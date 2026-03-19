يعمل IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) على تبسيط عملية إنشاء أدلة Ansible عبر توصيات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تم تصميمه خصيصًا لتسريع أتمتة تكنولوجيا المعلومات، ويوفر WCA for RHAL توصيات محتوى تتوافق مع أفضل الممارسات، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين اتساق مهام وأدوار وأدلة Ansible. يستطيع WCA for RHAL أيضًا توليد محتوى بناءً على طلبات مكتوبة باللغة الإنجليزية العادية، ما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى الأتمتة داخل المؤسسة.

يستخدم WCA for RHAL نموذجًا لغويًا كبيرًا من نماذج IBM Granite مدرَّبًا على مجموعات بيانات واسعة من أدلة Ansible. يمكن ضبط النموذج اللغوي الكبير باستخدام بيانات المؤسسة الخاصة لفهم تفاصيل بناء الجمل والتراكيب الخاص بأتمتة العمليات لديها. يمكن للمستخدمين قبول التوصيات كما هي أو تعديلها لتلبية احتياجاتهم الدقيقة، ما يساعد على تقليل وقت تحقيق القيمة من الأتمتة وتسريع دورات التطوير عبر توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نظرة عامة على الحل