أحد أكثر التطورات إثارة في مجال النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) هو مفهوم الوكلاء، المعروفين أيضًا باسم المساعدين. وهم إصدارات متخصصة من النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) يُجرى توجيهها مسبقًا وضبطها بدقة لدعم أدوار محددة. فيما يلي سنستكشف كيفية استخدام مثل هؤلاء الوكلاء لدعم الأدوار في مجال تطوير البرمجيات.

وكيل الذكاء الاصطناعي هو في الأساس مساعد افتراضي مزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي. هؤلاء الوكلاء مصممون لفهم اللغة الطبيعية ومعالجتها، ما يُمكّنهم من التفاعل مع البشر بطريقة طبيعية وبديهية. ما يميز وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء هو تخصصهم. فعلى عكس نماذج الذكاء الاصطناعي عامة الأغراض، يتدرب وكلاء الذكاء الاصطناعي على مهام محددة ذات صلة بدور معين.

على سبيل المثال، سيتدرب وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بمالكي المنتجات على المساعدة في مهام مثل تحليل الأسواق، وتحديد أولويات المزايا، وإنشاء دراسات الجدوى. أما وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالمطورين فسيكون مجهزًا لأتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية، وتحسين التعليمات البرمجية الحالية، والمساعدة على تحديد الأخطاء.

ويرجع الفضل في هذا التخصص إلى التوجيه المسبق والضبط الدقيق للنماذج اللغوية الكبرى على البيانات ذات الصلة بالدور المراد دعمه. وقد يشمل ذلك تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات تعليمات برمجية لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالمطورين أو على مجموعة بيانات أبحاث السوق ومزايا المنتجات لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بمالكي المنتجات.

يُحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في طريقة عمل فرق تطوير البرمجيات. فمن خلال توفير المساعدة القائمة على الأدوار، يمكنهم زيادة الإنتاجية وتقليل احتمالية حدوث الأخطاء والسماح لأعضاء الفريق بالتركيز على مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا. ومع استمرار تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء، فإنهم يعدون بمستقبل يكون فيه كل عضو في فريق تطوير البرمجيات لديه مساعد ذكاء اصطناعي مخصص، ما يجعل عملية التطوير أكثر كفاءة وفعالية.

يمكن إنتاج وكلاء مخصصين للأدوار وفائقي الإمكانات جدًا من خلال الجمع بين تقنيات التوليد المعزز للاسترجاع وتقنيات البحث على الإنترنت/التعليمات البرمجية/المدونات، بالإضافة إلى تقنيات الضبط الدقيق والتوجيهات الديناميكية.