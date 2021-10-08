كيف يمكنني إنشاء تطبيق Android؟

الاستفادة من الخدمات السحابية؛ لتجاوز قيود منصات الأجهزة المحمولة وتسريع التطوير وتحسين تجربة المستخدم.
عادةً ما يتَّبع تطوير تطبيقات Android ثلاث خطوات:
هل تخطط مؤسستك لإنشاء تطبيق جديد للأجهزة المحمولة؟ ربما يرغب المديرون التنفيذيون في التوسع إلى قناة مبيعات جديدة، أو تزويد الفنيين الميدانيين بطريقة أسهل لجمع البيانات، أو منح الموظفين وصولًا سريعًا ومريحًا لمعلومات المزايا.
قد تكون Android المنصة المثالية للبدء برحلة تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة. مع وجود أكثر من ملياري مستخدم لأنظمة Android حول العالم، يمكن أن يساعدك التطوير لـ Android على الوصول إلى المزيد من العملاء والشركاء والموظفين.
إذا كنت تعمل على تطوير تطبيقك الأول، فستجد أن بيئة التطوير المفتوحة في Android تتميز بانخفاض عوائق الدخول. من المرجَّح أنك على دراية مسبقة بلغة Java، اللغة الأصلية لأنظمة Android (وإن لم تكن كذلك، يمكنك الاطِّلاع على ما Java؟). وعلى عكس تطوير تطبيقات iOS الذي يفرض استخدام جهاز Mac، يُتيح لك Android تطوير التطبيقات باستخدام أي جهاز مكتبي أو محمول تقريبًا.
سواء أكنت تخطِّط لإصدار تطبيقك حصريًا على Android أو تفكِّر في تطويره لكلٍّ من Android وiOS. يمكن أن يساعدك فهم كيفية البدء واتِّباع بعض أفضل الممارسات على ضمان عملية تطوير فعَّالة وناجحة.
للبدء بتطوير Android، ستحتاج إلى حزمة تطوير Java المجانية (JDK) وحزمة تطوير Android المجانية (SDK). تتضمن هاتان الحزمتان جميع الخدمات والأدوات والمكتبات المطلوبة لتطوير Android، مع إمكانية توسيع تطبيقك بالعديد من الخدمات والمكتبات الخارجية مفتوحة المصدر. وبمجرد معرفة تريده من تطبيقك، ستجد وفرة من المكتبات التي تدعم بناءه.
تتضمن حزمة SDK بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القوية من Google، وهي Android Studio. بفضل أدوات تحرير الأكواد وتصميم الواجهة والمحاكاة، تُعَد Android Studio المنصة المفضلة لتطوير تطبيق Android ناجح. تعمل Android Studio على أنظمة Windows وMacOS وUnix، ما يمنحك خيارات أوسع لأجهزة التطوير الخاصة بك. ستستخدم أيضًا Android Studio لنشر تطبيقك على متجر Google Play لاحقًا في عملية التطوير.
على الرغم من أن Java تُعدُّ على نطاق واسع اللغة الرسمية لتطبيقات Android، فإن هناك لغة جديدة تستحق النظر: Kotlin. في عام 2017، أعلنت Google عن Kotlin كلغة رسمية لتطوير Android، ومنذ ذلك الحين أصبحت خيارًا شائعًا بين المطورين. بينما تُعَد Java لغة مألوفة وسهلة الاستخدام، قد تقدِّم Kotlin عدة مزايا مقارنةً بها.
أولًا، تُعدُّ Kotlin أقل تعقيدًا من Java في الاستخدام. كما أنها أكثر كفاءة، إذ تتطلب كتابة كود أقل لإنجاز المهام نفسها. ونتيجةً لذلك، يمكن للغة Kotlin أن تجعل الكود أسهل في الفهم من قِبل المطورين الآخرين.
