ما المقصود بالانبعاثات الممولة؟

تقع الانبعاثات الممولة ضمن فئة انبعاثات النطاق 3، وهي الانبعاثات الناتجة عن شركات ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمؤسسة، لكنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة المؤسسة مباشرةً. (وتختلف هذه الانبعاثات عن انبعاثات الشركة ضمن النطاق 1 وانبعاثات النطاق 2). في القطاع المالي، تشمل سلسلة القيمة هذه الشركات التي تُقرضها المؤسسة المالية أو تستثمر فيها.
يعمل العديد من المؤسسات المالية اليوم على حساب والإبلاغ عن انبعاثاتها الممولة وفق معيار وضَعته شراكة المحاسبة الكربونية للمؤسسات المالية (PCAF). توفِّر هذه المجموعة العالمية غير الربحية في قطاع المال إرشادات حول مبادرات استدامة الأعمال. تدعم مبادرات ومجموعات أخرى المؤسسات المالية في جهودها لمتابعة وتقليل الانبعاثات الممولة، بما في ذلك تحالف البنوك للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi).
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
وفي الآونة الأخيرة، ركَّزت جهود التخفيف من تغيّر المناخ العالمية بشكل متزايد على التمويل المستدام والتأثيرات البيئية للمؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وشركات الأسهم الخاصة. كما هو الحال في الصناعات الأخرى، تم حثّ القطاع المالي على قياس انبعاثاته من الغازات الدفيئة (GHG) والالتزام بخفض هذه الانبعاثات. ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية تحظى أيضًا بالتركيز بسبب نوع محدَّد من الانبعاثات غير المباشرة، وهي الانبعاثات الممولة.
تُعَد كمية الانبعاثات الممولة مقارنةً بالانبعاثات الأخرى كبيرة وملحوظة. وجدت دراسة عالمية أن الانبعاثات التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022 المتعلقة بأنشطة التمويل للمؤسسات كانت، في المتوسط، أكبر بمقدار 750 مرة من انبعاثاتها المباشرة. تفاوتت هذه الفجوة بحسب المنطقة، حيث بلغت الانبعاثات الممولة المُبلغ عنها من قِبَل المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية، في المتوسط، 11,000 ضعف الانبعاثات التشغيلية.1
شجعت تقارير الغازات الدفيئة والمدافعون عن البيئة المؤسسات المالية على قياس الانبعاثات الممولة والعمل على خفضها. فهم يرون أن القطاع المالي يمتلك القدرة على تشكيل الانتقال العالمي للطاقة من الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات الكربونية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
يمكن للقطاع المالي "إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الشركات التي تساهم في الانتقال منخفض الكربون، والابتعاد عن الشركات التي تسهم في تغيّر المناخ"، وفقًا لمجموعة العمل المؤسسية المعنية بالمناخ، ومبادرة الأهداف المبنية على العلوم (SBTi). قال عضو في لجنة التوجيه التابعة لمبادرة الأهداف المبنية على العلوم (SBTi): "إن هذه الجهود يمكن أن تبني جسرًا نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتمكِّن من تحسينات شاملة على مستوى النظام استنادًا إلى علوم المناخ".2
يُتيح قياس الانبعاثات الممولة وإعداد التقارير بشأنها للمؤسسات المالية فهمًا أعمق لتأثير قرارات الإقراض والاستثمار على المناخ. يمكِّنهم ذلك من وضع أهداف لتقليل البصمة الكربونية في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإثراء مبادراتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والرد على الأطراف المعنية المهتمة بالبيئة. كما يمكن أن يساعد ذلك المؤسسات على جهود إدارة المخاطر من خلال تمكينها من تحديد مدى تعرّضها للمخاطر والسياسات المتعلقة بالمناخ، مثل تسعير الكربون.3
يمكن للمؤسسات المالية حساب الانبعاثات الممولة باتِّباع المنهجية التي وضعتها شراكة المحاسبة الكربونية للمؤسسات المالية (PCAF). تُعَد PCAF تحالفًا في قطاع الخدمات المالية يهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواءمة محافظها الاستثمارية مع اتفاقية باريس لعام 2015، وهي معاهدة دولية تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
نشرت PCAF لأول مرة معيارها العالمي لقياس والإفصاح عن الانبعاثات الممولة، بعنوان "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A"، في عام 2020. وأصدرت نسخة محدَّثة في عام 2022.
