل، إذ غالبًا ما تواجه المجموعات عقبات، مثل:

  • الوصول إلى البيانات. إن عدم توفر بيانات سلسلة التوريد أو انقسامها يجعل من الصعب اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
  • رؤية المخزون. قد يؤدي عدم توفر بيانات المخزون الأساسية إلى الإفراط في الطلب، ما يزيد من التكاليف، ويخلق مزيدًا من النفايات، ويساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • المعارف المتوفرة في مصدر المنتجات. إن عدد نقاط الاتصال في سلسلة التوريد يجعل من الصعب ضمان الحصول على المنتجات والمواد من مصادر مسؤولة، وجميع الأطراف المعنية في سلسلة التوريد يلتزمون بالمعايير المحددة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  • توقعات العملاء العالية. يتوقع العملاء تلبية طلباتهم بسرعة، حتى في نفس اليوم، لكن الوفاء بهذه التوقعات يمكن أن يؤدي إلى خيارات لوجستية وتغليف ووسائل نقل غير مرغوب فيها بيئيًا.
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أهمية استدامة سلسلة التوريد

 

قد تتعرض الشركات التي لا تُطبِق ممارسات الاستدامة في سلسلة التوريد لديها لخطر إلحاق الضرر بربحيتها على المدى الطويل، نظرًا لأن الأطراف المعنيين على اختلاف أنواعهم أصبحوا يرغبون على نحو متزايد في رؤية المجموعات تتخذ إجراءات ملموسة بشأن الاستدامة.

  • %60 من المستهلكين سيغيرون من عاداتهم في التسوق لتقليل تأثيرهم البيئي، وأكثر من 70% يرون أن إمكانية تتبُّع المنتجات أمر مهم للغاية بالنسبة لهم.³
  • %70 من الموظفين يقولون إنهم سيفضلون البقاء في شركة تمتلك أجندة بيئية قوية، و10% من جيل الألفية مستعدون حتى لتقليل رواتبهم للعمل في شركة من هذا النوع.⁵
  • يعتقد المستثمرون أن الشركات المستدامة تقدم أفضل العوائد.
  • تنفذ الحكومات والهيئات التنظيمية متطلبات الاستدامة، ويقول 60% من الرؤساء التنفيذيين إنهم يشعرون بالضغط ليكونوا أكثر شفافية بشأن تدابير الاستدامة في مجموعاتهم،⁴ إذ أصبحت أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الطوعية إلزامية كما كان في السابق. على سبيل المثال، يضع التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) متطلبات صارمة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.


وإذا لم تكن كل هذه الأسباب كافية، فإن سلسلة التوريد المستدامة يمكن أن تعود بالنفع على الأعمال. وجدت شركة Accenture أن متوسط هوامش التشغيل للشركات ذات التقييمات العالية في أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أعلى بمعدل 3.7 مرات من تلك التي لديها تقييم أقل في أداء هذه الممارسات، في حين يحصل المساهمون على إجمالي عوائد سنوية أعلى بمعدل 2.6 مرة.⁶
بناء سلسلة توريد أكثر استدامة باستخدام حلول IBM

من خلال العمل مع حلول IBM، يمكنك بناء نوع جديد من سلسلة التوريد: تهدف إلى أن تكون شفافة، وقابلة للتدقيق، وأكثر استدامة ومرونة في مواجهة صدمات السوق وتقلباته.

إن IBM® Supply Chain Intelligence Suite هو حل قائم على الذكاء الاصطناعي للأتمتة والتحسين يهدف إلى تحسين مرونة سلسلة التوريد، وزيادة القدرة على التكيف، وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة من خلال توفير معارف قابلة للتنفيذ، ومهام سير عمل أكثر ذكاءً، وأتمتة ذكية.

إنَّ IBM Sterling® Order Management Software هو حل ذكي لتلبية الطلبات من شأنه تسريع تحول سلسلة التوريد من خلال تبسيط التعقيدات التكنولوجية والتنفيذية، ما يوفر إدارة المخزون في الوقت الحقيقي عبر قنوات متعددة، إضافةً إلى خدمات الاستلام من الرصيف، والشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)، والشحن من المتجر (SFS).

 

IBM Supply Chain Intelligence Suite

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تجنب الهدر والمخزون الزائد

لاستخدام المخزون بفعالية وتجنب الهدر والتقادم، تحتاج إلى رؤية حقيقية شاملة وتخطيط دقيق للمواد. إن التخلص من صوامع البيانات يشكل أمرًا حساسًا، ويتطلب ذلك حلًا يوفر رؤية في الوقت الحقيقي عبر سلسلة التوريد العالمية لديك.

تحاول العديد من فرق سلسلة التوريد التخطيط باستخدام أدوات يدوية، مع وجود معارف محدودة في سلسلة التوريد الأوسع نطاقًا. ولكن مع تزايد التقلبات، لم يَعُد هذا النهج قابلًا للتطبيق.

يحتاج القادة إلى الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات سلسلة التوريد لتحسين الكفاءة والاستدامة. وهنا تأتي حلول IBM لتقديم الدعم المطلوب.

  • يعالج IBM Sterling Inventory Visibility أنشطة العرض والطلب الخاصة بالمخزون لتوفير رؤية دقيقة وفورية عالمية عبر القنوات لمنع نفاد المخزون والبيع الزائد.
  • يوفر IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency رؤية شاملة لسلسلة التوريد من خلال دمج البيانات بسلاسة من مصادر متباينة.
  • يساعد IBM Planning Analytics® with Watson على إنشاء الخطط وتعديلها بسهولة حسب الحاجة، من خلال الاستعانة بمعارف عميقة لفهم العوامل المؤثرة في الطلب وإنشاء خطط سلسلة توريد سلسة، ومتزامنة، ومستجيبة، ومرنة.
تيسير التوريد المسؤول والموثوق به

مع تزايد مطالب المستهلكين والجهات التنظيمية بتقديم دليل على التوريد المسؤول والأخلاقي للمواد، أصبح ضمان مصدر المواد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، قد يكون من الصعب مراقبة سلسلة توريد تتضمن العديد من الوسطاء.

يوفر برنامج Transparent Supply الخاص بـ Intelligent Supply Chain إمكانية تأسيس نظام بناء مستدام وقابل للتطبيق من الشركاء، وتصميم نماذج أعمال وحوكمة تعكس القيم المشتركة التالية:

  • إجراء المعاملات بطريقة أكثر ثقة وكفاءة من خلال مشاركة البيانات عبر  دفتر أستاذ سلسلة الكتل الثابتة والموزعة والمشتركة للمساعدة على ضمان  المصدر والجودة، وتقليل النفايات، وزيادة الربحية.
  • توفير الشفافية للمستهلكين المدفوعين بالغرض من خلال مساعدتهم على  الشراء بما يتماشى مع قيمهم—وتعميق المشاركة من خلال السماح لهم  بالمشاركة المباشرة في مبادرات الاستدامة.
  • تحقيق الامتثال ومراقبته، مثل قاعدة قانون تحديث قانون سلامة الأغذية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية رقم 204(د)، عن طريق تحميل أحداث التتبُّع الحساسة وعناصر البيانات الرئيسية ومشاركتها والتحقق منها، في بيئة غنية بالأمان، باستخدام تقنية سلسلة الكتل. ويمكنك تصدير التقارير بسهولة عندما تكون مطلوبة من قِبل إدارة الغذاء والدواء، وإجراء التقييمات المستمرة لبياناتك للمساعدة على ضمان بقائك ممتثلًا للوائح.

التحقق خطوة بخطوة

يساعدك برنامج Trust Your Supplier الخاص بسلاسل IBM Intelligent Supply Chains يساعدك في إدارة مخاطر الموردين على نحو أكثر فعالية من خلال المراقبة المستمرة للموردين، لضمان امتثالهم لممارساتك البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسياسات التوريد المسؤول المتبعة لديك. يمكنك طلب الشهادات، وإنشاء سجلات لممارسات وأداء الموردين، وتمكين المدققين من التحقق من دقة وصحة المستندات التي ترسلها من أجل التقييمات.

