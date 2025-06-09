تكامل سلسلة التوريد تساعد منصة iPaaS على تبسيط عملية التواصل عبر سلسلة التوريد من خلال دمج الموردين والمصنِّعين والموزعين. كما أن مشاركة البيانات في الوقت الفعلي تتيح الإدارة الفعَّالة للمخزون، والتخطيط الدقيق للإنتاج، والتنفيذ السلس للطلبات، مما يؤدي إلى تقليل أوقات التسليم وتحسين رضا العملاء.

تكامل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء تُسهم منصة iPaaS في تحقيق تدفق متكامل للبيانات بين المبيعات والإنتاج والمالية من خلال ربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء. ومثل هذا التكامل جدير بأن يوفر رؤية شاملة للعمليات ولتفاعلات العملاء، مما يمكِّن من اتخاذ قرارات مستنيرة ويؤدي إلى تحسين خدمة العملاء.