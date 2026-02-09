رسائل إعلان الدعم الأساسي من IBM

خلفية باللونين الأزرق الداكن والأسود مع تصميم هندسي.

إصدارات/نسخ البرامج التي ستنتهي فترة الدعم الأساسي لها قريبًا. استخدِم مزايا الاشتراك والدعم (S&S) للترقية.

  •  
 

لمحة عامة

راجِع الأقسام أدناه لمعرفة أي الإصدارات أو النسخ من برمجيات IBM الخاصة بك ستنتقل إلى الدعم الممتد (Extended) أو الدعم المستمر (Sustained) في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.

إذا لاحظت تواريخ الانتقال إلى الدعم الممتد/المستمر أو نهاية الدعم لبرمجياتك، فاتخِذ الإجراءات اللازمة.
  • انسخ رقم رسالة الإعلان. 
  • انتقِل إلى إعلانات IBM.   ألصِق رقم رسالة الإعلان في حقل "البحث" لعرض الإعلان.
  • راجِع الإعلان للاطِّلاع على المنتجات البديلة أو خيارات الترحيل.
  • يمكنك الاستفادة من IBM Software Subscription and Support للترقية إلى إصدار مدعوم، حال توفُّره. [تعرَّف على كيفية الترقية]

للتذكير: تواريخ نهاية الدعم قابلة للتغيير، راجِع موقع IBM Software Support Lifecycle للتأكُّد.

النصف الثاني من عام 2025

من A إلى D

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Application Gateway

23.10.0

5900-B5J‎

2023/10/24

2025/9/30

AD24-2013‎

 

Business Automation Workflow

21.0.x‎

5737-H41‎

2021/6/25

2025/12/17

AD24-0768‎

الدعم المتقدم

Cloud Pak for Data

4.X.X‎

5737-H76‎

2021/6/23

2025/7/31

AD24-0691‎

 

Cloud Pak for Integration

2023/2/1

5737-I89‎

2023/6/16

2025/9/30

AD24-0750‎

 

Cloud Pak for Multicloud Management

2.x.x‎

5737-K99‎

2020/8/7

2025/12/31

AD22-0922‎

 

Cloud Pak for Security

1.10.x‎

5737-L74‎

2022/6/21

2025/9/30

AD25-1027‎

 

Cloud Pak for Watson AIOps

3.x.x‎

5737-M96‎

2021/4/30

2025/9/30

AD24-0729‎

 

Cloud Pak System Software

2.3.2

5725-Q52‎

2020/3/27

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software

2.3.3

5725-Q52‎

2020/10/9

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.2

5737-B07‎

2020/3/27

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.3

5737-B07‎

2020/10/9

2025/9/30

AD24-2021

 

Control Desk

7.6.1

5725-E24‎

2018/12/4

2025/9/30

923-0634

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Db2 Base Edition

11.5.x‎

5737-N20‎

2020/6/30

2025/9/30

921-090

 

Db2 Base Edition Extension for Cloud Pak for Data

11.5.x‎

5900-ACD

2020/7/28

2025/9/30

921-090

 

DFSORT Version 1

1.14.x‎

5740-SM1‎

1998/9/25

2025/10/31

AD24-0678

 

من E إلى M

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Engineering Integration Hub

7.0.2

5725-I05‎

2023/3/28

2025/9/30

AD24-0598

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Lifecycle Management Base

7.0.2

5725-F21‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Lifecycle Management Suite

7.0.2

5737-N84‎

2021/2/5

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

7.0.2

5725-H85‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Lifecycle Optimization - Publishing

7.0.2

5724-X79‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Requirements Management DOORS Next

7.0.2

5724-W87‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Systems Design Rhapsody

9.0.2

5724-X70‎

2023/3/23

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Test Management

7.0.2

5724-V10‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Engineering Workflow Management

7.0.2

5724-V04‎

2020/12/11

2025/9/30

AD24-0598

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Event Automation

1.0.X‎

5900-AXM‎

2023/6/29

2025/9/30

AD24-0750‎

 

Financial Transaction Manager for High Value Payments

3.2.x‎

5737-M74‎

2020/6/26

2025/9/30

AD24-0558

 

HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server

8.5.x‎

5725-C04‎

2012/6/15

2025/9/30

AD23-0720

 

