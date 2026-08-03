الحل

يساعد watsonx.data المؤسسات على تحويل البيانات التشغيلية إلى سياق جاهز للذكاء الاصطناعي من خلال تنسيقات بيانات مفتوحة، ومحركات مصممة لأغراض محددة، وإمكانية وصول ذكية إلى البيانات عبر منظومة البيانات المؤسسية. وبالنسبة إلى أعباء العمل في الوقت الفعلي، يمكن أن يشمل ذلك Astra DB، وهو محرك NoSQL قائم على Cassandra، مصمم لتوفير عمليات قراءة وكتابة عالية الإنتاجية وزمن استجابة منخفض وتوافر دائم، ويتم تقديمه كخدمة سحابية مُدارة بالكامل على AWS وGoogle Cloud وAzure عبر أكثر من 30 منطقة.