ينص معيار PCAF على أنه يجب تحديد الانبعاثات الممولة للمؤسسة المالية بناءً على "الحصة النسبية للإقراض أو الاستثمار في المقترض أو المستفيد من الاستثمار".4 يجب أن تعكس انبعاثات الغازات الدفيئة المنسوبة إلى المؤسسة المالية مستوى استثماراتها أو إقراضها للشركة المسببة لهذه الانبعاثات. يؤدي الاستثمار أو القرض الأصغر لشركة معينة إلى انخفاض مستوى الانبعاثات الممولة المنسوبة إلى المؤسسة المالية المقابلة، والعكس صحيح.
وفقًا للصيغة العامة لـ PCAF لحساب الانبعاثات الممولة، يتم ضرب انبعاثات المقترض أو المستفيد من الاستثمار بما يُعرف بعامل النسبة المخصصة. عامل النسبة المخصصة هو نسبة القروض والاستثمارات القائمة للمؤسسة إلى إجمالي حقوق الملكية والديون للشركة أو المشروع المموَّل.
يقدِّم PCAF إرشادات إضافية حول حساب الانبعاثات الممولة، مخصصة لفئات الأصول المختلفة التي تتكون منها محافظ الإقراض والاستثمار. وتتضمن الأصول السبعة المضمَّنة في المعيار الحالي ما يلي:
في البداية، تم اعتماد معيار الانبعاثات الممولة من PCAF من قِبَل بروتوكول غازات الدفيئة (المعروف أيضًا باسم GHG Protocol)، وهي مبادرة مشتركة بين معهد الموارد العالمية والمجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة. أكَّد بروتوكول غازات الدفيئة أن معيار 2020، بما في ذلك المنهجيات الخاصة بست فئات من الأصول، يتوافق مع معيار البروتوكول للمحاسبة والتقارير لانبعاثات النطاق 3.
تم تضمين منهجية فئة الأصول السابعة، وهي الديون السيادية، في معيار PCAF المحدَّث لعام 2022، وهي قيد انتظار الموافقة من بروتوكول غازات الدفيئة.
بالإضافة إلى وضع معيار للانبعاثات الممولة، وضعت PCAF أيضًا معايير للانبعاثات الميسَّرة والانبعاثات المرتبطة بالتأمين. الانبعاثات الميسَّرة هي انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بعمل تسهيل معاملات أسواق رأس المال، بينما الانبعاثات المرتبطة بالتأمين هي انبعاثات غازات الدفيئة للشركات ضمن محافظ الاكتتاب لشركات التأمين.
تشجع العديد من المؤسسات غير الربحية المؤسسات المالية وتساعدها على قياس انبعاثاتها الممولة والإفصاح عنها وتقليلها.
تُعَد CDP، المعروفة سابقًا باسم مشروع الإفصاح عن المناخ، مؤسسة غير ربحية دولية توفِّر نظامًا للإفصاح عن الأثر البيئي للاستخدام من قِبَل القطاعين الخاص والعام. يتضمن النظام استبيانًا للمؤسسات المالية يطلب الإفصاح عن الانبعاثات المتعلقة بشركات محافظها الاستثمارية.
تحالف غلاسكو المالي نحو صافي الصفر، أو GFANZ، هو ائتلاف عالمي للمؤسسات المالية ملتزم بتسريع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. يشجع التحالف المؤسسات على وضع خطط للوصول إلى أهدافها الصفرية الصافية، بما في ذلك استراتيجيات لتقليل الانبعاثات الممولة.
