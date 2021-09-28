ما المقصود بالعامل الرقمي؟

على وجه التحديد، تقدم شركة Forrester التعريف التالي لأتمتة العاملين الرقميين: "إنها مزيج من وحدات بناء [الأتمتة الذكية] بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الحواري و[أتمتة العمليات الآلية] RPA، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين. إنهم يفهمون النية البشرية، ويردون على الأسئلة، ويتخذون إجراءات نيابة عن الإنسان، مما يمنح البشر السيطرة والسلطة والتجربة المحسنة".

تراقب IBM Automation العمال الرقميين على نحو مماثل، حيث تعرفهم على أنهم عمالة تعتمد على البرامج يمكنها تنفيذ أجزاء مفيدة من العمليات المعقدة الشاملة بشكل مستقل باستخدام مجموعة من المهارات. حيث يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية، لتنفيذ سلسلة من المهام ضمن سير عمل معين. على سبيل المثال، قد يتمكن موظف الحسابات الدائنة الرقمية من أداء أجزاء من ثلاثة أدوار وظيفية تقليدية بشكل مستقل - ممثل خدمة العملاء، ووكيل الفواتير، ومقدم الفواتير ومقدم طلب الدفع النقدي أو حل المنازعات - لإكمال عملية تحويل الطلب إلى نقد (OTC). نظرًا لأن العمال الرقميين يزيدون نطاق موظفيهم، فقد تم تبني استخدامهم إلى حد كبير من خلال جهود التحول الرقمي، مما يسمح للشركات بإعادة تخصيص القوى العاملة لديها لمهام أكثر استراتيجية.