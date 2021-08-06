ما هي تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي؟

تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي هي القدرة على جمع وإيجاد معنى في البيانات التي يتم جمعها من قنوات التواصل الاجتماعي لدعم قرارات الأعمال—وقياس الأداء بناء على تلك القرارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يعرف الممارسون والمحللون على حد سواء وسائل التواصل الاجتماعي من خلال العديد من مواقعها الإلكترونية وقنواتها: Facebook و YouTube و Instagram و Twitter و LinkedIn و Reddit وغيرها الكثير.
وتعد تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي أوسع من مجرد أدوات القياس مثل الإعجابات، والمتابعات، وإعادة التغريد، والمعاينات، والنقرات، ومرات الظهور التي يتم جمعها من القنوات كل على حدة. كما أنها تختلف عن التقارير التي تقدمها الخدمات التي تدعم الحملات التسويقية مثل LinkedIn أو Google Analytics.
تستخدم تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي منصات برمجية مصممة خصيصاً تعمل بطريقة مشابهة لأدوات البحث على الويب. يتم استرجاع البيانات المتعلقة بالكلمات الرئيسية أو الموضوعات من خلال استعلامات البحث أو "برامج زحف" الويب التي تمتد عبر القنوات. يتم عرض أجزاء من النص وتحميلها في قاعدة بيانات وتصنيفها وتحليلها لاستخلاص رؤى ذات مغزى.
تتضمن تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الاستماع هو مراقبة القنوات الاجتماعية بحثًا عن المشكلات والفرص. عادة ما تدمج أدوات تحليلات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الاستماع إلى تقارير أكثر شمولاً تتضمن الاستماع وتحليل الأداء.
تشير IBM إلى أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي: "يمكن أن تنتشر أخبار منتج رائع كالنار في الهشيم. وأخبار المنتج السيئ — أو تجربة سيئة مع ممثل خدمة العملاء — يمكن أن تنتشر بنفس السرعة. المستهلكون الآن يحاسبون المؤسسات على وعود علامتهم التجارية ويشاركون تجربتهم مع الأصدقاء والزملاء والجمهور بشكل عام."
تساعد تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الشركات على معالجة هذه التجارب واستخدامها من أجل:
يمكن استخدام هذه الرؤى ليس فقط لإجراء تعديلات تكتيكية، مثل التعامل مع تغريدة غاضبة، بل يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية. في الواقع، تجد IBM أن تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن "تدخل في النقاشات الأساسية حول كيفية تطوير الشركات لاستراتيجياتها."
تؤثر هذه الاستراتيجيات على مجموعة من أنشطة الأعمال:
تتمثل الخطوة الأولى لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة في تطوير هدف. يمكن أن تتراوح الأهداف بين زيادة الإيرادات وتحديد مشكلات الخدمة. من هناك، يمكن تحديد المواضيع أو الكلمات المفتاحية وتعيين معلمات مثل النطاق الزمني. يجب أيضًا تحديد المصادر - الردود على مقاطع فيديو يوتيوب، ومحادثات فيسبوك، ومناقشات تويتر، ومراجعات منتجات أمازون، والتعليقات من المواقع الإخبارية. من المهم اختيار مصادر ذات صلة بمنتج أو خدمة أو علامة تجارية معينة.
سيتم عادةً إنشاء مجموعة بيانات لدعم الأهداف والموضوعات والمعلمات والمصادر. يتم استرجاع البيانات وتحليلها ورفع تقارير بها من خلال عروض مصوّرة للبيانات تسهل فهمها ومعالجتها.
تُعد هذه الخطوات نموذجية لنهج تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي العام الذي يمكن زيادة فعاليته بفضل القدرات الموجودة في منصات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