InfoSphere Change Data Delivery for Information Server

11.3.3

5724-U70‎

2015/4/10

2025/9/30

AD24-2090

الدعم الممتد

InfoSphere Data Replication

11.3.3

5725-E30‎

2015/4/10

2025/9/30

AD24-2090

الدعم الممتد

InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases

1.2.x‎

5655-P03‎

2011/2/25

2025/9/30

223-0428‎

 

Integration Designer

21.0.x‎

5725-C97‎

2021/6/25

2025/12/17

AD24-0768‎

الدعم المتقدم

Knowledge Accelerators

1.0.x‎

5737-N08‎

2020/8/13

2025/9/30

222-367

 

MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data

4.5.x‎

5900-AQ9‎

2022/6/29

2025/7/31

AD24-0691‎

 

Maximo Anywhere

7.6.4

5725-M39‎

2020/2/28

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Asset Configuration Manager

7.6.7

5724-U28‎

2018/8/10

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Asset Management

7.6.1.x‎

5724-U18‎

2018/7/27

2025/9/30

922-024

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Calibration

7.6.1

5724-U33‎

2020/7/21

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Civil Infrastructure

7.6.x‎

5737-M60‎

2020/3/13

2025/9/30

923-017

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Enterprise Adapter

7.6.1.x‎

5724-T00

2018/7/24

2025/9/30

923-017

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Aviation

7.6.7 - 7.6.8

5725-U87‎

2018/8/10

2025/9/30

923-017

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Life Sciences

7.6.1.x‎

5724-U23‎

2020/7/24

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Nuclear Power

7.6.1

5724-U19‎

2017/11/17

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Nuclear Power

7.6.2

5724-U19‎

2017/11/17

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Oil and Gas

7.6.1.x‎

5724-U20‎

2016/10/18

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Oil and Gas

7.6.2.x‎

5724-U20‎

2020/11/17

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Transportation

7.6.2.x‎

5724-U21‎

2015/12/8

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo for Utilities

7.6.1.x‎

5724-U22‎

2020/7/21

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Maximo Spatial Asset Management

7.6.1

5724-U36‎

2020/7/24

2025/9/30

922-024

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

MobileFirst Platform Foundation

8.0.x‎

5725-I43‎

2016/6/17

2025/9/30

922-058

 

MongoDB Enterprise Advanced with IBM

6.0.x‎

5737-H42‎

2023/10/3

2025/7/31

AD25-0054‎

 

MQ

9.2.x‎

5724-H72‎

2020/7/23

2025/9/30

AD24-0475‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

MQ Appliance M2002

9.3.x‎

5737-H47‎

2022/9/23

2025/9/30

AD24-0750‎

 

MQ Appliance M2003

9.3.x‎

5900-ALJ‎

2022/8/2

2025/9/30

AD24-0750‎

 

من N إلى R

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Now Factory Sourceworks

5.7.x‎

5725-Q79‎

2016/8/23

2025/12/31

AD22-0520‎

 

Now Factory Sourceworks

5.8.x‎

5725-Q79‎

2016/12/16

2025/12/31

AD22-0520‎

 

Planning Analytics Advanced

2.0.9

5737-C24‎

2019/12/16

2025/10/31

AD24-0080‎

 

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

2.0.x‎

5900-AC5‎

2020/7/28

2025/10/31

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

4.X.X‎

5900-AC5‎

2021/6/23

2025/7/31

AD24-0691‎

 

Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

3.5.x‎

5900-AC5‎

2020/11/20

2025/10/31

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Planning Analytics Express

2.0.9

5724-Y13‎

2019/12/16

2025/10/31

AD25-0080‎

 

Planning Analytics Local

2.0.9

5737-B03‎

2019/12/16

2025/10/31

AD25-0080‎

 

Planning Analytics Modernization

2.0.x‎

5900-AC6‎

2020/7/28

2025/10/31

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Planning Analytics Modernization

4.X.X‎

5900-AC6‎

2021/6/23

2025/10/31

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

QRadar 1901 Appliance

7.x.x‎

5737-D35‎

2017/4/25

2025/12/31

 

 

QRadar Incident Forensics G3 Appliance

7.x.x‎

5737-C41‎

2017/1/20

2025/9/30

920-045

 

QRadar Network Insights

7.x.x‎

5737-B26‎

2016/12/9

2025/12/31

 

 

QRadar Network Insights Appliance 1910

7.x.x‎

5737-F05‎

2019/3/12

2025/9/30

920-045

 

