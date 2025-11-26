وكلاء iPaas

تحويل اللغة الطبيعية إلى تكاملات من فئة المؤسسات. سواء أكان الأمر يتعلق بأتمتة دورة حياة إدارة واجهات برمجة التطبيقات، أم باستقبال شركاء B2B، أم بتنسيق نقل الملفات، يعمل الوكلاء على إنشاء عمليات سير العمل والخرائط ومعالجة الأخطاء في دقائق بدلًا من أيام.