يمكن أن تساعد Kotlin أيضًا على تقليل الأخطاء. إحدى أكبر المشكلات المحتملة في تطوير Java هي "استثناء المرجع الفارغ"، حيث يحاول البرنامج الوصول إلى متغيّر مرجعي قبل أن يتم تعيين المرجع إلى كائن. وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف تطبيقك بأكمله. تتجنب Kotlin هذه المشكلة عن طريق تقييد الكائنات التي يمكن أن تُشير إلى مرجع فارغ. كما أنها توفِّر اختبارات مهمة للمساعدة على منع استثناءات المؤشر الصفري.
نظرًا لاختلاف كل تطبيق أجهزة محمولة عن الآخر، لا توجد استراتيجية واحدة تضمن تحقيق النجاح. ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها على أي تطبيق تقريبًا:
يجب أن تكون تطبيقات الأجهزة المحمولة خفيفة الوزن لتتناسب مع محدوديات المعالج والذاكرة والتخزين في هذه الأجهزة. إذا كنت بحاجة إلى تطوير تطبيقات أكثر تعقيدًا وتتطلب موارد كبيرة تفوق قدرة جهاز Android العادي، فاعتمِد على السحابة. يتمتع Android بخيارات غير مسبوقة للتكامل مع الخدمات السحابية، ما يساعدك على تخفيف متطلبات الموارد مع تعزيز قدرات تطبيقك.
تُعَد إشعارات الدفع (الإشعارات الفورية) إحدى أسهل الخدمات السحابية للتطبيق. باستخدام إشعارات الدفع القائمة على السحابة، يمكنك بسهولة إرسال رسائل إلى جميع المستخدمين، أو لمستخدمين محددين، أو حتى لشخص واحد فقط. عندما لا تحتاج إلى الاعتماد على التطبيق نفسه لإرسال الرسائل، يمكنك تعديل المحتوى فورًا وبشكل مباشر. أو جدولة إرسال الرسائل في أوقات محددة دون الحاجة إلى إصدار تحديث للتطبيق.
تقدِّم IBM® watsonx بعضًا من أكثر الخدمات السحابية شعبية وقوة. استعِن بخدمات Watson لتحليل البيانات أو دعم روبوت المحادثة أو تصنيف الصور.
بالإضافة إلى تعزيز كفاءة تطبيقك في أثناء تشغيله على الأجهزة المحمولة وزيادة وظائفه. يمكن للسحابة مساعدتك على تقليل البنية التحتية الخلفية المطلوبة لتشغيل تطبيقك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أو استخدام الموجودة منها لربط تطبيقك بالسحابة، ما يُلغي الحاجة إلى خادم في البنية الخلفية للتطبيق.
من خلال مزوِّد الوظائف كخدمة (FaaS)، يمكنك استخدام مثيل مخصص للإجراء المطلوب بدلًا من استدعاءات الخادم. وهذا لا يقلل من عبء الأداء فحسب. بل يوفر حلًا اقتصاديًا للتوسع، حيث تدفع فقط عند حدوث أي إجراء.
بمجرد الانتهاء من تصميم التطبيق وتطويره واختباره، حان الوقت لمشاركته مع العملاء أو الموظفين أو الشركاء. مع Android، يمكنك توزيع تطبيقك عبر موقع ويب، ما يُتيح للمستخدمين تثبيته مباشرةً على أجهزتهم. عند التوزيع لجمهور داخلي، يمكنك استضافة تطبيقك على موقع إنترانت ليتم تنزيله مباشرةً.
استخدم Google Play Store -المتجر الرسمي لنظام Android- لتوزيع تطبيقك على نطاق أوسع. على سبيل المثال، قد تريد التوزيع لجمهور عالمي من العملاء أو الشركاء. يمكنك أيضًا استخدام Google Play لتوزيع التطبيقات الخاصة بالمؤسسة داخليًا على موظفي مؤسستك. لتوزيع تطبيق عبر Google Play، ستحتاج للانضمام إلى برنامج مطوِّري Android ودفع رسوم سنوية قدرها 25 دولارًا أمريكيًا.
يتطلب متجر Google Play أن تلتزم التطبيقات العامة بمجموعة من معايير الجودة قبل نشرها في المتجر. بمجرد الموافقة على تطبيقك، يمكنك استخدام Android Studio لتوقيع التطبيق ونشره على متجر Google Play.
