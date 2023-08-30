العلامات
بناء استراتيجية جودة بيانات ناجحة: خطوة بخطوة

مهندس خبير يعمل أمام آلة مؤتمتة.

ما هي استراتيجية جودة البيانات؟

استراتيجية جودة البيانات توضح بالتفصيل العمليات والأدوات والتقنيات المستخدمة لضمان دقة واتساق واكتمال وتحديث بيانات شركتك. تتيح استراتيجية جودة البيانات المحددة جيداً إمكانية صناعة القرار بدرجة أفضل بناء على معلومات موثوقة وتقلل من المخاطر المرتبطة بجودة البيانات الرديئة.

لتطوير استراتيجية ناجحة لجودة البيانات، ستحتاج إلى فهم كيفية دعم المعلومات عالية الجودة لعمليات صناعة القرار ودفع عجلة النمو على مستوى مؤسستك، وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر أو تقلل من جودة البيانات.

في هذه المقالة:

 

المكونات الرئيسية لاستراتيجية جودة البيانات

بينما تختلف استراتيجيات جودة البيانات بشكل كبير بين المؤسسات، فإن معظم الاستراتيجيات تتضمن العناصر الرئيسية التالية:

 

  1. إدارة البيانات: ضع السياسات والإجراءات التي تحدد إدارة البيانات في مؤسستك، بما يضمن التعامل المتسق مع المعلومات الحساسة. يتضمن ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة مجموعات البيانات ووضع مبادئ توجيهية لإدارة البيانات الوصفية.
  2. تحليل البيانات: حلل محتوى مجموعة البيانات بانتظام لتحديد التناقضات أو الأخطاء. يمكن لأدوات التحليل التلقائي أن تكشف بسرعة عن الحالات الشاذة أو الأنماط التي تشير إلى مشكلات محتملة في سلامة مجموعة البيانات.
  3. تنقية البيانات: قم بتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة المشكلات المحددة وتحسين مستويات دقة مجموعة البيانات. يمكن لأدوات التنظيف الآلي تصحيح الأخطاء الشائعة مثل التكرار أو القيم المفقودة دون تدخل يدوي.
  4. التحقق من صحة البيانات: ضمان التزام إدخالات قاعدة البيانات الجديدة بالقواعد أو المعايير المحددة مسبقًا للحفاظ على اتساق مجموعة البيانات. يمكن تنفيذ فحوصات التحقق في مراحل مختلفة من دورة حياة البيانات، بما في ذلك أثناء الإدخال والتحويل والتخزين.
  5. مراقبة البيانات: يلزم باستمرار مراقبة مستويات جودة البيانات في المؤسسة لتحديد المشكلات المحتملة على نحو استباقي قبل أن تتفاقم إلى مشكلات أكبر. يوفر تنفيذ حل شامل لإمكانية ملاحظة البيانات رؤية لمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بسلامة مجموعة البيانات، ما يتيح لك معالجة المخاوف في الوقت الفعلي.

 

فوائد استراتيجية جودة البيانات

يقدم تنفيذ استراتيجية جودة بيانات قوية العديد من الفوائد التي تؤثر مباشرة على أرباح عملك ونجاحه بشكل عام. تتضمن بعض هذه الفوائد ما يلي:

 

  • تحسين صناعة القرار: تمكن البيانات عالية الجودة الأطراف المعنية من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بناء على رؤى دقيقة، مما يؤدي إلى استراتيجيات أكثر فعالية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
  • تجارب العملاء المحسنة: تتيح معلومات العملاء الدقيقة للمؤسسات إمكانية تقديم خدمات شخصية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية، مما يؤدي إلى مستويات رضا أعلى وتحسين الولاء للعلامة التجارية.
  • زيادة الإيرادات: تساعد البيانات الموثوق بها الشركات على تحديد فرص النمو الجديدة من خلال الكشف عن الأنماط أو الاتجاهات الخفية في مجموعات البيانات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تقلل البيانات عالية الجودة من الأخطاء المكلفة الناجمة عن المعلومات غير الدقيقة.
  • وقت أسرع للوصول إلى السوق: تعمل استراتيجية جودة البيانات المنفذة بشكل جيد على تبسيط العمليات من خلال التخلص من التكرار وضمان الدقة طوال دورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التطوير وحتى التسليم.
  • التخفيف من المخاطر وإدارة الامتثال: يصبح ضمان التزام مؤسستك باللوائح التنظيمية التي يخضع لها مجال عملك أسهل مع وجود مجموعة بيانات موثوقة. يبدأ النهج الفعال لإدارة مخاطر انتهاك الخصوصية أو عدم الامتثال بالحفاظ على معايير عالية لسلامة البيانات.

        إنشاء استراتيجية جودة البيانات

        يتطلب إنشاء استراتيجية ناجحة لجودة البيانات عدة خطوات لضمان دقة واتساق وموثوقية بيانات المؤسسة.

        الحصول على دعم القيادة والأطراف المعنية

        قبل الشروع في رحلتك نحو تحقيق جودة البيانات، من الضروري الحصول على دعم قيادة مؤسستك والأطراف المعنية بها. يبدأ ذلك ببناء حالة عمل قوية تجاه استراتيجية جودة البيانات الخاصة بك. للقيام بذلك، ستحتاج إلى إثبات قيمة جودة البيانات من حيث تحسين صناعة القرار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر. قد ترغب أيضاً في تسليط الضوء على التوفير المحتمل في التكاليف الذي يمكن تحقيقه من خلال إدارة البيانات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقها من خلال وجود مؤسسة قائمة على البيانات.

