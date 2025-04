تاريخ Kubernetes

عمل العديد من مطوري Kubernetes على تطوير Borg وأرادوا بناء منسق حاويات يتضمن كل ما تعلموه من خلال تصميم نظامي Borg وOmega وتطويرهما لإنتاج أداة مفتوحة المصدر أقل تعقيدًا مع واجهة سهلة الاستخدام (UI). وكنوع من الحنين إلى Borg، أطلقوا عليها اسم مشروع Seven of Nine تيمنًا بشخصية Star Trek: Voyager التي كانت عبارة عن طائرة Borg بدون طيار. وعلى الرغم من عدم استمرار اسم المشروع الأصلي، فقد تم تخليد ذكراه من خلال النقاط السبع الموجودة على شعار Kubernetes (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).