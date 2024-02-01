بينما يجب على كل مجموعة أن تضع خارطة طريق للتحول في الأمن السيبراني، هناك ثلاث طرق يمكن للمجموعات اتباعها لضمان أن يكون الأشخاص خط الدفاع الأول لديها.

1. محاكاة الأزمة

"بعد حدوث اختراق الأمن الإلكتروني، تُصبح كل ثانية ذات أهمية." ويجب على فرق الأمن ومديري خطوط الأعمال والتنفيذيين أن يعرفوا تمامًا الدور الذي ينبغي عليهم القيام به للمساعدة في احتواء الضرر. وللمساعدة في التحضير، تقوم العديد من المجموعات باختبار خطط وفرق الاستجابة للحوادث باستخدام محاكاة النطاق السيبراني. ويمكن للمجموعات التي لديها فريق الاستجابة للحوادث توفير 1.5 مليون دولار أمريكي في تكاليف اختراق أمن البيانات مقارنةً بالمجموعات التي لا تملك فريق IR أو اختبار خطة IR.

تكسب المجموعات:

تعزيز التعاون بين المجموعات مع زيادة المعرفة بسطح الهجوم لتحديد الثغرات بشكل أكثر فعالية وتحسين المرونة

القدرة على تجربة محاكاة حادث الأمن السيبراني بالشدة والضغط نفسيهما المصاحبين لخرق أمن بيانات حقيقي

الثقة في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على مستوى المؤسسة والتعافي منها، وإدارة الثغرات الأمنية وبناء ثقافة أمنية أقوى

2. الوعي بالأمن السيبراني والتدريب

تكافح العديد من الشركات لفهم المخاطر الإلكترونية الخاصة بها. وتستفيد خبرة IBM المتعمقة في الأمن السيبراني من الدروس المستفادة من 1.500 مؤسسة استضفنا فيها جلسات تدريبية، إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية المبنية على معايير NIST وISO، لمساعدة المجموعات على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لديها.

تكسب المجموعات:

تقليل عدد الحوادث؛ ومن ثمَّ خفض التكلفة الإجمالية

رؤية نتائج اختبارات التصيّد الاحتيالي المباشرة المرتبطة بالتدريب المستهدف

زيادة في الوعي الأمني وتغيير السلوك

3. تحول مواهب الأمن السيبراني

مع تزايد تعقيد وارتفاع التهديدات السيبرانية، تواجه المجموعات صعوبة في تطوير والحفاظ على الكفاءات اللازمة للأمن السيبراني للكشف عن الهجمات المتقدمة ومنعها والاستجابة لها. وإن خدمة IBM لتحويل مواهب الأمن السيبراني مُصممة خصيصًا بما يتماشى مع أهداف المؤسسة في مجال الأمن السيبراني. يستخدم الذكاء الاصطناعي في عملياته الفريدة لإدارة المواهب الأمنية، مما يساعد في بناء فرق أمن سيبراني قوية.

تكسب المجموعات:

المواهب والمهارات الحساسة في الأمن السيبراني اللازمة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية

القدرة على رفع المهارات وإعادة المهارات بشكل فعال وسريع

يمكن أن تعمل القدرة على دمج استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والمهارات على نمو المجموعات والاحتفاظ بالمواهب بشكل أسرع، مع تقليل خطر نقص المهارات السيبرانية الحساسة التي قد تعيق الأداء

انضم إلى فريق IBM Consulting يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 من الساعة 10 إلى 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للاستماع إلى خبراء مواهب الأمن السيبراني وتعلم كيفية تطبيق أساليب جديدة لتحويل عملك لمواجهة هجمات الإنترنت الحالية.