من النموذج الأوَّلي إلى الإنتاج: بناء المؤسسة القائمة على الوكلاء باستخدام IBM webMethods Hybrid Integration
المؤسسات في كل مكان تراهن على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو. الرؤساء التنفيذيون يستثمرون بشكل مكثف، ومع ذلك تتوقف 95% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التجريبية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.¹
الوكلاء المستقلون وحدهم لا يكفون. يتطلب التوسع الوصول في الوقت الفعلي إلى أنظمة المؤسسة وحوكمة قوية ومنصة موثوقًا بها تربط بين التجربة والتطبيق مع بناء الثقة عبر الحوكمة الفعَّالة.
مع IBM webMethods Hybrid Integration، لا تكتفي بالتجربة فقط، بل تستطيع تفعيل الذكاء الاصطناعي.
المؤسسة القائمة على الوكلاء هي تلك التي يتم فيها دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مهام سير العمل لأتمتة المهام واتخاذ القرارات والتعاون مع البشر، ما يعزز الإنتاجية والابتكار.
تخيَّل قوة عاملة يعمل فيها البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب:
يجب أن يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بأمان، بالإضافة إلى بيانات المؤسسة ووظائفها. اعتمدت التجارب المبكرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الابتكار من خلال نماذج ذكاء اصطناعي محسَّنة. لكن لتحقيق الابتكار الفعلي والتميّز، تحتاج الشركات إلى القدرة على استخدام أصول المؤسسة الحالية في الوكلاء.
التكامل هو النسيج الرابط الذي يمكِّن الوكلاء من العمل مع بيانات ووظائف المؤسسة. يمكن إنشاء الثقة من خلال الحوكمة المناسبة. يتضمن هذا الجانب حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي، ويتضمن أيضًا حوكمة الوصول إلى أنظمة المؤسسة.
لتحقيق هذه الرؤية، تحتاج الشركات إلى التركيز على ثلاث قدرات حيوية.
استخدام أطر العمل الوكيلة لبناء وكلاء ذكاء صناعي جُدُد بكفاءة.
التأكد من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى بيانات المؤسسة ووظائفها. تتم الاستفادة من الاستثمارات في بنية المؤسسة القابلة للتكوين بالكامل، وتتم إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات وتدفقات التكامل القائمة.يتم استخدام منصات iPaaS لإتاحة الأصول الحالية لاستخدام الوكلاء (مع دعم MCP، وكذلك على سبيل المثال، نماذج البيانات المبسَّطة).
ضمان قدرة الشركات على الوثوق بوكلاء الذكاء الاصطناعي عند الوصول إلى أنظمة المؤسسة الحيوية من خلال إدارة كلٍّ من النماذج التي يستخدمونها والأنظمة التي يتعاملون معها - ما يؤدي إلى توفير التتبُّع الشامل والأمن والامتثال. تتحكم بوابة الذكاء الاصطناعي لدينا في وصول الوكيل إلى النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بينما تتحكم بوابة MCP في وصول الوكيل إلى أنظمة المؤسسة.
تُعَد IBM webMethods Hybrid Integration الأساس لهذا التحول -حيث توفِّر الوصول إلى بيانات المؤسسة ووظائفها من خلال التكامل وفرض الحوكمة ويمنح هذا النهج المؤسسات الأدوات اللازمة لتحويل مشروعات الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى نموذج تشغيل قوي ومرن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تساعد IBM العملاء على الموازنة بين الهدفين: الاستعداد لفرص الذكاء الاصطناعي الوكيل وضمان موثوقية عائد الاستثمار من الأنظمة الحالية. “
يعتمد نهج IBM على بنية متعددة الطبقات تعمل على توحيد ما يلي:
تجمع IBM بين الذكاء الاصطناعي والتكامل والحوكمة والكتالوج في منصة واحدة موثوق بها.
¹ Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, July 2025.