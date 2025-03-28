ما المقصود بتحسين تلبية الطلبات؟

تاريخ النشر: 4 أغسطس 2024
المساهمون: Alice Gomstyn و Alexandra Jonker
تحسين تلبية الطلبات هو عملية تحديد أفضل الخيارات للتوريد وتلبية الطلبات، ما يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للمخزون وخفض التكاليف.
يمكن أن يحقق تحسين تلبية الطلبات الناجح أهدافًا تجارية متعددة، بما في ذلك منع نفاد المخزون وتجنب التخفيضات وتحقيق رضا العملاء وزيادة الربحية. وتشمل الممارسات الشائعة تحسين إدارة المخزون وتبسيط عمليات المستودعات وتحسين عمليات الشحن.
قد تستخدم المؤسسات أنظمة تحسين تلبية الطلبات لتحسين عمليات تلبية الطلبات الخاصة بها. ويمكن دمجها في أنظمة إدارة الطلبات (OMS) وأنظمة تشغيل الأعمال الأخرى.
يمكن أن يساعد تحسين تلبية الطلبات الشركات على مواجهة التحديات وأوجه القصور في عملية تلبية الطلبات (OFP) لتسليم طلبات العملاء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
عملية تلبية الطلبات (OFP) معقدة بطبيعتها. فهي تتضمن إدارة الخدمات اللوجستية والتصنيع وعلاقات الموردين وغير ذلك. يؤدي النجاح في عملية تلبية الطلبات إلى تسليم الشركة المنتج المناسب للعميل المناسب في الوقت والمكان المناسبين.
ومع ذلك، في أثناء عملية تلبية الطلبات، يمكن أن يحدث الكثير من الأخطاء. فنفاد المخزون، أو إذا كان الطلب على سلع معينة يفوق العرض، يمكن أن يترك العملاء المحتملين خالين الوفاض، ما يؤدي إلى ضياع فرص الإيرادات وعدم تلبية توقعات العملاء. يمكن أن تؤدي مستويات المخزون الزائدة إلى تخزين مكلف وتدفع الشركات إلى تطبيق تخفيضات كبيرة. وفي حين أن التخفيضات تساعد على إخراج المنتجات من المخازن، فقد تضر أيضًا بالأرباح. يمكن أن تؤدي العقبات في سلسلة التوريد إلى تأخير تصنيع المنتجات وتسليمها، ما يؤثر في تجربة العملاء. كما يمكن أن تواجه الشركات أيضًا ارتفاع تكاليف الشحن الذي يؤثر في تسعير المنتجات.
أدخلت منصات التجارة الإلكترونية وإستراتيجيات تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة مزيدًا من التعقيدات على عملية تلبية الطلبات. حيث تكافح العديد من الشركات اليوم لإدارة تلبية الطلبات عبر المتاجر التقليدية ومراكز التوزيع والمستودعات.
يمكن أن تختلف ممارسات تحسين تلبية الطلبات حسب الأعمال والصناعة. وتشمل الممارسات الشائعة ما يأتي:
تستلزم إدارة المخزون تحديد كمية المنتج التي يجب طلبها ومتى تُطلب ومكان تخزينها. يمكن أن يساعد التنبؤ بطلبات العملاء من خلال تحليل أنماط المبيعات القديمة الشركات على تحسين مستويات المخزون في المتاجر ومراكز تلبية الطلبات لتجنب نفاد المخزون وتناقصه.
يمكن أن يؤدي جعل عمليات المستودعات أكثر كفاءة إلى معالجة الطلبات بشكل أسرع مع توفير تكاليف الموظفين والعمالة التي تسهم في تكاليف تلبية الطلبات. وتشمل الإستراتيجيات تحسين تخطيط المستودعات ودمج الأتمتة والتشغيل الآلي في مهام سير العمل ودمج أنظمة إدارة المستودعات (WMS).
تسهم تكاليف الشحن في إجمالي تكاليف تلبية الطلبات. ويمكن للشركات أن تجني وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تحديد خيارات الشحن الفعالة من حيث التكلفة التي تلبي أهداف زمن التسليم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون إرسال طلب العميل في شحنتين بدلاً من شحنة واحدة أقل تكلفة. وبالمثل، قد توفر الشركة المال من خلال تحديد مصدر الطلب وتوجيهه من مركز توزيع واحد بدلاً من مركز توزيع آخر.
نظام تحسين تلبية الطلبات هو حل يمكن أن يتكامل مع الأنظمة الأخرى، مثل أنظمة إدارة الطلبات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحسين نتائج تلبية الطلبات. تستخدم أنظمة تلبية الطلبات الرائدة الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات البيانات لمساعدة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق مع حماية هوامش الربح وضمان أفضل تجربة للعملاء.
قد يُمكّن نظام تحسين تلبية الطلبات عالي الجودة الشركات من:
استخدمت شركة Pandora، إحدى أكبر العلامات التجارية للمجوهرات في العالم، محركًا ذكيًا وآليًا لتلبية الطلبات لشحن الطلبات إلى العملاء بسرعة وبتكلفة أقل. بالإضافة إلى ذلك، مكّن عرض المخزون الشركة من استخدام المتاجر كمراكز توزيع مصغرة للطلبات عبر الإنترنت.
حسّنت شركة hagebau الألمانية لتجارة البيع بالتجزئة في مجال تحسين المنازل من رضا العملاء من خلال الاستفادة من نظام إدارة الطلبات الذي وفر للعملاء خيارات مختلفة لتلبية الطلبات، بما في ذلك الشراء عبر الإنترنت والاستلام والشراء من المتجر والشحن إلى المنازل. كما وفرت القدرة على شراء السلع عبر الإنترنت وإعادتها في المتاجر تجربة أكثر ملاءمة للعملاء.
أنشأت شركة Parker Hannafin، وهي شركة مصنعة لتقنيات الحركة والتحكم، مصدرًا واحدًا للحقيقة بشأن المخزون والطلبات. أدت هذه المبادرة إلى تحسين عرض المخزون، ما مكّن الشركة من تحسين مستويات المخزون وتقليل تكاليف حمل المخزون. وقد ضمن ذلك تلبية الطلبات بسرعة وبدقة، ما عزز من رضا العملاء.
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