الخدمات المصرفية خلال 5 مللي ثانية: كيف تمكَّنت Bud Financial من بناء منصة ذكاء بيانات على IBM watsonx.data

شركة Bud Financial (اختصارًا Bud) تساعد البنوك واتحادات الائتمان وشركات التكنولوجيا المالية على تحويل بيانات المعاملات غير المنسقة إلى ذكاء عملاء يدعم توفير رؤى سلوكية في الوقت الفعلي، وتقديم خدمات مخصصة، واتخاذ قرارات مستنيرة.

يتنوع عملاء Bud، ومقرها لندن، بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والبنوك العالمية. وأكبر عميل لديها يقدِّم خدماته لأكثر من 10 ملايين مستخدم في قطاع البيع بالتجزئة ويعالج أكثر من 500 مليون معاملة شهريًا، وهو نطاق يتطلب الاعتمادية والدقة في كل مرحلة. أحد أبرز عملائها، بنك HSBC، اعتمد تقنية Bud في عام 2019، وكانت النتيجة انبهارًا أدى إلى أن تصبح لاحقًا مستثمرة فيها.

بالتعاون بين IBM وفريق هندسة Bud، استطاعا بناء بنية تعمل على إثراء كل معاملة مالية في أقل من خمس مللي ثانية وبمعدل دقة يزيد عن 97%. وتنفِّذ هذه البنية ذلك من خلال تصنيف عملية الشراء، وتحديد التاجر، وإضافة علامات الموقع الجغرافي والفئة، واكتشاف الأنماط المتكررة أو غير المعتادة - ما يُتيح للبنوك استخراج رؤى في الوقت الفعلي فور حدوث المعاملة.