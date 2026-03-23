حلول التعافي من الكوارث

تجهيز عملك لمواجهة التهديدات الواقعية غير المتوقعة باستخدام أدوات التعافي من الكوارث.

التعافي السريع حتى عند وقوع الكوارث

عندما تتعرض مؤسسة لهجمة إلكترونية مدمرة، أو فشل مفاجئ في النظام، أو كارثة طبيعية قاسية، كل ثانية لها قيمة.

قد يكون التعافي من الكوارث (DR) -إطار استراتيجي من السياسات والإجراءات والمنتجات مصمم لحماية العمليات الحيوية واستعادتها بسرعة لضمان استمرارية الأعمال- هو شريان الحياة لمؤسستك. لهذا، عندما يحدث ما لم تتوقعه، تحتاج إلى حلول استعادة متقدمة تمكِّن مؤسستك من الاستجابة بسرعة واستعادة العمليات بالكامل بعد الأحداث المدمرة، مع تقليل فقدان البيانات وضمان استمرارية الأعمال.
الحفاظ على استمرار عملك - مهما كان الوضع

الاستفادة من حلول مرونة البيانات الشاملة وحلول الاستعادة من الكوارث التي تساعد مؤسستك على إعادة تشغيل العمليات الأساسية بعد الأحداث الكارثية غير المتوقعة.
تأمين بياناتك ضد أي هجوم 

تجربة كشف التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير، التي لا يمكن تعديلها أو حذفها بواسطة هجمات الفدية أو مخاطر فقدان البيانات الأخرى.
الحصول على إرشادات الخبراء عند الحاجة إليها

طلب المساعدة من الفِرق المتخصصة في التعافي من الكوارث، والمخصصة لمساعدتك على الوقاية وتقليل أثر الأحداث والتهديدات غير المتوقعة.
إعادة ابتكار المرونة: بناء استراتيجية مرونة إلكترونية جاهزة للمستقبل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي
تتسارع وتيرة الهجمات الإلكترونية. وتزداد اللوائح التنظيمية صرامة. هل استراتيجيتك جاهزة؟ شاهِد ندوة الإنترنت لمعرفة المزيد!
تعزيز استراتيجية التعافي من الكوارث الخاصة بك

استكشف منتجات البنية التحتية من IBM المصممة لحماية عمليات أعمالك الحيوية، واستعادة الأنظمة بسرعة بعد التعطل، وتوفير المرونة التي تحتاجها مؤسستك للنمو.
IBM Storage FlashSystem
يجعل IBM Storage FlashSystem بياناتك غير قابلة للتلاعب من خلال نُسخ غير قابلة للتغيير ومعزولة منطقيًا عن بيئة الإنتاج. ويمكنه اكتشاف تلف البيانات على مستوى الكتل في الوقت الفعلي.
IBM Storage Defender
يوفر IBM Storage Defender رؤية موحَّدة لحماية البيانات والمرونة الإلكترونية عبر بيئتك السحابية الهجينة، مع تبسيط التعقيد.
IBM Cloud Object Storage
تعمل قدرات النسخ الاحتياطي والاستعادة في IBM Cloud Object Storage على تأمين نسخ البنية التحتية داخل مخزن غير قابل للاختراق، ما يجعلها محصَّنة ضد هجمات الفدية.
IBM Z
توفِّر IBM Z بنية تحتية قوية في مواجهة التهديدات الخارجية والأعطال الداخلية على حد سواء. فهي تساعد على تقليل وقت التعطل، وحماية البيانات الحيوية، وإدارة الامتثال التنظيمي.

الارتقاء بقدرات التعافي من الكوارث إلى المستوى التالي

أفضل تعافٍ من الكوارث يبدأ قبل وقوع الكارثة. تقدِّم IBM بنية تحتية متكاملة وخدمات تعافٍ من الكوارث تغطي كل لحظة حاسمة - من أول تنبيه حتى الاستعادة الكاملة.
خدمات استشارات البنية التحتية

من التخطيط إلى الحماية وصولًا إلى الاستعادة، تغطي IBM كل احتياجاتك. تقدِّم مختبرات IBM Technology Expert خدمات استشارية وحلولًا وتقنيات، موفرةً كل الأدوات اللازمة لمنع تحول التهديدات إلى أزمات.

خدمات الاستجابة للحوادث

تقليل أضرار الاختراق وتسريع الاسترداد مع خدمات الاستجابة للحوادث من IBM X-Force. يتخصص صائدو التهديدات المخضرمون والباحثون ومحللو الذكاء في جميع المراحل: الاستعداد للحوادث، والكشف، والاستجابة، والتعافي.

مستند فني للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
اكتشِف حلول التعافي من الكوارث التي تساعدك على العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت ممكن في حال وقوع هجوم.
يقدّم تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 من IBM رؤًى أساسية تساعد قادة الأمن وتكنولوجيا المعلومات والأعمال على إدارة المخاطر بشكل أفضل وتقليل الخسائر المحتملة.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
كان متوسط تكلفة الهجوم الإلكتروني في 2024 يبلغ 4.4 ملايين دولار أمريكي. تعرَّف على كيفية الاستعداد للتعافي بشكل أسرع وأكثر موثوقية.
انضم إلى Jeff Crume وهو يناقش أساليب منع انقطاعات البرمجيات على نطاق عالمي.
انضم إلى Jeff Crume وهو يناقش أساليب منع انقطاعات البرمجيات على نطاق عالمي.
تعرَّف على التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي واكتشِف كيف يمكن لهذه الحلول تلبية احتياجات أعمالك.
اكتشِف كيف يمكن لحلول التعافي من الكوارث من IBM دعم مؤسستك في الاستجابة للأحداث المدمرة والتعافي منها، وتقليل فقدان البيانات وضمان استمرارية الأعمال.

