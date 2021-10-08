كيف يمكنني إنشاء تطبيق Android؟

عادةً ما يتَّبع تطوير تطبيقات Android ثلاث خطوات:



استخدام لغة Java المعروفة أو تبسيط عملية التطوير باستخدام Kotlin.





استخدام السحابة لتوسيع قدرات تطبيقك وتقليل العبء على الخوادم.





توزيع تطبيقك داخليًا أو عبر متجر Google Play.

هل تخطط مؤسستك لإنشاء تطبيق جديد للأجهزة المحمولة؟ ربما يرغب المديرون التنفيذيون في التوسع إلى قناة مبيعات جديدة، أو تزويد الفنيين الميدانيين بطريقة أسهل لجمع البيانات، أو منح الموظفين وصولًا سريعًا ومريحًا لمعلومات المزايا.

قد تكون Android المنصة المثالية للبدء برحلة تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة. مع وجود أكثر من ملياري مستخدم لأنظمة Android حول العالم، يمكن أن يساعدك التطوير لـ Android على الوصول إلى المزيد من العملاء والشركاء والموظفين.

إذا كنت تعمل على تطوير تطبيقك الأول، فستجد أن بيئة التطوير المفتوحة في Android تتميز بانخفاض عوائق الدخول. من المرجَّح أنك على دراية مسبقة بلغة Java، اللغة الأصلية لأنظمة Android (وإن لم تكن كذلك، يمكنك الاطِّلاع على ما Java؟). وعلى عكس تطوير تطبيقات iOS الذي يفرض استخدام جهاز Mac، يُتيح لك Android تطوير التطبيقات باستخدام أي جهاز مكتبي أو محمول تقريبًا.

سواء أكنت تخطِّط لإصدار تطبيقك حصريًا على Android أو تفكِّر في تطويره لكلٍّ من Android وiOS. يمكن أن يساعدك فهم كيفية البدء واتِّباع بعض أفضل الممارسات على ضمان عملية تطوير فعَّالة وناجحة.