        بمجرد أن تبني مبررا تجارياً مقنعاً لاستراتيجية جودة البيانات الخاصة بك، فقد حان الوقت لتحديد الأطراف المعنية الذين سيلعبون دوراً في تنفيذها. قد يشمل ذلك قادة الشركة ومالكي البيانات ومشرفي البيانات وفرق تكنولوجيا المعلومات. من المهم التواصل مع هؤلاء الأطراف المعنيين في وقت مبكر من العملية، لضمان فهمهم لأهمية جودة البيانات والتزامهم بدعم جهودك.

        إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لجودة البيانات

        إحدى الخطوات الأولى في إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات هي تحديد المقاييس التي ستستخدم لقياس جودة البيانات. يجب أن تتوافق هذه المقاييس مع أهداف وغايات مؤسستك، ويجب أن تصمم لتتبع تقدم استراتيجية جودة البيانات لديك مع مرور الوقت. تتضمن بعض مقاييس جودة البيانات الشائعة الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت والتفرد.

        بمجرد أن تحدد مقاييس جودة بياناتك، فقد حان الوقت وضع أهداف لكل مقياس منها. يجب أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق، ويجب أن تستند إلى مستويات جودة البيانات الحالية في مؤسستك، بالإضافة إلى المعايير وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالك. من المهم إشراك الأطراف المعنية في هذه العملية، لضمان التزامهم بتحقيق الأهداف التي وضعتها.

        لضمان نجاح استراتيجية جودة البيانات، من المهم مراقبة مقاييس جودة البيانات لديك وتقديم تقارير منتظمة بشأنها. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد الجوانب التي قد تكون الاستراتيجية تعلني فيها من قصور، كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على تفاعل الأطراف المعنية من خلال إظهار التقدم المحرز. من الجيد أن تضع جدولاً زمنياً منتظماً لإعداد التقارير، وأن تستخدم أدوات عروض مصورة للبيانات لعرض نتائجك بطريقة واضحة وجذابة.

        إطلاق برنامج الإشراف على البيانات

        يعد برنامج الإشراف على البيانات مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية لجودة البيانات. يجب تصميم هذا البرنامج لضمان إدارة البيانات والحفاظ عليها بطريقة متسقة ودقيقة في جميع أنحاء المؤسسة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مشرفي البيانات لديك، والذين سيتولون مسؤولية الإشراف على جودة بيانات مؤسستك. وقد يشمل ذلك مهام مثل تحليل البيانات، وتنقية البيانات، وإدارة البيانات الوصفية.

        وبعد ذلك، من المهم تزويدهم بالتدريب والدعم اللازمين لتنفيذ مهامهم على نحو فعال. قد يشمل ذلك تزويدهم بأدوات وموارد جودة البيانات، بالإضافة إلى تقديم جلسات تدريبية منتظمة لمساعدتهم على البقاء على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات في إدارة البيانات.

        أتمتة دورة حياة البيانات وإدارة البيانات

        يمكن لأدوات دورة حياة البيانات أن تلعب دوراً حيوياً في أتمتة استراتيجية جودة البيانات التي تستخدمها. تساعدك هذه الأدوات على تتبع تدفق البيانات عبر المؤسسة، مما يسمح لك بتحديد أي مشكلات محتملة والتأكد من دقة بياناتك واتساقها. من خلال أتمتة دورة حياة البيانات، يمكنك توفير الوقت والموارد، وتقليل خطر الخطأ البشري.

        أدوات إدارة البيانات هي مكوّن مهم آخر في استراتيجية جودة البيانات المؤتمتة. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في إدارة سياسات وإجراءات البيانات الخاصة بمؤسستك، مما يضمن استخدام البيانات والحفاظ عليها بطريقة متسقة ومتوافقة. تشمل بعض أدوات إدارة البيانات الشائعة حلول فهرسة البيانات، وأدوات مراقبة جودة البيانات، وأنظمة التحكم في الوصول إلى البيانات.

        تطوير خطة اتصالات لاستراتيجية جودة البيانات الخاصة بك

        جزء أساسي من استراتيجية جودة البيانات يجب أن يكون إيصال قيمة جودة البيانات إلى مؤسستك. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان اعتبار جهود جودة البيانات أولوية بالنسبة لك، كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على تفاعل وانخراط الأطراف المعنية ودعمهم. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تطوير رسالة واضحة وموجزة تشرح فوائد جودة البيانات، وتوضح كيف يمكن لتحسين جودة البيانات أن يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها.

        من المهم أيضاً مشاركة التحديثات بشأن استراتيجية جودة البيانات الخاصة بك مع مؤسستك بشكل منتظم. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على الزخم والحماس والدعم لجهود جودة البيانات التي تقوم بها، ويمكن أن يساعد أيضًا في إظهار التقدم الذي يتم إحرازه. تشمل بعض الطرق للقيام بذلك مشاركة لوحات معلومات وتقارير جودة البيانات، وتسليط الضوء على قصص النجاح ودراسات الحالة، والاحتفال بالمراحل والإنجازات الرئيسية.

        وأخيرًا، من المهم تعزيز ثقافة جودة البيانات داخل مؤسستك. وهذا يعني تشجيع الجميع، بدءًا من القيادة وحتى أعضاء الفريق، على تحمل مسؤولية جودة البيانات التي يتعاملون معها. من خلال تعزيز ثقافة جودة البيانات، يمكنك المساعدة في ضمان نجاح الاستراتيجية التي تنفذها واستدامتها على المدى الطويل.

        تعرف على المزيد حول موثوقية البيانات

        مؤلف

        Eitan Chazbani

