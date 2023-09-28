يوفر IBM watsonx Assistant، وهو منتج يساعد على بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة، تكاملاً سلسًا للتقنيات الرائدة في الصناعات التي يمكنها نقل تجارب المحادثة ورضا العملاء إلى آفاق جديدة.

- قدّم دعمًا شاملاً ومتعدد القنوات للعملاء من خلال التكامل السلس مع قنوات المراسلة وتطبيقات الويب وأدوات مزود مراكز الاتصال كخدمة (CcaaS) وغيرها.

- ضمن نماذج لغوية كبيرة مخصصة وموثوقة مع التكامل الأصلي مع منصة watsonx.

- اتصل بـ IBM enterprise search وتقنية الكلام من IBM (تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام) بشكل أصلي داخل مثيل watsonx Assistant.

- احصل على معارف البيانات في الوقت الفعلي التي يمكن نقلها بين الأنظمة.