ما هو نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN)؟

تاريخ النشر: 25 يونيو 2024
المساهمون: إيفان بيلسيتش، وكول سترايكر
يعد نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) المعيار العالمي لنمذجة عمليات الأعمال. لذا فهو جزء أساسي من إدارة عمليات الأعمال. حيث إن المخططات البيانية لنموذج عمليات الأعمال والترميز تتيح للأطراف المعنية رؤية عمليات الأعمال في شكل رسومات، ما يسهل تبسيط سير العمل.
تم تطوير مبادرة إدارة عمليات الأعمال (BPMI) في الأصل من قِبل نموذج عمليات الأعمال والترميز، وهي عبارة عن ترميز بياني دقيق لتوثيق عمليات الأعمال. فهي تعمل على حل أوجه الغموض في مواصفات العملية النصية من خلال التصوير المرئي لتسلسل أنشطة الأعمال وتدفق المعلومات اللازمة لإكمال عملية معينة. وفي السنوات الأخيرة، أصبح يُشار بشكل متزايد إلى هذا النموذج الرائد باسم نموذج عمليات الأعمال والترميز.
وقد حافظت مجموعة معايير إدارة الكائنات (OMG) على العناية بنموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) منذ عام 2005. وما دامت هذه المجموعة تعد اتحادًا من اتحادات المعايير المفتوحة فإنها تساعد على التأكد من سهولة تبادل مخططات عمليات الأعمال بتنسيق موحَّد في مختلف أدوات النمذجة. ويكمن الهدف من ترميز نماذج العمليات في مساعدة المؤسسات على نمذجة طرق تحسين الكفاءة أو مراعاة الظروف الجديدة أو اكتساب ميزة تنافسية.
يعد نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN2.0) جزءًا من مجموعة إدارة الكائنات "التاج الثلاثي" لمعايير تحسين العمليات، والتي تتضمن أيضًا نموذج إدارة الحالة والترميز (CMMN) ونموذج القرار والترميز (DMN). تختلف هذه المعايير عن لغة النمذجة الموحَّدة (UML) المستخدمة في تصميم البرامج. وقد تم نشر نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN2.0) الخاص بمجموعة معايير إدارة الكائنات (OMG) كمعيار دولي يحمل اسم ISO/IEC 19510:2013.
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يوفر نموذج عمليات الأعمال والترميز لغة مشتركة لنمذجة عمليات الأعمال يمكن فهمها بسهولة لكل الأطراف المعنية في الأعمال؛ سواء كانوا محللي عمليات الأعمال الذين يقومون بإنشاء العمليات وتنقيحها، أو مطورين تقنيين مسؤولين عن تنفيذ عمليات الأعمال أو مستخدمي الأعمال الذين يراقبون الأعمال ويديرونها. يُعدّ الثلاثة جميعهم من الأطراف المعنية الرئيسية في تحسين عمليات الأعمال.
صُممت مواصفات نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) لمساعدة المؤسسات على تحقيق ما يلي:
سرعة التوصّل إلى اتفاق بشأن العمليات الحالية والمستقبلية من خلال نماذج واضحة لا غموض فيها.
تشجيع مشاركة الأطراف المعنية من خلال تدوين وترميز معبِّر من خلال الرسوم البيانية.
تسهيل تحليل العمليات وتحسينها من خلال إعادة هيكلة عمليات الأعمال.
إنشاء مكتبة لتدفقات العمليات وتعريفات الحالات وقواعد العمل لتدريب الموظفين الجدد.
سد فجوة التواصل باستخدام لغة مشتركة بين محللي الأعمال والمطورين والأطراف الأخرى المعنية.
تزويد جهود أتمتة عمليات الأعمال بالمعلومات اللازمة.
وإلى جانب ذلك، تساعد المخططات البيانية لنموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) على إنشاء مستندات لغة الترميز الموسعة (XML) اللازمة لتشغيل عمليات مختلفة، مثل الموافقات على العقود أو التذكيرات الخاصة بالتقارير المالية الشهرية. ومن معايير لغة XML ذات الصلة لغة تنفيذ عمليات الأعمال (BPEL) لخدمات الويب.
تعتمد لغة نموذج عمليات الأعمال والترميز على المخططات الانسيابية والترميزات البيانية. وتنقسم الترميزات القياسية المستخدمة لتمثيل عناصر نموذج عمليات الأعمال والترميز إلى عدة فئات للرسم التخطيطي:
تعُد كائنات التدفق كائنات وصفية تعرِّف العملية، مثل الأحداث والأنشطة والبوابات.
تُعد الأحداث بمثابة محفزات تبدأ عملية ما أو تغيرها أو تنهيها. أحداث البدء تقوم ببدء العملية، ثم تأتي الأحداث الوسيطة لتقع أثناء العملية، ثم تأتي أحداث النهاية لتختتم العملية. والأحداث تشمل الرسائل والمؤقتات والتواريخ والمعاملات والأخطاء والتصعيدات والطلبات وغيرها.
يصف نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) الأحداث على شكل دوائر تحتوي على رموز خاصة بنوع الحدث. أحداث الرمي تقوم ببدء العملية، بينما تحدث أحداث الالتقاط كنتيجة لحدث رمي.
تعد الأنشطة إجراءات أو مهام يتم تنفيذها أثناء عملية الأعمال. ويُظهر إجراء تخطيط العملية جميع الأنشطة التي يجب أن تحدث كاستجابة لأحداث البداية وكمتطلبات مسبقة لأحداث النهاية. نظرًا إلى أن المزيد من عمليات الأعمال تخضع للأتمتة، يتم تشغيل العديد من الأحداث من تلقاء نفسها. ومن الممكن أن تكون الأنشطة بسيطة أو أكثر تعقيدًا، بما في ذلك العمليات الفرعية والتكرارات المتعددة. كما تُظهر مخططات عمليات الأعمال الأنشطة على شكل مستطيلات مستديرة.
تُعد المعابر نقاط قرار تتطلب اتخاذ خيار نشط قبل التقدم أكثر في عملية الأعمال. تظهر المعابر على شكل المعين الهندسي، وتؤدي المعابر إلى نتيجتين محتملتين على الأقل بناءً على القرار المتخذ.
تقوم المعابر الحصرية بتوجيه سير العمل إلى واحد من عدة مسارات حصرية متبادلة؛ بحيث يجب أن يستمر سير العمل لأسفل في أحد الخيارات المتاحة فقط. تم تصويرها على شكل المعين الهندسي وتحتوي على علامة X.
كما توفر المعابر الشاملة أيضًا مسارات متعددة للمضي قدمًا، لكن الخيارات ليست حصرية بشكل متبادل. تظهر على شكل المعين الهندسي وتحتوي على دائرة.
تقوم المعابر المتوازية بتقسيم العملية الواحدة إلى تدفقات متعددة دون اشتراط اتخاذ قرار. حيث إن سير العمل ينقسم ببساطة إلى عدة عمليات متزامنة، تظهر شكل المعين الهندسي وتحتوي على علامة زائد.
تقسِّم المعابر المستندة إلى الأحداث المتوازية سير العمل إلى مسارات متزامنة متعددة كنتيجة لحدث محفِّز. ويجمع رمز المعابر المستندة إلى الأحداث المتوازية بين رمز المعابر الشاملة والمتوازية مع شكل مُعين هندسي يحتوي على علامة زائد مُحاطة بدائرة.
تُحجز المعابر المعقدة للعمليات المعقدة جدًا. تم تصويرها على شكل المعين الهندسي ويحتوي على علامة النجمة.
تظهر كائنات الربط على شكل خطوط ذات أسهم وتستخدم لربط كائنات التدفق.
تربط تدفقات التسلسل بين الأنشطة بالترتيب الذي يتم تنفيذه ضمن عملية الأعمال. وتكون مرسومة على شكل خطوط متصلة مع أسهم تشير إلى ترتيب الأحداث. تعد التدفقات الافتراضية هي الاستجابة القياسية للحدث المحفِّز، بينما تحدث التدفقات المشروطة بدلًا من ذلك عند استيفاء شرط محدد.
تعد تدفقات الرسائل الاتصالات التي تتم بين المجموعات ؛ والتي تمثل أقسامًا منفصلة أو مجموعات أخرى. وتظهر على شكل خطوط متقطعة مع وجود دائرة عند المرسل وسهم عند المستقبل.
تمثل الارتباطات خطوطًا منقطة تربط الأحداث والأنشطة والمعابر بمعلومات تكميلية حول كائنات التدفق تلك.
مسارات السباحة عبارة عن حاويات تفصل مجموعة من الأنشطة عن غيرها. في الترميز القياسي لنموذج عمليات الأعمال والترميز، تمثل التجمعات المشاركين الرئيسيين في العملية. وقد تكون كل مجموعة عبارة شركة أو قسم أو عميل مختلف مشارك في العملية. وتُظهر المسارات داخل المجموعة الأنشطة والتدفق لدور أو مشارك معين، وتحدد مَن المسؤول عن أجزاء معينة من العملية.
وتتطلب إدارة التغيير فهمًا شاملًا لتقسيم العمل في المؤسسة، ما يجعل مسارات السباحة ميزة أساسية في نموذج عمليات الأعمال والترميز.
توفر العناصر المميزة معلومات تكميلية حول العملية، مثل كائنات البيانات والمجموعات والترميزات. كائن البيانات يوضح البيانات الضرورية لنشاط ما ويمكن أن يمثل إما مدخلات البيانات أو مخرجات البيانات. وتُظهر مجموعة ما تجميعًا منطقيًّا للأنشطة، بينما تقدم الترميزة تفاصيل حول ما يحدث في جزء من المخطط.
يمكن أن تكون مخططات نماذج عمليات الأعمال والترميز بسيطة أو معقدة وتصور العمليات الداخلية والخارجية على حد سواء. وهذه بعض أنواع المخططات:
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