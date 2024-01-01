باستخدام تقنيات مثل الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والسحابة، تقوم الشركات بتوصيل أنواع جديدة ومختلفة من نقاط النهاية ببيئتها المؤسسية. وفي الوقت نفسه، تزداد الهجمات الإلكترونية تعقيدًا، ما يجعل من الصعب ضمان أمان كل نقاط النهاية عبر مؤسستك. غالبًا ما يتفاقم هذا بسبب حقيقة أنك قد لا تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة أمان نقطة النهاية داخليًا.
احصل على رؤى لمساعدتك على توقع تهديدات الأمن الإلكتروني والبقاء في الطليعة.
استكشف أحدث خدمات الأمان المُدارة لعالم اليوم ذي السحابات المتعددة الهجينة.
نظرًا إلى أن نقاط النهاية تمثل محيط المؤسسة الجديد، فقد اجتمعت العديد من الاتجاهات لجعلها أكثر عرضة إلى الخطر من أي وقت مضى: الاستخدام المتزايد للتطبيقات السحابية التجارية والأجهزة المملوكة للموظفين المنتشرة والعمل عن بعد وتزايد تجسس الشركات وسرقة الملكية الفكرية.
يمكن لخدمات إدارة أمن نقطة النهاية مساعدتك على:
تعرف على أحدث التطورات في أمان نقطة النهاية، بدءًا من تأمين إنترنت الأشياء (IoT) إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
احصل على نظرة ثاقبة حول كيفية حماية أمن البيانات لمعلوماتك الرقمية من الوصول غير المصرح به والسرقة.
تعرف على مدى أهمية أمن نقطة النهاية في حل تحديات الكشف عن التهديدات لفريق الأمان لديك.
تأمين الأجهزة المحمولة من خلال منصة متكاملة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.
يمكنك تسريع الاستجابة للحوادث وتأمين الخوادم والتخزين من خلال الأتمتة وتوحيد العمليات والتكامل مع أدوات الأمن الموجودة لديك.
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