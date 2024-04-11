حلول الكشف عن التهديدات الداخلية

احمِ مؤسستك من التهديدات الخبيثة أو التهديدات غير المقصودة من الأطراف الداخلية ممن لديهم حق الوصول إلى شبكتك
الكشف والاستجابة للحوادث بدعم من الذكاء الاصطناعي 

تحدث التهديدات الداخلية بسبب أشخاص لديهم حق وصول مشروع إلى شبكتك وهم يستخدمون هذا الحق بطريقة تُلحق الضرر بالمؤسسة. وقد يصعب الكشف عن التهديدات الداخلية المحتملة فتمر في أغلب الحالات دون أن يلاحظها أحد لمدة أشهر أو سنوات.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM لعام 2024، كانت عمليات اختراق أمن البيانات التي بدأت بهجوم داخلي خبيث هي الأكثر تكلفة، بمتوسط 4,99 ملايين دولار أمريكي أعلى من متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات البالغ 4,88 ملايين دولار أمريكي. لهذا السبب فإن كلًّا من إدارة المخاطر الداخلية ومنع وقوع التهديدات الداخلية عنصرًا مهمًا في أي برنامج للأمن الإلكتروني.

وسواء كان الشخص المطلع موظفًا حاليًا أو سابقًا خبيثًا أو متعاقدًا خبيثًا لديه بيانات اعتماد مخترَقة، يجب على فِرق الأمن التزام الدقة والسرعة في الكشف عن النشاط المريب وتسريبات البيانات، والتحقيق في حالات اختراق أمن البيانات والاستجابة للهجمات المدمِّرة المحتملة.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
المزايا
دمج وتحليل سلوك المستخدم

يمكنك الكشف عن الهجمات الداخلية الخبيثة واختراق بيانات الاعتماد باستخدام تحليلات في زمن شبه حقيقي.
اكتشف وافهم الوصول المميّز

يمكنك تحديد جميع حسابات الخدمات والتطبيقات وحسابات المسؤولين والحسابات الرئيسية وتأمينها في أنحاء مؤسستك.
التقييم الاستباقي لعمليات التهديدات الداخلية

اكتشِف كيف يستجيب الموظفون لهجمة ما، وما إذا كانوا يتّبعون سياسات الإبلاغ المعمول بها.
تحليلات سلوك المستخدم (UBA)
اكتسِب رؤية واضحة للحالات السلوكية الشاذة التي قد تنمّ عن وجود هجوم داخلي نشط.
إدارة الوصول المميّز محليًا أو في البيئة السحابية
اكتشِف جميع أنواع الحسابات المميّزة في مؤسستك وتحكَّم بها.
حلول الأمن الهجومي
ضَع موظفيك وعملياتك على محك التجربة من خلال محاكاة الخصوم وضبط عناصر التحكم وخدمات الهندسة الاجتماعية.
الحماية من برامج الفدية
احمِ البيانات الحساسة الخاصة بمؤسستك من تهديدات برامج الفدية، وهي البرامج الضارة الخبيثة التي يمكن أن تحتجز بياناتك.
قصص العملاء
منع وقوع هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية في البحر
تنشر إحدى شركات الشحن الدولي حماية نقاط النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالأقمار الصناعية.
كل دقيقة لها أهميتها عندما يكون عامل التهديد نشطًا في بيئة AWS الخاصة بك. وفي حال وقوع حوادث مؤثِّرة على الأعمال، يساعد تكامل خدمات الاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) من IBM QRadar مع المستجيبين للحوادث من منصة IBM X-Force على ضمان تقليل حجم الضرر إلى أدنى حد.
شاهِد عرضًا توضيحيًا لتستكشف كيفية قيام مجموعة QRadar Suite بتسريع زمن الاستجابة باستخدام تجربة تحليلية موحَّدة، والذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة المتقدمة، ومنصة أمنية مفتوحة للاتصال بأدوات الإدارة الحالية لديك.
خدمات التهديدات الداخلية
احصل على خدمات إدارة الوصول المميّز (PAM) الشاملة والمُدارة بالكامل لتأمين دورة حياة المستخدم المميّز. تعرف على المزيد

الموارد 

مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
تقرير بيئة التهديدات السحابية لمنصة X-Force لعام 2024

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
هل يعاني برنامجك الأمني من الكشف والاستجابة المجزّأة (PDR)؟

يمكن التعبير عن الكشف والاستجابة المجزأة (PDR) بعدة طرق. إذا تطابقت أي من هذه العلامات مع مؤسستك، فقد حان الوقت لمعالجة الكشف والاستجابة المجزأة (PDR).
ما المقصود بالتهديدات الداخلية؟

إنّ المستخدمين الذين لديهم حق وصول مصرَّح به ومشروع إلى أصولك ويسيئون استخدامها عمدًا أو عن غير قصد يشكّلون تهديدات داخلية.

