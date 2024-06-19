ما المقصود بالأرصاد الجوية؟

في القرن العشرين، أدت التطورات في فيزياء الغلاف الجوي إلى تأسيس التنبؤات الجوية العددية الحديثة. اكتشف خبراء الأرصاد الجوية النرويجيون مفهوم الكتل الهوائية والجبهات، وهي الأسس التي يعتمد عليها التنبؤ بالطقس في يومنا هذا.

خلال الحربين العالميتين، ساهم العلماء في تطوير علم الأرصاد الجوية مع تزايد اعتماد العمليات العسكرية على فهم الظروف الجوية والتنبؤ بها. حتى الرادار، الذي تم اختراعه في الأصل لتتبُّع حركة الطائرات والسفن وسرعتها، تمّت إعادة توجيهه لتتبُّع اتجاه أنماط الطقس وسرعتها.

وبحلول خمسينيات وستينيات القرن العشرين، تمكَّنت الأقمار الصناعية ونماذج الحاسوب من مراقبة الضغط الجوي على نطاق عالمي وإجراء عمليات محاكاة قائمة على البيانات، ما أدى إلى إجراء توقعات أكثر دقة للطقس. يستخدم علم الأرصاد الجوية الحديث إصدارات متقدمة من هذه التقنيات لمراقبة الطقس والتنبؤ به في الوقت الفعلي تقريبًا.