تتضمن الخطوات الرئيسية لتطوير استراتيجية مشتريات فعالة ما يلي:

1. إجراء تحليل الحالة الحالية (CSA)

تقييم كفاءة الإطار الحالي لإستراتيجية المشتريات وفعاليته (إن وجد) وتحديد إذا ما كان يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. إجراء تحليل للإنفاق، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة. تقييم عناصر تكاليف المشتريات وتصنيفها، بدءًا من التكاليف المباشرة - مثل تكاليف السلع والخدمات - إلى التكاليف غير المباشرة - مثل النفقات الإدارية والعامة. فحص التكاليف المتعلقة بموردين محددين ومتغيرات التكلفة واتجاهاتها والتكلفة الكلية لعملية المشتريات لفهم ما يتم إنفاقه وأين يتم إنفاقه بشكل واضح.

2. تحديد الاحتياجات التنظيمية

ترغب الشركات دومًا في تحسين المخرجات النهائية؛ لكن كيف يمكن ذلك على وجه التحديد؟ من خلال فهم احتياجات المؤسسة وكيف تتواءم مع استراتيجية العمل الشاملة والخطة طويلة الأجل، سواء كانت زيادة المبيعات أو إدارة التدفق النقدي أو أطرًا زمنية أقصر أو التنبؤ المحسَّن أو إدارة الجودة أو الاستدامة. تضمن استراتيجية الشراء التي تتكامل مع هذه الاحتياجات أن عملية الشراء سوف تساهم بشكل مباشر في ربحية المؤسسة ونجاحها.

3. إشراك الأطراف المعنية

تحديد الإدارات الداخلية والموردين وجميع من قد يتأثرون بالخطة والتعاون معهم. قد لا يوافق البعض على التغييرات المقترحة. جمع رؤى متنوعة وفهم الاحتياجات وإدارة التوقعات. تعد مشاركة الأطراف المعنية أمرًا أساسيًا لضمان التخطيط الجيد للاستراتيجية ودعمها في جميع أنحاء المؤسسة.

4. تحديد أهداف العمل

تحديد أهداف محددة قابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً (أهداف ذكية) لوظيفة المشتريات. يجب أن تدعم هذه الأهداف بشكل مباشر أهداف العمل الشاملة وتوفر إطار عمل واضح لاستراتيجية المشتريات. فعلى سبيل المثال، إذا كان التوفير في التكاليف هدفًا، فقد يكون هدف المشتريات المقابل هو تحقيق مستوى من خفض التكاليف. قد تتمثل الأهداف الإضافية في إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها وإدارة العلاقات مع الموردين واعتبارات الاستدامة.

5. تحديد سياسات المشتريات

وضع سياسات وإجراءات ونماذج تشغيل واضحة للمشتريات والاتفاق عليها بما يتماشى مع الأهداف المؤسسية. يُعد هذا الوقت المناسب لتقييم العمليات الحالية وتعديلها بما يتناسب مع النهج الجديد. وينبغي تحديد مهام مثل معايير اختيار الموردين وإدارة العقود ومبادرات الامتثال تحديدًا واضحًا. وتوصيل الفرص التي تجلبها هذه التغييرات وشرح فوائدها للأطراف المعنية. كن مرنًا. السياسات هي مبادئ توجيهية لفريق المشتريات، ما يضمن الاتساق والالتزام بالمعايير الأخلاقية.

6. دمج أدوات جديدة

استكشف الأدوات والتقنيات التي ستدعم نجاح الإستراتيجية الجديدة. لم تعد المشتريات عملية تناظرية؛ حيث تتم نسبة كبيرة منها عبر الإنترنت (الشراء الإلكتروني). تربط برامج ”من الشراء إلى الدفع“ (P2P) ممارسات الشراء بالحسابات المستحقة الدفع ويمكنها تبسيط خطوات مثل إدارة التوريد وأوامر الشراء وإصدار الفواتير. تتضمن برامج المشتريات الإضافية أدوات تحليلات الإنفاق وبرامج إدارة علاقات الموردين (SRM). وتزيد هذه الوسائل من الدقة والإنتاجية وتتبع عمليات الشراء وتوفر رؤية للبيانات التي تُنير عملية اتخاذ القرار وتقلل من المخاطر وعدم الكفاءة والتأخيرات التي تستغرق وقتًا طويلاً.

7. وضع الإستراتيجية

وضع استراتيجية شاملة للمشتريات بناءً على الرؤى التي تم جمعها في الخطوات السابقة. يتضمن ذلك إنشاء بيان استراتيجية، يحدد النهج المتبع في المشتريات، بما في ذلك إدارة الموردين وتخفيف المخاطر وتحسين التكلفة. يجب أن تكون الاستراتيجية مرنة بما يكفي للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والاحتياجات التنظيمية.

8. تحديد معايير النجاح

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لقياس نجاح إستراتيجية المشتريات. يجب أن تتوافق هذه المقاييس مع أهداف العمل المحددة وتوفر معايير قابلة للقياس الكمي لتقييم الأداء. تشمل معايير النجاح الشائعة الحد من الأخطاء والاستفادة من فرص التوفير وتحسين تقييمات أداء الموردين وسير العمل وأوقات دورات الشراء والامتثال.

9. تنفيذ الاستراتيجية

تنفيذ استراتيجية المشتريات بطريقة مرحلية ومنسقة بشكل جيد، ونشر السياسات والإجراءات والتقنيات المحددة. توفير التدريب اللازم لضمان نجاح المشتريات.

10. قياس الاستراتيجية وصقلها

قياس أداء الاستراتيجية بانتظام مقابل مقاييس النجاح المحددة. تحديد ما إذا كانت تعمل على تعزيز التغيير وتحسين الأداء العام للمؤسسة أم لا. الاستفادة من البيانات والرؤى لتحليل النتائج وتحديد مجالات التحسين وتحسين استراتيجية المشتريات وفقًا لذلك. المراقبة والتكيف باستمرار لضمان بقاء الاستراتيجية مستجيبة لديناميكيات السوق المتغيرة وأهداف العمل المتطورة والفرص أو التحديات الناشئة.