QRadar Network Packet Capture

7.x.x‎

5737-B28‎

2016/10/21

2025/12/31

 

 

QRadar xx05 G3 Appliance

7.x.x‎

5737-C42‎

2017/3/10

2025/12/31

 

 

QRadar XX29 Appliance

7.x.x‎

5737-C39‎

2017/1/20

2025/12/31

 

 

QRadar xx48 Appliance

7.x.x‎

5737-B27‎

2016/10/21

2025/12/31

 

 

Rational DOORS

9.6.x‎

5724-X82‎

2014/6/2

2025/9/30

923-0634

الدعم والاشتراك (S&S)

Robotic Process Automation with Automation Anywhere

19.x.x‎

5737-E81‎

2020/1/22

2025/9/30

923-024

 

من S إلى Z

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Safer Payments

6.4.x‎

5725-Z82‎

2022/2/11

2025/9/30

AD24-2075‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Access Manager Appliance

9.0.2

5737-F02‎

2017/12/8

2025/9/30

922-109

 

Security Directory Suite

8.0.x‎

5725-Y17‎

2016/1/11

2025/9/30

923-017

 

Security Guardium Data Protection for NAS

12.0.x‎

5737-H30‎

2023/9/26

2025/9/30

AD24-2199‎

 

Security QRadar Suite Software

1.10.x‎

5900-AQF‎

2023/10/24

2025/9/30

AD25-1026‎

 

Security Verify Access Appliance

10.0.x‎

5737-F02‎

2020/6/12

2025/9/30

922-109

 

Security Verify Privilege Manager

11.4.3

5900-B7X‎

2024/3/19

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.0

5900-B7X‎

2024/6/25

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.1

5900-B7X‎

2024/7/25

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.2

5900-B7X‎

2024/11/22

2025/11/22

AD24-2219

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.4

5900-B7W‎

2024/2/2

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.25

5900-B7W‎

2024/3/18

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.1

5900-B7W‎

2024/5/7

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.26

5900-B7W‎

2024/4/16

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.2

5900-B7W‎

2024/6/11

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.16

5900-B7W‎

2024/7/25

2025/11/12

AD24-2236‎

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.31

5900-B7W‎

2024/10/22

2025/10/22

AD24-2120

 

Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

11

5655-DGJ‎

2021/11/19

2025/11/30

AD24-0640

 

Spectrum Scale Advanced Edition

5.1.x‎

5737-F35‎

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S)

Spectrum Scale Data Access Edition

5.1.x‎

5737-I39‎

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S)

Spectrum Scale Data Management Edition

5.1.x‎

5737-F34

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S)

Spectrum Scale Data Management Edition

5.1.0 - 5.1.7

5737-F34

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

Spectrum Scale Erasure Code Edition

5.1.x‎

5737-J34‎

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S)

Spectrum Scale Standard Edition

5.1.x‎

5737-F33‎

2020/11/6

2025/9/30

AD24-0800

الدعم والاشتراك (S&S)

SPSS Amos

26.0.0

5725-A60‎

2019/4/9

2025/9/30

AD24-2099

الدعم الممتد

SPSS Statistics

26.0.x‎

5725-A54‎

2019/4/9

2025/9/30

AD24-2099

الدعم الممتد

SPSS Statistics Server

26.0.x‎

5725-A56‎

2019/4/9

2025/9/30

AD24-2099

الدعم الممتد

Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows

6.2.X‎

5725-C99‎

2021/9/10

2025/12/31

AD24-2334

الدعم الممتد

Sterling Connect:Direct for UNIX

6.2.X‎

5725-C99‎

2021/9/10

2025/12/31

AD24-2334

الدعم الممتد

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.1.X‎

5724-T79‎

2020/11/13

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.2.0

5724-T79‎

2021/9/24

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.1.X‎

5724-T77‎

2020/11/13

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.2.0

5724-T77‎

2021/11/9

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.1.X‎

5724-Q68‎

2020/11/13

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.2.0

5724-Q68‎

2021/11/9

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI‎

10.1.X‎

5724-T78‎

2020/11/13

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI‎

10.2.0

5724-T78‎

2021/11/9

2025/9/30

AD24-2279

الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)

Storage Ceph Premium Edition

6.1.0

5900-AVA‎

2023/8/18

2025/9/30

AD24-0803

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Storage Ceph Pro Edition

6.1.0

5900-AXK‎

2023/8/18

2025/9/30

AD24-0803

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA Application Platform

4.1.x‎

5725-F26‎

2022/6/3

2025/10/31

AD24-2149

 

