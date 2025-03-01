حلول إدارة تكاليف السحابة

استخدم المعارف والأتمتة لتحسين الأداء بأقل تكلفة ومواءمة التقنية مع قيمة الأعمال
هل تريد التحكم في إنفاقك على السحابة؟

تتخذ أدوات إدارة تكاليف السحابة من IBM نهجًا قائمًا على التطبيق لاكتشاف بيئتك وتحديد سياق بيانات توفير الموارد على مستوى التطبيقات والبنية التحتية. يُنشئ البرنامج إجراءات موثوقة لتوفير الموارد على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes والتي يمكن للعملاء أتمتتها لتحسين الإنفاق باستمرار وخفض قيمة فاتورة السحابة.
مزايا إدارة تكاليف السحابة يمكنك المساعدة على ضمان تقديم تجارب رقمية رائعة للمستخدم النهائي وزيادة قيمة الأعمال في السحابة، مع تحسين التكلفة في الوقت ذاته
تقديم الأداء المتميّز بأقل تكلفة

ساعد في ضمان حصول تطبيقاتك دائمًا على موارد السحابة التي تحتاجها لتحقيق أداء متميّز مع تحقيق أقصى قدر من التوفير في التكاليف. يسمح برنامج تحسين السحابة الذي يأخذ في الاعتبار المقاييس والسياق على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes لفرق تقنية المعلومات بأتمتة الإنفاق وتحسينه باستمرار بثقة تامة عبر رحلة السحابة.
مواءمة التقنية مع قيمة الأعمال

يمكنك تحسين الاستثمارات في أصول تقنية المعلومات من خلال الرؤية والذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يترتب عليه توفير السياق والمعارف التي تعمل على تحسين العائد على الاستثمار في البرامج وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
زيادة إنتاجية تقنية المعلومات

بادر بتمكين الأتمتة لإدارة توفير موارد التطبيقات في الوقت الفعلي لتعزيز الأداء المستمر بأقل تكلفة والسماح لفرق هندسة السحابة وفرق العمليات بتحويل أولوياتها لتتوجه إلى تقديم تجربة أفضل للمستخدمين النهائيين.

حالات استخدام إدارة تكاليف السحابة

Carhartt تحسّن بيئة Azure السحابية باستخدام Turbonomic

دراسة حالة التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في الطلب باستخدام IBM Turbonomic بالتزامن مع توسع Carhartt في أسواق جديدة، شهدت نموًا هائلاً في الإيرادات. ومن خلال إضافة تعزيز للبنية التحتية للسحابة الهجينة التي تستخدمها، أصبح من السهل التعامل مع الطفرات الجديدة في الطلب بدرجة أكبر. 

