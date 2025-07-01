مع تزايد أحجام بيانات المؤسسات وازدياد ديناميكية أعباء العمل، تواجه المؤسسات تحديًا متناميًا في إدارة تكاليف التخزين السحابي. تبني العديد من المؤسسات، ومطوِّري البرامج المستقلين، والشركاء حلولًا على Cloud Object Storage لتقديم كميات كبيرة من بيانات المستخدم النهائي عبر خدمات ذات سعر ثابت، مثل منصات إنتاج الفيديو، وأنظمة توصيل المحتوى الإعلامي، وأعباء العمل الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات. بالنسبة إلى العملاء الذين يخزِّنون بيانات ذات نشاط مرتفع ويتم نقلها عبر نقاط النهاية العامة، تُعَد قابلية التنبؤ بالتكاليف أمرًا ضروريًا.

ما زال مقدمو الخدمات السحابية الرائدون يفرضون رسومًا منفصلة على التخزين والوصول إلى البيانات والنقل عبر الشبكة العامة. وهذا النموذج المجزأ يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة، خاصةً لأعباء العمل التي تتميز بنشاط بيانات مرتفع. بالنسبة إلى أعباء العمل ذات النشاط المرتفع التي تستخدم نقاط النهاية العامة، غالبًا ما يواجه العملاء رسوم خروج تصل إلى 0.09 دولار أمريكي لكل جيجابايت، ورسومًا لكل عملية API (PUT، أو GET، أو LIST)، وفوترة غير قابلة للتنبؤ تعتمد على الاستخدام - ما يجعل من الصعب توقُّع التكاليف أو تسعير خدماتهم بشكل تنافسي.