TRIRIGA Application Platform

4.2.x‎

5725-F26‎

2022/8/26

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.3.X‎

5725-F26‎

2022/10/28

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.4.X‎

5725-F26‎

2023/3/10

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA Application Suite

11.1.x‎

5900-AHQ‎

2022/6/3

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA Application Suite

11.2.X‎

5900-AHQ‎

2022/8/26

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA Application Suite

11.3.X‎

5900-AHQ‎

2022/10/28

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.1.x‎

5725-F45‎

2022/6/3

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.2.x‎

5725-F45‎

2022/8/26

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.3.X‎

5725-F45‎

2022/10/28

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.4.X‎

5725-F45‎

2023/3/10

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.1.x‎

5725-F25‎

2022/6/3

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.2.x‎

5725-F25‎

2022/8/26

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.3.X‎

5725-F25‎

2022/10/28

2025/10/31

AD24-2149

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)

UrbanCode Deploy

7.2.x‎

5725-M54‎

2021/6/25

2025/9/30

AD24-2011

الدعم الممتد

Watson AIOps

2.1.x‎

5737-M96‎

2021/3/19

2025/9/30

AD24-0729‎

 

Watson AIOps for Cloud Pak for Data

2.0.x‎

5737-M96‎

2020/9/20

2025/9/30

AD24-0729‎

 

WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack

8.0.x‎

5725-A27‎

2011/12/16

2025/9/30

AD23-0720

 

Workload Automation

9.5.x‎

5725-G80‎

2019/3/15

2025/9/30

AD24-2054

الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

Workload Scheduler

9.5.x‎

5698-WSH‎

2019/3/15

2025/9/30

AD24-2054

الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)

النصف الأول من عام 2026

من A إلى D

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

App Connect Professional on Cloud

SAAS

5737-B81‎

2016/9/30

2026/3/31

AD24-2176

 

Aspera Streaming

3.9.x‎

5737-F68‎

2019/6/28

2026/4/30

923-0611

 

Aspera Streaming for Video

3.8.x‎

5737-F68‎

2017/11/10

2026/4/30

923-0611

 

Automation Decision Services

23.0.x‎

5900-AUD‎

2023/6/23

2026/4/30

AD24-0768‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Business Automation Insights

23.0.x‎

5900-B75‎

2023/12/15

2026/4/30

AD24-0782

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Business Automation Manager Open Editions

8.x‎

5900-AR4‎

2022/7/22

2026/4/30

AD24-0312

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Business Automation Workflow

23.0.x‎

5737-H41‎

2023/6/23

2026/4/30

AD24-0768‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Business Automation Workflow Enterprise Service Bus

23.0.x‎

5737-E82‎

2023/6/23

2026/4/30

AD24-0768‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

CICS TX Standard

11.1.0

5900-ALU‎

2022/2/25

2026/4/30

AD24-0467

 

IBM Cloud Pak for Business Automation

23.0.x‎

5737-I23‎

2023/6/23

2026/4/30

AD24-0768‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Cloud Pak for Integration

2023/4/1

5737-I89‎

2023/12/13

2026/4/30

AD24-0750‎

الدعم المتقدم

Cognos Analytics

11.2.x‎

5724-W12‎

2021/5/18

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

11.2.X‎

5900-ABL‎

2022/6/29

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Cognos Analytics Modernization

11.2.X‎

5900-ABM‎

2022/11/30

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Cognos Controller

11.0.X‎

5724-W24‎

2023/3/17

2026/4/30

AD25-0993

الدعم الممتد

Cognos Integration Server

10.2.3

5725-L44‎

2017/10/24

2026/4/30

AD24-0539

 

Cognos PowerPlay

11.0.x‎

5724-W68‎

2017/8/29

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Cognos PowerPlay

11.2.X‎

5724-W68‎

2022/12/16

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

DFSORT/VSE Version 3

3.4.0

5746-SM3‎

1998/5/29

2026/2/28

AD25-071‎

 

من E إلى M

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Guardium Data Protection

11.5.x‎

5725-I12‎

2022/9/16

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Informix Advanced Developer Edition

12.10.0

5725-D14‎

2014/9/12

2026/4/30

AD25-1047

الدعم الممتد

Informix Client Software Development Kit

4.10.x‎

5724-C23‎

2013/3/26

2026/4/30

AD25-1047

الدعم الممتد

Informix Enterprise Edition

12.10.x‎

5725-A39‎

2013/3/26

2026/4/30

AD25-1047

الدعم الممتد

Informix Express Edition

12.10.0

5724-Z04‎

2013/3/26

2026/4/30

AD25-1047

الدعم الممتد

Informix Workgroup Edition

12.10.0

5725-A40‎

2013/3/26

2026/4/30

AD25-1047

الدعم الممتد

Integration Designer

23.0.x‎

5725-C97‎

2023/6/23

2026/4/30

AD24-0768‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

من N إلى R

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Open Enterprise SDK for Node.js

20.0.x‎

5655-NOS‎

2023/11/17

2026/4/30

AD25-0071‎

 

Open Enterprise SDK for Python

3.12.x‎

5655-PYT‎

2023/11/17

2026/4/30

AD25-0071‎

 

OpenPages for Cloud Pak for Data

8.3.x‎

5737-N71‎

2022/6/29

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data

8.3.x‎

5737-N70‎

2022/6/29

2026/4/30

AD25-0133‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

PowerVC for Private Cloud

2.1.x‎

5765-VC2‎

2022/12/2

2026/4/30

923-0500‎

 

QRadar Log Manager Disaster Recovery

7.5.x‎

5737-C15‎

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

QRadar Log Manager High Availability

7.5.x‎

5737-C14‎

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

QRadar Network Packet Capture Software

7.5.x‎

5737-B29‎

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

من S إلى Z

المنتج

رقم الإصدار

معرِّف المنتج

التوفر العام

الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
أو انتهاء الدعم

رقم رسالة

الإعلان

الخدمة المؤهلة

Safer Payments

6.5.x‎

5725-Z82‎

2023/1/27

2026/4/30

AD24-2189‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Guardium Appliances

11.5.x‎

5737-M13‎

2022/9/16

2026/4/30

AD24-2199‎

 

Security Guardium Appliances

11.5.x‎

5900-AX7‎

2023/6/9

2026/4/30

AD24-2199‎

 

Security Guardium for Files

11.5.x‎

5725-V56‎

2022/9/16

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x‎

5724-T60‎

2020/12/8

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x‎

5641-GKL‎

2020/12/8

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x‎

5641-GKM‎

2020/12/8

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security Guardium Package SW

1.10.x‎

5900-AQE‎

2022/6/21

2026/4/30

AD24-2199‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

Security QRadar Incident Forensics

7.5.0

5725-Q41‎

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

Security QRadar Incident Forensics

7.5.x‎

5725-Q42‎

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

Security QRadar Log Manager

7.5.x‎

5737-C13

2022/1/11

2026/4/30

AD24-0503‎

الدعم المتقدم

Security Verify Access

10.0.x‎

5725-V90‎

2020/6/12

2026/4/30

AD25-0814‎

 

SevOne Network Performance Management

6.8

5900-AN1‎

2024/2/29

2026/2/28

AD24-0684‎

الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)

SingleStore Self-Managed with IBM

8.5.x‎

5900-AON‎

2024/10/24

2026/1/8

AD24-2294‎

 

Sterling B2B Integrator

6.1.X‎

5725-D06‎

2020/9/18

2026/4/30

AD25-0879‎

الدعم الممتد

Sterling File Gateway

6.1.X‎

5725-D07‎

2020/9/18

2026/4/30

AD25-0879‎

الدعم الممتد

Sterling Transformation Extender

10.1.x‎

5724-Q23‎

2020/11/13

2026/4/30

AD25-0880‎

الدعم الممتد

Tivoli Storage Management

6.1.x‎

5608-E08‎

2007/12/14

2026/4/30

AD25-0824‎

 

XL C/C++ for AIX

16.1.x‎

5765-J12‎

2018/12/14

2026/4/30

AD24-0719‎

 

XL Fortran for AIX

16.1.x‎

5725-C74‎

2018/12/14

2026/4/30

AD24-0719‎

 

XL Fortran for AIX

16.1.x‎

5765-J14‎

2018/12/14

2026/4/30

AD24-0719‎

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023/1/1

5900-A8N‎

2023/4/4

2026/4/30

AD24-0496‎

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023/2/1

5900-A8N‎

2023/6/16

2026/4/30

AD24-0496‎

 