مراكز بيانات IBM Cloud العالمية

توفر IBM Cloud، التي تم تصميمها من أجل الوصول المحلي، وزمن الانتقال القصير والأمان المعتمد، مجموعة من الاختيارات حول مكان وكيفية تشغيل بياناتك وأحمال التشغيل لديك، حيث إن تصميم منطقة التوفُّر يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متوفرة بدرجة كبيرة وتتحمل الأعطال وقابلة للتوسع.
يتم تحسين المساحة، والطاقة، والشبكة، والموظفين، والبنية التحتية الداخلية، على مستوى جميع المواقع.
لتوفير الاستقرار، يجري بانتظام التأكد من وجود مورِد احتياطي إضافي إلى جانب موارد الطاقة والتبريد المطلوبة.
بادر بالتشغيل على IBM Cloud Bare Metal Server للحصول على ميزة الأداء المرتفع التي يحظى بها المستأجر الواحد.
يتم تأمين جميع المواقع، مع تقييد الوصول إلى غرفة الخادم وفحص عناصر التحكم بواسطة المدققين.
يجب أن تلتزم الخوادم ومراكز البيانات والمرافق والشبكات التابعة لوكالات وهيئات حكومية في الولايات المتحدة بلوائح تنظيمية صارمة. توفر IBM Cloud البنية التحتية السحابية والامتثال الحكومي الذي يلبي هذه المتطلبات الفريدة.
يمكنك نشر التطبيقات في مناطق مختلفة لأسباب أمنية أو تتعلق بزمن الانتقال، وذلك من خلال خيار النشر في منطقة واحدة أو عدة مناطق، واحصل على: