كيفية تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي المتزايدة من الطاقة

يعتقد البعض أن إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في الحد من متطلبات الطاقة للذكاء الاصطناعي هي الذكاء الاصطناعي نفسه. في وقت سابق من هذا العام، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، طرح أن الاستثمار في التقنية سيؤدي إلى "طاقة أفضل، وأنظمة احتجاز كربون أفضل، ومواد مولدة للطاقة أفضل"—وفي النهاية، شبكة قادرة على دعم احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة.

دعا Eric Schmidt، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إلى التطوير السريع للذكاء الاصطناعي، حتى لو أدى ذلك إلى التخلي عن أهداف المناخ الحالية، بحجة أن الذكاء الاصطناعي نفسه أكثر قدرة على إيجاد حلول للمشكلة من الحفاظ على البيئة. قال خلال قمة الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام: "أفضل أن أراهن على حل الذكاء الاصطناعي للمشكلة، بدلاً من تقييده ومواجهة المشكلة".

يتفق Spring على أن أدوات الذكاء الاصطناعي لها دور في عملية تحسين الاستدامة. ويقول: "يبشر الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص بوعد كبير في تسريع مبادرات الاستدامة". "وبفضل قدرته على تسريع تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، فإنه يوفر الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة واستدامة في سياق نظام طاقة منخفض الكربون." ومع ذلك، يضيف قائلاً: "لجني فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، يجب على الشركات التي تنشر التقنية أن تتبع "نهجًا استراتيجيًا يأخذ في الاعتبار الآثار البيئية الأوسع نطاقًا أيضًا".

يتبنى قطاع الطاقة الذكاء الاصطناعي كحل محتمل. وجدت دراسة حديثة لشركة IBM أن 63% من المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة والموارد يتوقعون تحقيق قيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة. الأمل معقود على أن تساعد التقنية في تخفيف الطلب المتزايد على الطاقة - ليس فقط من الذكاء الاصطناعي، ولكن من مستهلكي الطاقة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

من جانبه، يشكك De Vries في قدرة الذكاء الاصطناعي على حل جميع المشكلات المتعلقة بالطاقة التي يخلقها. ويقول: "قد يكون هذا من قبيل التمني"، موضحًا أنه "تاريخيًا، غالبًا ما أدت مكاسب الكفاءة أيضًا إلى زيادة الطلب، مما أدى في بعض الأحيان إلى زيادة الطلب على الموارد في المجمل أكثر مما كان عليه قبل تحقيق مكاسب الكفاءة". ويقول De Vries إنه سيكون من قلة النظر الرهان على الكفاءة المستقبلية مع تجاهل التأثيرات الحقيقية التي يخلفها الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي بالفعل على إنتاج الطاقة واستهلاكها.