الاستفادة من الحوسبة عالية الأداء للمساعدة في حل التحديات المعقدة عبر الصناعات

في عالم الخدمات المالية، يُعد توفر أكبر قدر ممكن من قوة الحوسبة عاملًا مهمًا لدعم أعلى مستويات الأداء. ومع تصاعد تركيز البنوك على المرونة والأداء والأمان والامتثال، تظهر عوامل خارجية متعددة قد تؤثر في قطاع الخدمات المالية، ويجب الاستعداد لها. وقد تشمل هذه العوامل مواقف من شأنها زيادة القدرة الحاسوبية التي تحتاجها المؤسسات المالية يوميًا بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، قد تتطلب الضغوط التنافسية، وإعداد التقارير التنظيمية، ومتطلبات الأمان، وتقلبات السوق من مؤسسات الخدمات المالية إعادة تقييم المخاطر بسرعة. ولتحقيق ذلك، تحتاج هذه المؤسسات إلى إجراء حسابات معقدة تتطلب مستويات عالية من قوة الحوسبة.

وللوصول إلى الدقة المطلوبة، تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على مجموعة بيانات أكبر، وإلى القدرة على تنفيذ عدد أكبر من التكرارات والحسابات. وهنا تبرز أهمية الحوسبة عالية الأداء (HPC) — إذ يمكنها توفير قوة حوسبة مكثفة على نطاق واسع — بما يدعم هذا النوع من الحسابات كثيفة المعالجة. وقد صُممت HPC لتوفير مستويات الأداء اللازمة لهذه الحسابات، سواء تم تشغيلها محليًا أو على السحابة، كما يمكن أن تساعد المؤسسات على تلبية متطلبات المعايير التنظيمية المتطورة اليوم.

واليوم أكثر من أي وقت مضى، نرى المؤسسات المالية تستفيد بصورة متزايدة من HPC في قدرات مثل محاكاة Monte Carlo لتحركات السوق، بما في ذلك تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، تُعد الحوسبة عالية الأداء (HPC) عنصرًا أساسيًا لمعالجة البيانات وتوليد الرؤى بسرعة. ومع خدمة IBM Cloud HPC Managed Service، يمكن لمؤسسات الخدمات المالية الاستفادة من نشر مُخصّص، ودعم مستمر للمنصة، وإدارة تحسين أداء التطبيقات.