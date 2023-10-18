ما هي BizDevOps؟

غالبًا ما يشار إليها باسم DevOps 2.0، وتبني BizDevOps على نجاح ممارسة عمليات التطوير، التي تسرع وتحسن عملية تسليم البرامج من خلال دمج جهود فرق التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات. تتوسع BizDevOps في هذا المفهوم، وتدمج فرق الأعمال وأهدافها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات.

إن الرؤية الواضحة لعملية تطوير البرمجيات تمنح جميع الأطراف المعنية القدرة على تحديد الأهداف التجارية، مثل مستهدفات النمو والأرباح، ووضع دورات التطوير السريعة وقوائم المهام المؤجلة. يساعد ذلك على تسريع عملية تطوير البرمجيات وضمان توافق نتائج التطوير وتكنولوجيا المعلومات مع مبادرات الأعمال الأوسع نطاقًا وتعزيزها.

تتطلب BizDevOps ثقافة تواصل وملاحظات ذات حلقة مغلقة تدمج الملاحظات بسرعة في تطوير البرامج. تُمكن استراتيجيات BizDevOps المؤسسات من تطبيق مسارات عمل مرنة، والتي وجدت أبحاث McKinsey & Company أنها تحسن الكفاءة التشغيلية بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%1.

تتطلب BizDevOps بشكل عام ثقافة تتبنى هيكلاً غير هرمي بين فرق الأعمال والتطوير والعمليات لإحداث تحول رقمي.