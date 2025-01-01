تعزيز فعالية الخدمة العامة والإنتاجية مع الذكاء الاصطناعي من IBM
قم بتمكين الموظفين في جميع أنحاء مجموعتك الحكومية لتقديم قيمة معززة للمواطنين. توقف لحظة لملء استمارة تقدير الاستثمار أدناه وشاهد كيف يمكن لمؤسستك المساعدة في بناء وتقديم الخبرة للقطاع العام بمساعدة IBMمجموعة حلول الخاصة بـ.watsonx.ai
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لموقع watsonx Assistant ، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار بيانات الطرف الثالث، وبيانات الموارد البشرية من IBM معهد قيمة الأعمال (IBV). يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
اكتشف كيفية الاستفادة من القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى وتحسين إنتاجية الموظفين. تعلم كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤول التي تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة والإنصاف.