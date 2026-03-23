حلول التعافي من الكوارث

تجهيز عملك لمواجهة التهديدات الواقعية غير المتوقعة باستخدام أدوات التعافي من الكوارث.
عندما تتعرض مؤسسة لهجمة إلكترونية مدمرة، أو فشل مفاجئ في النظام، أو كارثة طبيعية قاسية، كل ثانية لها قيمة.
قد يكون التعافي من الكوارث (DR) -إطار استراتيجي من السياسات والإجراءات والمنتجات مصمم لحماية العمليات الحيوية واستعادتها بسرعة لضمان استمرارية الأعمال- هو شريان الحياة لمؤسستك. لهذا، عندما يحدث ما لم تتوقعه، تحتاج إلى حلول استعادة متقدمة تمكِّن مؤسستك من الاستجابة بسرعة واستعادة العمليات بالكامل بعد الأحداث المدمرة، مع تقليل فقدان البيانات وضمان استمرارية الأعمال.
الاستفادة من حلول مرونة البيانات الشاملة وحلول الاستعادة من الكوارث التي تساعد مؤسستك على إعادة تشغيل العمليات الأساسية بعد الأحداث الكارثية غير المتوقعة.
تجربة كشف التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، التي لا يمكن تعديلها أو حذفها بواسطة هجمات الفدية أو مخاطر فقدان البيانات الأخرى.
طلب المساعدة من الفِرق المتخصصة في التعافي من الكوارث، والمخصصة لمساعدتك على الوقاية وتقليل أثر الأحداث والتهديدات غير المتوقعة.
استكشف منتجات البنية التحتية من IBM المصممة لحماية عمليات أعمالك الحيوية، واستعادة الأنظمة بسرعة بعد التعطل، وتوفير المرونة التي تحتاجها مؤسستك للنمو.
أفضل تعافٍ من الكوارث يبدأ قبل وقوع الكارثة. تقدِّم IBM بنية تحتية متكاملة وخدمات تعافٍ من الكوارث تغطي كل لحظة حاسمة - من أول تنبيه حتى الاستعادة الكاملة.
من التخطيط إلى الحماية وصولًا إلى الاستعادة، تغطي IBM كل احتياجاتك. تقدِّم مختبرات IBM Technology Expert خدمات استشارية وحلولًا وتقنيات، موفرةً كل الأدوات اللازمة لمنع تحول التهديدات إلى أزمات.
تقليل أضرار الاختراق وتسريع الاسترداد مع خدمات الاستجابة للحوادث من IBM X-Force. يتخصص صائدو التهديدات المخضرمون والباحثون ومحللو الذكاء في جميع المراحل: الاستعداد للحوادث، والكشف، والاستجابة، والتعافي.