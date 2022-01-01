حلول أمن السحابة
انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية
اطلع على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
رسم توضيحي لبرنامج أمن مؤسسي وإدارة السحابة الهجينة
أمان موثوق ومبتكر

لا يقتصر دمج السحابة في برنامج الأمن المؤسسي الموجود لديك على مجرد إضافة بعض عناصر التحكم أو الحلول النقطية الإضافية. يتطلب الأمر إجراء تقييم لمواردك واحتياجات عملك لإعداد نهج جديد لثقافتك واستراتيجية أمن السحابة التي تعتمد عليها. لإدارة برنامج أمن شامل على سحابة متعددة هجينة، تحتاج إلى إنشاء رؤية وتحكم. يمكن أن تساعدك منتجات وخبراء IBM Security في دمج عناصر التحكم المناسبة وتنظيم نشر أحمال التشغيل وإنشاء إدارة فعالة للتهديدات.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شكلت سرقة البيانات وتسريبها 32% من آثار الهجمات الإلكترونية في عام 2023. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية موظفيك وبياناتك.
إعداد التقارير
احصل على تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة X-Force لعام 2024 حماية السحابة الهجينة مع ثقة صفرية

إستراتيجيات لبناء أعمال مرنة باستخدام السحابة الهجينة

انضم إلى خبراء الأمن الإلكتروني في IBM لمعرفة كيفية بدء رحلة مرونة الأعمال الخاصة بك من خلال بناء مرونة إلكترونية والحفاظ عليها لحماية البيانات الحساسة عبر السحابة الهجينة.

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حماية ومراقبة بياناتك وتطبيقاتك وبيئاتك باستخدام خدمات IBM الأمنية
حدد حالتك المستقبلية

فهم الحالة المستقبلية لأعمالك وبرنامج الأمن القائم على المخاطر. إنشاء أمن السحابة في كل طبقة من طبقات السحابة لتمكين تحقيق أهداف عملك.
بناء من أجل السحابة والانتقال إليها بشكل آمن

يمكنك دمج عناصر التحكم في أمن السحابة الأصلية، وتنفيذ منهجية التصميم الآمن، وإنشاء تنسيق وأتمتة الأمن لتحديد برنامج أمن السحابة الخاص بمؤسستك وتطبيقه.

 

 
تنفيذ الإدارة المستمرة للتهديدات والمرونة في التعامل معها

من خلال الرؤية المركزية والتحكم المركزي، ستتمكن مؤسستك من مراقبة عالم التهديدات والتكيف معها. يمكنك اكتشاف واحتواء الهجمات من خلال تنسيق الاستجابة الفعالة للحوادث على مستوى المنظمة.

 
الحلول الأمنية للسحابة المتعددة الهجينة إدارة التهديدات

يمكنك إدارة التهديدات ومعلومات الأحداث باستخدام معارف دقيقة للتكيف مع التهديدات الجديدة وسرعة الكشف عن الهجمات والرد عليها.

 حماية البيانات

يمكنك تحديد موقع بياناتك الحساسة وتصنيفها وتأمينها وإدارتها أينما كانت. احتفظ بمفاتيح تشفير بيانات السحابة الخاصة بك معك دائمًا.

 إدارة الهوية والوصول (IAM)

يمكنك تحديد وإدارة من لديه مستويات الوصول المناسبة في بيئة السحابة المتعددة الهجينة.

 منصة أمن سحابة متعددة هجينة

اتصل بمصادر البيانات دون نقل بياناتك، وتصرف بشكل أسرع من خلال التنسيق والأتمتة على مستوى الأدوات والفرق.

 حلول أمن الأجهزة المحمولة

يمكنك إدارة أجهزتك المحمولة وحمايتها من وحدة تحكم واحدة ومنع حدوث التهديدات الإلكترونية مثل التصيّد الاحتيالي.

 حلول الحماية من الاحتيال

مصادقة بيانات العملاء، وكشف الاحتيال والحماية من المستخدمين الضارين عبر جميع القنوات.
خدمات أمن السحابة استراتيجية المخاطر وأمن السحابة

ابدأ باستراتيجية أمن سحابة شاملة قائمة على المخاطر وحوكمة وخطة الجاهزية.

 حماية أحمال التشغيل

إنشاء أحمال التشغيل بمنهجية التصميم الآمن ونشرها وإدارتها.

 خدمات الأمن الهجومي X-Force Red

قم بإشراك فريق عالمي من المخترقين لمحاولة اختراق منظمتك والكشف عن الثغرات الأمنية الخطرة.

 خدمات إدارة التهديدات

استخدام إطار عمل أمني أكثر ذكاءً لإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة.

 خدمات أمن البيانات

احصل على حماية شاملة لبيانات المؤسسة الأكثر حساسية.

 خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية

انتقل في رحلتك إلى ترحيل برنامج إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية بنجاح.
دراسات حالة NHS Digital

تعاقدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية NHS Digital مع IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC) لتقديم الدعم والخدمات الأمنية المحسنة.

 تعرف على المزيد البنك التجاري الدولي ش.م.م. (CIB)

دخل البنك التجاري الدولي (CIB) في شراكة مع شركة IBM للحد من جهود إدارة الهوية اليدوية من خلال توفير إدارة هوية آمنة وشفافة للتحقق من هوية 8000 موظف.

 تعرف على المزيد
الموارد تعرف على تكاليف اختراق أمن البيانات

استكشف تقرير تكلفة خرق البيانات واكتشف كيفية تخفيف التكاليف.

 تقرير IBM Security X-Force حول مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.

شرح أمن السحابة

يمكنك فهم أمن السحابة، وهي مجموعة من الإجراءات والتقنيات المصممة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال، وكيفية تطبيقها.

 مؤشر IBM Security X-Force Threat Intelligence لعام 2024

يمكنك الحصول على معارف قابلة للتنفيذ للتعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.

 تنسيق خدمات أمن السحابة

تعرّف على كيفية تأمين سحابتك الهجينة وتعزيز الابتكار وتنسيق الاستجابة للحوادث لتقليل المخاطر التي تتعرض لها منظمتك.

 منشورات المدونة

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تأمين سحابتك

يمكنك تخصيص تجربة السحابة لديك من خلال حلول وخدمات أمن السحابة التي تناسب احتياجات عملك.