بالنسبة للمجموعات في مجال صناعة الأغذية، تُعدُّ IBM Supply Chain Intelligence Suite: Food Trust شبكة تعاونية يمكنك الانضمام إليها، تم تأسيسها على تقنية ®IBM Blockchain وتعتمد على التوريد الشفاف. وتشمل هذه الشبكة المزارعين، والمعالجين، وتجار الجملة، والموزعين، والمصنعين، وتجار التجزئة وغيرهم، ما يعزز الرؤية والمساءلة عبر سلسلة توريد الأغذية.

 التعرُّف على Food Trust
البحث عن الثقة تعرَّف على كيفية التزام صناعة تربية الأحياء المائية في النرويج بالتوجيهات الصارمة المتعلقة بتتبع الأغذية من خلال استخدام IBM Blockchain Transparent Supply. اقرأ دراسة الحالة
تلبية توقعات العملاء مع الحد من تأثيرات التغير المناخي

مع تزايد استعداد المستهلكين لاختيار خيارات الشحن والتغليف قليلة النفايات ومنخفضة الكربون، لم تعد تلبية التوقعات تتعلق فقط بسرعة التسليم. بل إن تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات تتماشى مع قيمهم من شأنه أن يساعد مجموعتك على تقليل الانبعاثات والنفايات على حد سواء.

يتيح لك برنامج IBM Supply Chain Intelligence Suite: IBM Blockchain Transparent Supply، وهو جزءٌ من مجموعة IBM Supply Chain Intelligence Suite، تلقي بيانات البصمة الكربونية للمنتجات (PCF) وتحميلها وتبادلها بتنسيق موحد، ما يساعدك على التتبع الدقيق للانبعاثات الكربونية للمنتجات والإفصاح عنها عبر سلسلة التوريد. كما تساعدك هذه التقنية المعتمدة على سلسلة الكتل في تتبع دقة انبعاثاتك في النطاقات 1 و2 و3 والتحقق منها، وتقدير الانبعاثات من البداية إلى بوابة المصنع الخاص بمنتجاتك، لإثبات صحة مزاعمك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تحسين تلبية الطلبات وتقليل عدد الشحنات من خلال دمجها في عدد أقل من الطرود من خلال طرق شحن أفضل بيئيًا باستخدام IBM Sterling® Intelligent Promising.

يمكن أن تساعد الوفورات في نفايات المنتجات، وتقليل طرود الشحن، والتوجيه الذكي للطلبات وتنسيقها على تقليل انبعاثات الكربون لديك. ويمكن عرض التكامل مع تجنب محركات حساب كميات الكربون في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المتسوقين عبر الإنترنت عند مطالبتهم بتحديد خيارات الشحن المفضلة لديهم. ويوفر الحل أيضًا لوحة معلومات توضح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعرض تجنب الانبعاثات الناتج عن التحسين.
تحسين دوران سلسلة التوريد

يسعى المستهلكون على نحو متزايد للشراء من الشركات التي تتخذ إجراءات ملموسة للحد من النفايات وتقليل الأثر البيئي. وقد أظهر استطلاع للرأي أُجري على 5000 مستهلك أوروبي مدى تأثر مشاعرهم، حيث أبرز الاستطلاع ما يلي:

  • %77 يعتقدون أنه من المهم أن تكون المنتجات قابلة لإعادة التدوير
  • %22 مستعدون لدفع المزيد مقابل المنتجات التي تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير
  • %40 يرون أنه يجب حظر بيع المنتجات غير القابلة لإعادة التدوير


يمكنك معالجة المرتجعات باستخدام نظام إدارة الطلبات (OMS) والكشف عن حالة المخزون لإعادة البيع أو التجديد أو إعادة التدوير من خلال استخدام IBM Sterling Order Management Software. ليس هذا فحسب، بل بمقدورك تعزيز قيمة الاستدامة في التجارة المُعَاد بيعُها وتقديمها للعملاء مع إتاحة الرؤية حول تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكنك أيضًا إقران هذا الحل مع IBM Blockchain Transparent Supply للسلع التي تستفيد من إثبات المصدر. 

عملية مثمرة: بناء الثقة من خلال إمكانية التتبع

تعرَّف على كيفية مساعدة عملاقة الأدوية اليابانية Asahi Kasei على إنشاء منصة تعتمد على تقنية سلسلة الكتل لإثبات استخدام البلاستيك المعاد تدويره في المنتجات والتغليف.
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الحواشي

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