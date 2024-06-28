إدارة الثغرات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك سجلات الأمان وسجلات حركة مرور الشبكة و استعلامات التهديدات، يمكن للأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط والحالات الشاذة التي تشير إلى نقاط الضعف أو الهجمات المحتملة. وسيؤدي تحويل السجلات إلى بيانات ومخططات إلى جعل التحليل أبسط وأسرع. يجب تحديد الحوادث بناءً على المخاطر الأمنية، ويجب أن يتم الإخطار لاتخاذ إجراءات فورية.

التعلم الذاتي هو مجال آخر يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي فيه باستخدام البيانات. وهذا سيمكن الذكاء الاصطناعي من أن يكون على اطلاع دائم بالبيئة المتغيرة وقادر على مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة. سيحدد الذكاء الاصطناعي التهديدات عالية الخطورة والتهديدات التي لم تكن مرئية من قبل.

يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي تكرارا لتدريب النموذج، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا. ولكن بمرور الوقت، يصبح من الأسهل تحديد التهديدات والعيوب. تجمع منصات الذكاء الاصطناعي باستمرار رؤى من البيانات، متكيفة مع تغير المشهد والمخاطر الناشئة. ومع تقدمها، فإنها تعزز من دقتها وفعاليتها في تحديد نقاط الضعف وتقديم الإرشادات العملية.

أثناء تدريب الذكاء الاصطناعي، نحتاج أيضًا إلى النظر في التكتيكات والتقنيات الواردة في إطار عمل MITRE ATT&CK كجزء من التعلم الذاتي للذكاء الاصطناعي. سيؤدي دمج إطار عمل MITRE مع الذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف 90% من التهديدات عالية الخطورة وإيقافها.