ما المقصود بالخدمات المصرفية الأساسية؟

التحديث في 5 يونيو 2024
المساهمون تيجان فين، وأماندا داوني
الخدمات المصرفية الأساسية هي المحور، أو الوصلة الخلفية، لفروع متعددة من نفس البنك والتي تتيح للعملاء حرية الوصول إلى معاملات الحساب في كيان آمن واحد. يمكن أن تشمل عمليات الخدمات المصرفية الأساسية إدارة القروض والحسابات الجديدة والودائع والسحوبات، وغيرها من الخدمات المالية الأخرى.
الخطوة الأولى لفهم كيفية عمل الخدمات المصرفية الأساسية هي تعريف المصطلح "Core"، والذي يرمز إلى البيئة المركزية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. المعنى الضمني هو أن نظام الخدمات المصرفية يتم تشغيله من مكان واحد، حيث يوفر للعملاء والمؤسسات المالية تجربة مصرفية مستقرة وسلسة بغض النظر عن وقتهم أو موقعهم.
في النظام المصرفي الأساسي، تدير سلسلة من الخوادم الخلفية العمليات القياسية بحيث تكون معاملات الحساب والإجراءات الأخرى سلسة للعملاء في الواجهة الأمامية. ويمكن أن تكون هذه الأنظمة محلية أو قائمة على السحابة حسب احتياجات البنك. ويقوم البنك بتثبيت وصيانة الأنظمة داخل المؤسسة بنفسه. وتتم إدارة برنامج الخدمات المصرفية الأساسية المستند إلى السحابة بواسطة موفر تابع لجهة خارجية.
بغض النظر عن النظام الأساسي المستخدم، فإن الطريقة التي يعمل بها هي أن العميل يسحب الأموال من الفرع أو ماكينة الصراف الآلي ويرسل التطبيق طلبًا إلى النظام المصرفي الأساسي أو النظام الخلفي. وبمجرد تلقي الإشارة، تتم معالجة الطلب والمصادقة عليه، ويمكن أن تصل الأموال إلى العميل.
يتكون النظام المصرفي الأساسي عادةً من برنامج يدعم قاعدة بيانات وخادم تطبيقات وخادم ويب وجدار حماية لحماية النظام من الهجمات الخارجية. وبمكن النظر بطريقة أخرى إلى هذا النظام باعتباره نظامًا بنائيًا للحلول المصرفية والإقراض يهدف إلى توفير معاملات آمنة وسريعة.
تعمل الأنظمة المصرفية الأساسية بوصفها لوحة النظام لربط فروع متعددة على أساس "متاح دائما" بالخدمات الأساسية في الوقت الفعلي، مثل المعاملات المصرفية والخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت أو على التطبيقات. وتتضمن بعض ميزات الخدمات المصرفية الأساسية البارزة التي يتكون منها النظام ما يلي:
يجب على البنوك مراعاة الحجم والميزانية عند اتخاذ قرار بشأن حل الخدمات المصرفية الأساسية الذي يجب استخدامه. ويوفر التحديث المصرفي الأساسي إطارًا للبنوك للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وتوفير خيارات لقابلية التوسع. ويعد نظام الخدمات المصرفية الأساسية جزءًا مهمًا من عمليات البنك وكفاءة النظام ونجاحه بشكل عام. وفيما يلي بعض الميزات العديدة التي يمكن أن يجلبها نظام الخدمات المصرفية الأساسية لأي بنك.
تتضمن معظم أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية مستويات عالية من الأمن الإلكتروني لحماية البنية التحتية من المخترقين والبرامج الضارة، وحماية بيانات العملاء. وتُستخدم التقنيات المتقدمة مثل وحدات التشفير للتخفيف من مخاطر الاحتيال والائتمان. ومن وجهة نظر العميل، يمكن أن تتضمن تدابير الأمان المصادقة الثنائية والتحقق الحيوي للحصول على مزيد من الأمان.
بفضل العمليات الأكثر انسيابية، يمكن للعملاء الحصول على تجربة عملاء (CX) محسنة عند إجراء المعاملات وإدارة حساباتهم سواء في الفرع شخصيًا أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
يعد الامتثال التنظيمي أمرًا مهمًا للبنوك وأفضل طريقة لإدارته هي من خلال نظام خدمات مصرفية أساسي، يكون بمثابة مستودع مركزي منظم لجميع البيانات المالية.
يعزز نموذج الكيان الواحد لمنصات الخدمات المصرفية الأساسية الكفاءة التشغيلية وعائد الاستثمار من خلال الاتصال بفروع متعددة بسرعة. ومن خلال تقليل الوقت المستغرق للاتصال، تقوم البنوك بمعالجة المعاملات بشكل أسرع وأكثر دقة.
تعد أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية مهمة لنجاح الطريقة التي يعمل بها البنك والاحتفاظ بالعملاء واكتساب عملاء جدد، خاصةً وأن الجيل القادم من العملاء يسعى إلى سيطرة أكبر على مواردهم المالية والبحث عن تكنولوجيا مصرفية جديدة. وقد ساهمت أدوات الأتمتة ومعالجة البيانات الأحدث، مثل الحلول السحابية والخدمات المصرفية المفتوحة، في بتبسيط العمليات بأكثر الطرق فعالية. ومن بين أكبر الابتكارات في التحول الرقمي في الآونة الأخيرة هو الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI ).
أصدر معهد IBM لقيمة الأعمال مؤخرًا تقريرالتوقعات العالمية للخدمات المصرفية والأسواق المالية لعام 2024 ، ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي "إعادة تعريف الميزة التنافسية للبنك في علاقات العملاء، وتطوير العمليات المصرفية الأساسية وتبسيطها وتعزيز الأمن الإلكتروني."
وشمل تقرير التوقعات العالمية استطلاع رأي 600 مدير تنفيذي واستعرض وجهات نظر خبراء IBM لدراسة نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبله في مجال الأعمال. ومن المتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي عمليات الخدمات المصرفية الأساسية من خلال فهمها الشامل للتعليمات البرمجية وتعقيدات العمليات.
حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.
استعِن بخبرائنا لمساعدتك في تحديث عمليات الخدمات المصرفية الأساسية وزيادة العمليات الأساسية عبر مؤسستك باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
استفد من خبرتنا في مجال الخدمات الاستشارية ومجموعة التقنيات التي أثبتت جدواها لإعادة تصور العمليات المالية في بنكك وتعزيز القيمة في جميع أنحاء مؤسستك من خلال التحول المالي.
IBM watsonx.ai يعد استوديو الذكاء الاصطناعي جزءًا من منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، ويجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي في استوديو قوي يمتد طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي. وهذا استوديو مؤسسي من الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وتهيئتها ونشرها.
استعادة المزيد من الوقت للأمور المهمة مع IBM watsonx Orchestrate™، الذي يتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الأتمتة المصممة لتوفير الوقت لديك لمتابعة المزيد من ما ترغب في فعله في قائمة "أود الأفعال". Bنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال Orchestrate لتبسيط جهود فريقك واسترداد يومك.