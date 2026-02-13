برامج التكامل والمرونة

تبدأ المؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل بمجموعة تقنية مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. لتفعيل عمل الوكلاء عبر العمليات، تحتاج إلى أساس آمن ومترابط يدمج السحابة الهجينة والتطبيقات والبيانات والشبكات. نساعد فِرق تكنولوجيا المعلومات على تنسيق الأتمتة الذكية على نطاق واسع - ما يُتيح للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء، واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. والنتيجة: مرونة أكبر وابتكار أسرع وتكنولوجيا معلومات تدفع نمو الأعمال القابل للقياس.