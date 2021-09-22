تخطيط العمليات هو طريقة تعزز فهم العمليات بشكل أفضل وتساعد المؤسسات على تحديد مجالات التحسين.
يمثل تخطيط العمليات بصريًا سير العمل، ما يتيح للفرق فهم العملية وعناصرها بشكل أكثر وضوحًا. هناك العديد من مخططات العمليات، والتي قد تعرفها بأسماء مختلفة، مثل:
عادةً ما تكون هذه المخططات المرئية عنصرًا من إدارة عمليات الأعمال (BPM) الخاصة بالشركة.
يحدد مخطط العمليات الخطوات الفردية داخل العملية، ويحدد أصحاب المهام ويبين بالتفصيل الجداول الزمنية المتوقعة. فهو يساعد على توصيل العمليات بين الأطراف المعنية ويكشف مجالات التحسين. تبدأ معظم مخططات العمليات على المستوى الكلي (ماكرو) ثم تقدم المزيد من التفاصيل حسب الضرورة.
هناك عدة أنواع مختلفة من مخططات العمليات. تتضمن بعض تقنيات التخطيط ما يلي:
تستخدم مخططات العمليات تمثيلات مرئية، مثل الرموز الأساسية لوصف كل عنصر في العملية. بعض الرموز الأكثر شيوعًا هي الأسهم والدوائر والماس والمربعات والأشكال البيضاوية والمستطيلة. يمكن أن تأتي هذه الرموز من نموذج ورموز عملية الأعمال (BPMN) أولغة النمذجة الموحدة(UML) (يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهي طرق رسومية لترميز مخططات العمليات.
تحتاج معظم المؤسسات إلى استخدام عدد قليل فقط من الرموز الأكثر شيوعًا لإكمال مخطط العملية. تشمل بعض هذه الرموز:
عند إعداد مخطط عمليات الأعمال، قد ترغب في استخدام هذه المنهجية:
يتمثل الغرض الأساسي من تخطيط عمليات الأعمال في مساعدة المؤسسات على أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق مهمة أو هدف محدد. من خلال توفير قدر أكبر من الشفافية حول عملية صناعة القرار وتدفق العمليات، يساعد هذا النهج على تحديد أوجه التكرار والاختناقات داخل العمليات وفيما بينها.
نظرًا إلى أن مخططات العمليات تستخدم الإشارات والرموز المرئية، فإنها تجعل من الأسهل توصيل العملية إلى جمهور واسع. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة التفاعل، حيث يمكن أن تكون الوثائق الطويلة مملة بالنسبة إلى المالكين في إنشائها وللمستخدمين في التفاعل معها.
باستخدام القوالب المعدة سلفًا في برنامج تخطيط العمليات، يمكن للفرق التعاون بسهولة وتبادل الأفكار بشأن طرق تبسيط إجراءات العمل، ما يتيح تحسين إجراءات العمل. عند القيام بذلك، يمكن للشركات أيضًا التعامل مع تحديات محددة بشكل أفضل، مثل تأهيل الموظفين والاحتفاظ بهم أو انخفاض المبيعات.
تتضمن بعض الفوائد المحددة لتخطيط العمليات ما يلي:
