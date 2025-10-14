مع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تتمكن الحوسبة التقليدية من معالجة الكميات الكبيرة من البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتُعَد مسرِّعات الذكاء الاصطناعي حاسمة لتسريع معالجة البيانات اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

نظرًا لتصميمها الفريد وأجهزتها المتخصصة، تعمل مسرِّعات الذكاء الاصطناعي على تعزيز أداء معالجة الذكاء الاصطناعي من خلال قدرات مثل المعالجة المتوازية. وتُتيح هذه القدرة للشركات إمكانية الابتكار على نطاق واسع وطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق في وقت أقرب.