تبسيط العمليات وتيسير الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) التي تقدمها شركة IBM، والمدعومة من webMethods
ربط أنظمة متباينة لتمكين تدفق البيانات في الوقت الفعلي في كل أنحاء منظومة التصنيع بأكملها. توفر منصة iPaaS القدرات اللازمة لتجميع بيانات ومتطلبات الإنتاج، ومشاركة كتالوجات المنتجات والأسعار مع الشركاء والعملاء، وقياس الانبعاثات الضارة للتحكم فيها، ومزامنة عمليات سلسلة التوريد وفق جداول الإنتاج الزمنية.
من خلال أتمتة تدفقات البيانات بين الأنظمة، تساعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) على تقليل التعامل اليدوي مع البيانات، والأخطاء، وتحسين كفاءة العمليات.
توفر منصة iPaaS إمكانية رؤية البيانات والعمليات في الوقت الفعلي في كل سلسلة القيمة التصنيعية بأكملها، مما يُتيح سهولة اتخاذ قرارات فورية وحل المشكلات بشكل استباقي.
توفر منصة iPaaS السحابية المرونة اللازمة لدمج وتكامل الأنظمة المتنوعة والتوسع حسب احتياجات العمل، مما يدعم النمو ويراعي تقلبات الطلب الموسمية.
من خلال مشاركة البيانات عبر الأنظمة، تعزِّز منصة iPaaS التعاون بين المورِّدين والعملاء ومختلف الأقسام والإدارات، مما يدعم تنسيق العمليات بأفضل شكل ممكن.
بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.
توفر منصة IBM webMethods قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) شاملة للتكامل عبر واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة - التطبيقات وواجهات API، والاتصال بين الشركات، والملفات - لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها لأحدث مستوى من الذكاء الاصطناعي.