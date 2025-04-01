متتبع التغييرات في نظام التشغيل IBM z/OS

الحصول على عرض كامل للتكوين الأصلي في الوقت الحقيقي-تحديد وتتبع وتغييرات تكوين النسخ الاحتياطي الاحتياطي مع أداة إدارة قوية ®z/OS
IBM z/OS أداة تعقب التغيير هي أداة لإدارة التغييرات لتتبع التغييرات في البرمجيات والتحكم فيها وإدارتها، مما يعزز أمن IBM z/OS بيئات التشغيل.
يمكن لمبرمجي النظام تحديد وتتبع واستعادة المئات من ملفات التكوين في الوقت الفعلي باستخدام أداة تعقب التغيير من IBM z/OS. يمكن مراقبة نظام مهمة حساسة وبيانات تكوين برنامج التطبيق تلقائيًا في الوقت الفعلي لبيئات z/OS. IBM z/OS يمكن لـ Change Tracker تدقيق وفحص سلامة تكوين البرامج، وحماية مكتبات حساس وتتبع التغييرات من خلال مسارات قابلة للتدقيق ولقطات لمجموعات البيانات الرئيسية المحددة.
تتبع تغييرات تكوين البرامج والتحكم فيها في الوقت الفعلي على مستوى النظام بأكمله.
استمتع بالإصدار التلقائي لمجموعات بيانات التحكم في النظام المحددة.
تجربة التراجع الفوري عن القدرات للتراجع الفوري عن الترقيات غير المخطط لها أو غير الناجحة.
احصل على مراقبة في الوقت الفعلي للتغييرات في نظام حساس وبرنامج التطبيق. يقوم نظام المعلومات بإنشاء إصدارات أساسية لأعضاء المكتبة وإنشاء إصدارات جديدة تلقائيًا عند حدوث تغييرات، مما يعزز إدارة التغيير والتحكم في الإصدار.
يضمن النسخ الاحتياطي الاحتياطي التلقائي على مستوى الأعضاء، وإنشاء إصدارات مكدسة من أعضاء الموارد المحمية لتحسين أمن البيانات وإدارة الإصدارات. كما يوفر نظام تعقب التغيير IBM z/OS Change Tracker إمكانية الاسترداد على مستوى الأعضاء من خلال إدراج الإصدارات المكدسة في جدول ISPF. يمكن للمستخدمين عرض الإصدارات ومقارنتها عبر الإنترنت، واستعادة إصدارات محددة لحل التغييرات غير المرغوب فيها.
تقييد التغييرات في المكتبة من خلال السماح بالوصول إلى مجموعات محددة من الأعضاء حصريًا بواسطة معرّفات TSO المصرح بها أو مجموعة ®RACF، مما يعزز الأمن والتحكم في الوصول.
موجّه للمستخدمين لتوثيق أسباب التعديلات على حساس أعضاء الموارد المحمية. تضمن هذه الميزة، التي تم تفعيلها لموارد مختارة، توثيق التغيير الشامل وتعزيز المساءلة.
يستخدم تقنية الترميز يكشف عن التغييرات في مكتبات تحميل الإنتاج، مما يضمن توافر وسلامة النظام وبرمجيات التطبيق.
يقارن بيئات z/OS المحلية أو البعيدة المتعددة، ويحدد التغييرات في مجموعات البيانات والأعضاء والمسارات والملفات. يسلط التقرير الضوء على الاختلافات ويؤكد وجود تكوينات متطابقة مع RC=0 لبيئات متطابقة.
استكشاف الطرق المختلفة لتتبع التغييرات وتعلم كيفية تحديد التغييرات ونسخها احتياطيًا وإدارة تعديلات المكتبة ومقارنة البيئات وضمان سلامة برمجيات النظام من خلال إجراءات الاستخدام والأوامر التفصيلية.
تعرّف على حماية مجموعة البيانات IBM z/OS ، بما في ذلك أفضل الممارسات والأدوات اللازمة لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال الأمني على منصة الكمبيوتر المركزي.
تعرّف على الترميز على IBM z/OS ، وهي طريقة لتعزيز أمن البيانات من خلال استبدال المعلومات الحساسة بمعلومات غير حساسة رمز مميز، مما يضمن الخصوصية والامتثال التنظيمي في بيئات المؤسسات.
جرّب متعقب التغيير z/OS Change Tracker باستخدام الإصدار التجريبي لمدة 90 يومًا. لديك 90 يوماً من يوم بدء التجربة لاستخدام الميزة وتقييمها.
يضيف تقرير تقييم الأداء السنوي هذا دعمًا لترخيص تجريبي لمدة 90 يومًا لمتعقب التغيير z/OS.
أداة تعقب التغيير z/OS مدعومة الآن كبرنامج إضافي z/OSMF. استخدم الواجهة الرسومية لتنفيذ المهام ومراقبة الموارد.
استكشف واجهة التحكم البسيطة لمتتبع التغيير في نظام IBM z/OS وقم بجدولة اجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل IBM Z.