تحالف البنوك نحو صافي الصفر هو مجموعة من البنوك العالمية دعت إليها الأمم المتحدة، وقد التزمت بأهداف اتفاق باريس عبر استهداف خفض الانبعاثات الإجمالية والممولة. يوصي التحالف بأن يحدِّد الأعضاء خطوط أساس للانبعاثات ويضع أهدافًا تركِّز على الانبعاثات المطلقة أو كثافة الانبعاثات. (الهدف المرتكز على الكثافة هو هدف انبعاثات بالنسبة لمؤشر محدد، مثل الانبعاثات لكل كيلوواط/ساعة أو لكل طن من المنتج).5
فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، أو TCFD، كانت مؤسسة عالمية وضعت مجموعة توصيات لتعزيز الشفافية بشأن المخاطر المناخية التي تواجهها الشركات. كجزء من عملها، توجِّه TCFD مديري الأصول ومالكي الأصول بشأن الإفصاح عن تعرّضهم للشركات كثيفة الكربون. تم حل المنظمة في عام 2023.
تساعد مبادرة الأهداف القائمة على العلم، أو SBTi، الشركات على وضع أهداف قائمة على العلم لتقليل الانبعاثات. طوَّرت SBTi معايير مفصلة للمؤسسات المالية تتعلق بأساليب وضع الأهداف الشائعة لمحافظ الاستثمار والإقراض. تشمل المعايير الأساليب التي تتضمن التركيز على أهداف كثافة الانبعاثات، والتفاعل مع المقترضين والمستثمرين، ومعالجة دور الشركات والمشروعات المرتبطة بالوقود الأحفوري في محافظ المؤسسات.6
تقع مسؤولية حساب الانبعاثات الممولة وإعداد التقارير بشأن مقاييسها على عدة أقسام داخل المؤسسة المالية، بما في ذلك مديرو الأصول، ومديرو المحافظ، وقسم المخاطر والتقارير المؤسسية، وتكنولوجيا المعلومات المؤسسية، وأقسام الاستدامة. ومع ذلك، ومع نضوج هذا التخصص، تظهر أدوار جديدة خاصة بالتمويل المستدام، والتي من شأنها أن تشمل تتبُّع الانبعاثات الممولة.
قد تواجه المؤسسات المالية التي تسعى إلى تلبية مختلف متطلبات الإبلاغ عن الانبعاثات الممولة تحديات فيما يتعلق بجمع البيانات وجودة البيانات. على سبيل المثال، وجد استطلاع TCFD لعام 2022 أن مديري الأصول ومالكي الأصول أشاروا إلى عدم كفاية المعلومات من الشركات التي تم الاستثمار فيها باعتبارها أكبر عقبة في إجراء التقارير المتعلقة بالمناخ.7
وسيكون تحسين نوعية الانبعاثات الممولة عملية مستمرة ومتكررة. يمكن للمؤسسات استخدام التسلسل الهرمي للبيانات وبطاقة النتائج التي أنشأها المنتدى الدائم للرقابة على المواد الكيميائية لفهم جودة بيانات انبعاثات الشركات وتتبُّع جودة البيانات مع مرور الوقت ووضع استراتيجيات للتحسين.
وبالإضافة إلى ذلك، يسمح معيار PCAF للمؤسسات المالية باللجوء إلى مزوِّدي البيانات من أطراف ثالثة تم التحقق منها، مثل CDP، التي تجمع معلومات الانبعاثات من الشركات. يمكن للمؤسسات أيضًا تقدير انبعاثات الشركات الممولة بناءً على البيانات الاقتصادية الخاصة بالشركات وبيانات الانبعاثات العامة المتاحة من خلال مصادر البيانات العامة ومقدِّمي الخدمات الخارجيين.8
يوفر بروتوكول غازات الدفيئة، على سبيل المثال، أدوات تستخدِم عوامل الانبعاثات. هذه هي القيم التمثيلية التي تربط كميات غازات الدفيئة التي تنتجها الشركة بكمية محددة من النشاط الذي تقوم به تلك الشركة، ما يُتيح حسابات الانبعاثات.9
يمكن أن تساعد الحلول البرمجية المؤسسات المالية على تتبُّع انبعاثاتها الممولة ودعم تقارير الاستدامة الخاصة بها. قد تتضمن الحلول الرائدة قدرات وفوائد مثل:
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.