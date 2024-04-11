حلول الكشف عن التهديدات الداخلية

تحدث التهديدات الداخلية بسبب أشخاص لديهم حق وصول مشروع إلى شبكتك وهم يستخدمون هذا الحق بطريقة تُلحق الضرر بالمؤسسة. وقد يصعب الكشف عن التهديدات الداخلية المحتملة فتمر في أغلب الحالات دون أن يلاحظها أحد لمدة أشهر أو سنوات.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM لعام 2024، كانت عمليات اختراق أمن البيانات التي بدأت بهجوم داخلي خبيث هي الأكثر تكلفة، بمتوسط 4,99 ملايين دولار أمريكي أعلى من متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات البالغ 4,88 ملايين دولار أمريكي. لهذا السبب فإن كلًّا من إدارة المخاطر الداخلية ومنع وقوع التهديدات الداخلية عنصرًا مهمًا في أي برنامج للأمن الإلكتروني.

وسواء كان الشخص المطلع موظفًا حاليًا أو سابقًا خبيثًا أو متعاقدًا خبيثًا لديه بيانات اعتماد مخترَقة، يجب على فِرق الأمن التزام الدقة والسرعة في الكشف عن النشاط المريب وتسريبات البيانات، والتحقيق في حالات اختراق أمن البيانات والاستجابة للهجمات المدمِّرة المحتملة.