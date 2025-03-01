حلول إدارة تكاليف السحابة

ساعد في ضمان حصول تطبيقاتك دائمًا على موارد السحابة التي تحتاجها لتحقيق أداء متميّز مع تحقيق أقصى قدر من التوفير في التكاليف. يسمح برنامج تحسين السحابة الذي يأخذ في الاعتبار المقاييس والسياق على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes لفرق تقنية المعلومات بأتمتة الإنفاق وتحسينه باستمرار بثقة تامة عبر رحلة السحابة.