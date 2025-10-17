إمكانية الوصول إلى خيارات التخزين السحابي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأعمال.
تقدِّم خدمات التخزين السحابي لدينا مساحة تخزين قابلة للتوسع وغنية بالأمان وفعَّالة من حيث التكلفة، لدعم بياناتك مع تلبية احتياجات أعباء العمل التقليدية وسحابية الأصل. إعداد ونشر خدمات مثل تخزين الكائنات وتخزين الكتل وتخزين الملفات. ضبط السعة وتحسين الأداء حسب تغيُّر المتطلبات. الدفع فقط مقابل مساحة التخزين السحابي التي تحتاجها.
احصل على توفير دائم للاستخدام المستمر، ابتداءً من 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا - يشمل التخزين والاسترجاع واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات ونقل البيانات في سعر ثابت واحد. مثالي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات سحابية الأصل والأنظمة كثيفة المحتوى.
الأفضل لما يلي:
مجموعات بيانات متنوعة مخزنة ككائنات مع متانة بيانات عالية بنسبة تصل إلى 14 تسعةً وإمكانية الوصول إليها من أي مكان.
مشاركة البيانات والتعاون بين عدة مثيلات خوادم افتراضية أو عبر عدة شبكات VPC.
وصول عالي الأداء وذو زمن استجابة قصير لأعباء عمل المعاملات عالية التردد.
الأداء
زمن انتقال طويل
عرض نطاق ترددي يتوسَّع حسب العملاء.
زمن انتقال متوسط
عرض نطاق ترددي مشترك بين العملاء.
زمن انتقال قصير
عرض نطاق ترددي عالٍ مخصص.
قابلية التوسع
عالية
تخزين كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة عبر بروتوكول HTTP باستخدام PUT/GET.
متوسطة
يمكن الوصول إليها عبر بيئات تشغيل متعددة.
منخفضة
دورة حياة مستقلة عن أي بيئات تشغيل محددة (الخوادم الافتراضية أو الحاويات).
الوصول إلى البيانات وحمايتها
منصة عالية التوافر ومتينة وغنية بالأمان، مع خيارات مدمجة للمرونة إقليمية وعبر المناطق، يمكن الوصول إليها عبر HTTP. تشفير البيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين.
مشاركة ومعالجة وتسليم مجموعة بيانات مشتركة عبر مناطق التوافر المتعددة. تكرار البيانات تلقائيًا بطريقة آمنة ومحمية. تشفير البيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين.
فصل وحدات تخزين الكتل بسهولة، ثم إعادة توصيلها بسرعة على خادم آخر حسب تغيُّر متطلبات أعباء العمل. تشفير البيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين.
حالات الاستخدام
مرونة تشغيلية وإمكانية وصول متعددة المناطق لدعم التطبيقات وأعباء العمل القائمة على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات ومحتوى الوسائط والتطبيقات سحابية الأصل والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والمحفوظات، بما في ذلك الاحتفاظ غير القابل للتغيير للامتثال والحماية من برامج الفدية.
أدوات التعاون، ومعالجة الوسائط وتحريرها، وبيئات التطوير والاختبار، وخدمات الويب، وترحيل التطبيقات، والنسخ الاحتياطي لقواعد البيانات والأرشفة.
قواعد بيانات المعاملات، وتخزين سريع للحاويات، والمعالجة على الخادم (مثل .Net وJava وPHP)، والتطبيقات ذات المهام الحساسة (مثل SAP وOracle وMicrosoft Exchange).
تعرَّف على الطريقة التي اتبعتها Blendow Group في استخدام الذكاء الاصطناعي مع IBM Cloud Object Storage لتعزيز كفاءة ونطاق تحليل المستندات القانونية بشكل كبير.
تعرَّف على كيفية تحسين Ilmas لتجربة شراء العملاء من خلال إعادة تصميم موقعها الإلكتروني.
تستخدم Cadence الحوسبة عالية الأداء (HPC) على IBM Cloud لنقل أعباء العمل الضخمة بين البنية التحتية المحلية والسحابة بسلاسة.
