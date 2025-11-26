المؤسسات في كل مكان تراهن على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو. الرؤساء التنفيذيون يستثمرون بشكل مكثف، ومع ذلك تتوقف 95% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التجريبية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.¹

الوكلاء المستقلون وحدهم لا يكفون. يتطلب التوسع الوصول في الوقت الفعلي إلى أنظمة المؤسسة وحوكمة قوية ومنصة موثوقًا بها تربط بين التجربة والتطبيق مع بناء الثقة عبر الحوكمة الفعَّالة.

مع IBM webMethods Hybrid Integration، لا تكتفي بالتجربة فقط، بل تستطيع تفعيل الذكاء الاصطناعي.​