تحدَّث إلى غرفة بياناتك: كيف تمكَّنت Bay Point Advisors من بناء منصة آمنة للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحليل الأسواق الخاصة

عند قيام موظف من Bay Point بتحميل مستندات إلى غرفة، تنقل Atlas الملفات إلى Azure Blob Storage وتسجِّل بياناتها الوصفية في قاعدة بيانات SQL الخاصة بمنصة Atlas. يتم استخراج النص وتقسيمه إلى مقاطع يمكن التحكم فيها. يتم ختم كل جزء ببيانات وصفية لضمان التحكم في الوصول الصحيح وإمكانية التتبُّع أثناء الاسترجاع.
ثم يتم إرسال الأجزاء إلى قاعدة بيانات المتجهات، التي تستخدم نموذج تضمين Azure OpenAI لتحويل كل جزء إلى متجهات. تتم كتابة المتجهات الناتجة -جنبًا إلى جنب مع معرِّفات المستندات ومعرِّفات الغرف والبيانات الوصفية للأذونات- إلى قاعدة بيانات المتجهات الخاصة بـ Astra DB.
نظرًا لأن كل جزء يتم تخزينه بشكل مستقل، فإن استبدال المستند أو تحديثه لا يتطلب سوى إعادة فهرسة جزئية فقط، ما يقلل من التكلفة التشغيلية والتعقيد.