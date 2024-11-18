هل مراكز البيانات في الفضاء هي مستقبل السحابة التخزينية؟

ليس من المفاجئ أن شركة ناشئة تهدف إلى إنشاء مراكز بيانات مدارية تجذب الكثير من الاهتمام. ومع تزايد الطلب على قوة معالجة الذكاء الاصطناعي، تتجه شركات كبرى مثل Microsoft وGoogle وAmazon إلى محطات الطاقة النووية للمساعدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. يتوقع معهد Electric Power Research Institute أن تمثل مراكز البيانات %9 من إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. والفضاء ليس الموقع الوحيد المبتكر الذي تفكر فيه الشركات لمراكز البيانات: فقد طورت شركة Microsoft، وأغلقت في النهاية، موقعًا تجريبيًا لمركز البيانات في أعماق المحيط.

وبالإضافة إلى فوائد مثل انخفاض التكاليف وتقليل الأثر البيئي، قد توفر محطات البيانات الفضائية إمكانية الوصول إلى البيانات في المواقع النائية على الأرض، والاتصال أثناء الكوارث الطبيعية، ومن الناحية النظرية، مساحة مادية غير محدودة للتوسع. ولكن هناك عقبات أيضًا. من ناحية أخرى، فإن إطلاق قمر صناعي إلى المدار لا يزال مكلفًا للغاية. (تشير تقديرات Lumen إلى 8.2 مليون دولار أمريكي.) قد تؤدي مشكلات زمن الانتقال بسبب المسافة إلى استبعاد بعض التطبيقات، مثل المعاملات المالية. وقد تؤدي بيئة الفضاء القاسية، بما في ذلك وجود الإشعاع الكوني أو الحطام الفضائي، إلى فشل الأجهزة أو تلف البيانات وهو ما يصعب إصلاحه.

وتعني هذه التحديات أنه على الرغم من الاهتمام العالمي من كل من الحكومات والقطاع الصناعي، إلا أنه ليس الجميع على استعداد للانطلاق. ولا تزال القوانين واللوائح الدولية التي تحكم التكنولوجيا في الفضاء تتطور. وتتخذ العديد من الوكالات الحكومية والوطنية نهجًا استكشافيًا أكثر حذرًا، حيث تقوم بتكليف مشاريع البحث التي تحدد المسار إلى مركز البيانات في المدار الأرضي المنخفض (LEO) على المدى الطويل.

أسند الاتحاد الأوروبي دراسة واحدة من هذه الدراسات إلى شركة Thales Alenia Space، وهي شركة متخصصة عالمية في مجال الفضاء ومقرها فرنسا لأنظمة الأقمار الصناعية. وكشفت نتائج دراسة الجدوى ASCEND (السحابة الفضائية المتقدمة لتحقيق صافي انبعاثات صفري للبيانات الأوروبية والسيادة على البيانات)، المنشورة في يونيو، أن إنشاء مراكز بيانات في المدار يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون بشكل كبير مقارنةً بالبنية التحتية التقليدية على الأرض. ومع توفر الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، ستلغي مراكز بيانات الفضاء هذه أيضًا الحاجة إلى تبريد المياه، بما يتماشى مع أهداف حيادية الكربون في أوروبا لعام 2050.

وضعت الدراسة خارطة الطريق لإثبات المفهوم بقدرة 50 كيلووات، والذي تأمل شركة Thales Alenia في نشره بحلول عام 2031، وفي النهاية يصل إلى 1 جيجاوات بحلول عام 2050. وكما تتوقع عوائد محتملة تبلغ عدة مليارات يورو بحلول عام 2050.

يقول Damien Dumestier، مدير مشروع ASCEND في Thales Alenia Space: "تتزايد الحاجة إلى مراكز البيانات للأوروبيين ويجب استمرارها في نفس الاتجاه للسنوات القادمة." "يمكن أن توفر مراكز بيانات الفضاء فرصة لتزويد أوروبا ببصمة بيئية أقل ويمكن أن تكون أيضًا رائدة لمستقبل الفضاء الأوروبي غير الصناعي."

وفي مكان آخر في أوروبا، دخل فريق من باحثي IBM في زيورخ بسويسرا في شراكة مع شركة KP Labs البولندية، وهي شركة تركز على بناء برامج وأجهزة صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتطبيقات الفضائية، لدراسة مراكز البيانات المدارية لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وفي بحثهم، الذي سيتم نشره في ورقة علمية مستقبلية، يحدد الفريق ثلاثة سيناريوهات محتملة لمراكز البيانات. في السيناريوهين الأولين، يكون هناك قمران صناعيان في المدار نفسه: يقوم أحدهما بجمع البيانات، والآخر بمعالجتها. في السيناريو الأول، يكتشف قمر صناعي صغير حرائق الغابات ويرسل بيانات غير منسقة إلى قمر صناعي أكبر والذي بدوره يحلل البيانات ويرسل النتائج الرئيسية إلى الأرض. في السيناريو الثاني، ينقل قمر صناعي في مدار أرضي منخفض (LEO) بيانات غير محددة إلى مركز بيانات فضائي ثابت بالنسبة للأرض (يدور مع مدار الأرض)، والذي يتميز بميزة الاتصال المستمر بالمحطة الأرضية. يتخيل السيناريو الثالث أن تعمل مركبة هبوط قمرية كمركز بيانات، تقوم بمعالجة المعلومات القادمة من المركبات الجوالة الاستكشافية وإرسال النتائج ذات الصلة إلى الأرض عبر قمر صناعي وسيط.

يقول Jonas Weiss، كبير الباحثين في IBM Research Europe: "لقد حققنا ما كنا نهدف إليه." "ويمكننا أن نظهر أنه من المحتمل أن هناك نقطة تحول تقترب، حيث ستكون حوسبة الحافة للبيانات الضخمة في الفضاء أكثر جدوى اقتصاديًا من إرسالها إلى الأرض."