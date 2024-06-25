ما هو نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN)؟

تم تطوير مبادرة إدارة عمليات الأعمال (BPMI) في الأصل من قِبل نموذج عمليات الأعمال والترميز، وهي عبارة عن ترميز بياني دقيق لتوثيق عمليات الأعمال. فهي تعمل على حل أوجه الغموض في مواصفات العملية النصية من خلال التصوير المرئي لتسلسل أنشطة الأعمال وتدفق المعلومات اللازمة لإكمال عملية معينة. وفي السنوات الأخيرة، أصبح يُشار بشكل متزايد إلى هذا النموذج الرائد باسم نموذج عمليات الأعمال والترميز.

وقد حافظت مجموعة معايير إدارة الكائنات (OMG) على العناية بنموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) منذ عام 2005. وما دامت هذه المجموعة تعد اتحادًا من اتحادات المعايير المفتوحة فإنها تساعد على التأكد من سهولة تبادل مخططات عمليات الأعمال بتنسيق موحَّد في مختلف أدوات النمذجة. ويكمن الهدف من ترميز نماذج العمليات في مساعدة المؤسسات على نمذجة طرق تحسين الكفاءة أو مراعاة الظروف الجديدة أو اكتساب ميزة تنافسية.

يعد نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN2.0) جزءًا من مجموعة إدارة الكائنات "التاج الثلاثي" لمعايير تحسين العمليات، والتي تتضمن أيضًا نموذج إدارة الحالة والترميز (CMMN) ونموذج القرار والترميز (DMN). تختلف هذه المعايير عن لغة النمذجة الموحَّدة (UML) المستخدمة في تصميم البرامج. وقد تم نشر نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN2.0) الخاص بمجموعة معايير إدارة الكائنات (OMG) كمعيار دولي يحمل اسم ISO/IEC 19510:2013.