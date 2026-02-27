نظرة عامة على دعم البرمجيات

نظرة عامة على دعم البرمجيات

حقِّق أقصى قيمة لبرمجيات IBM الخاصة بك طوال دورة حياتها الكاملة من خلال خيارات S&S (الدعم الأساسي)، بالإضافة إلى خيارات الدعم الممتد (Extended) والدعم المستمر (Sustained).

لمحة عامة

ابدأ بالتعرُّف على خيارات دعم برامج IBM للبرمجيات المحلية، والتي تشمل:

  1. IBM Subscription and Support (ويُعرف أيضًا بدعم "Base"): حل شامل للتحديث والدعم الفني يأتي مرفقًا مع شراء برامج IBM المرخَّصة بموجب اتفاقية IBM International Passport Advantage Agreement (IPLA).
  2. IBM Extended Support: خيار دعم للبرمجيات يتم تقديمه لإصدارات أو نسخ محددة من المنتجات التي وصلت إلى تاريخ انتهاء دعم Base.
  3. IBM Sustained Support: خيار دعم البرمجيات للمنتجات التي تم شراؤها عبر IBM Passport Advantageوالتي وصلت إلى مرحلة انتهاء الدعم الأساسي (Base) لجميع إصداراتها ونسخها.
  4. IBM Advanced Support: خيار دعم البرمجيات للمنتجات المشتراة عبر IBM Passport Advantage، ويوفر معالجة قضايا ذات أولوية وأهداف وقت استجابة أقصر مقارنةً بخدمة Subscription and Support القياسية.

اتخِذ إجراءً

ابقَ على اطِّلاع دائم بإعلانات إصدارات البرمجيات الجديدة (eGAs) وتواريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) القادمة (والتي يُشار إليها أحيانًا بتواريخ نهاية الدعم - End-of-Support).

إذا وجدت أن إصدارًا (أو نسخة) أحدث من برمجياتك قد أصبح متاحًا، أو أن برمجياتك قيد الاستخدام تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) - والذي يُشار إليه أحيانًا بتاريخ نهاية الدعم (EoS) - فبادِر باتخاذ الإجراء اللازم.

إن خيارك الأفضل هو استخدام مزايا IBM Software Subscription and Support لتنزيل إصدار أو نسخة أحدث قبل حلول تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) الوشيك. تعرَّف على الطريقة.

إذا تعذر عليك، لأي سبب كان، تنزيل إصدار (VRM) أحدث قبل أن يصل الإصدار الذي تقوم بتشغيله حاليًا إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC)، أو في حال عدم توفُّر إصدار أحدث للتنزيل؛ فبادِر بالتواصل مع ممثل تجديد العقود، أو شريك أعمال IBM المعتمد لديك، أو ممثل مبيعات IBM لاستكشاف واحد أو أكثر من الخيارات التالية.

  • IBM Extended Support: يمنحك وقتًا إضافيًا لتنزيل إصدار (VRM) أحدث.
  • Sustained Support: يمنحك تغطية دعم تصل إلى 5 سنوات إضافية بعد وصول آخر إصدار أو نسخة مدعومة إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC).

 

احصل على إشعار

الموارد
اشترك في إشعارات الدعم

سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.

 تعرّف على المزيد
تعرَّف على الجديد والمتاح للتنزيل

اشترِك في إعلانات البرمجيات (Software Announcements). استخدِم مزايا Subscription and Support الخاصة بك للحصول على أقصى استفادة من استثماراتك في البرمجيات.

 تعرّف على المزيد
تعرَّف على المنتجات التي تقترب تواريخ انتهاء دعم Base الخاصة بها.

استكشِف جميع الإصدارات أو النسخ من برامج IBM التي ستنتقل إلى دعم Extended أو Sustained في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.

 تعرّف على المزيد