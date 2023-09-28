عمليات تكامل روبوت المحادثة وامتداده
توصيل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لديك بالأنظمة الخلفية التي تدعم عملك—من دون الحاجة إلى ترحيل مجموعة تقنياتك
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رسم توضيحي متساوي القياس لـ watsonx Assistant الذي يُدمج مع مجموعة واسعة من التطبيقات الشائعة
توسيع نطاق المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لديك من خلال عمليات التكامل مع التطبيقات والأنظمة الرائدة في السوق

يوفر IBM watsonx Assistant، وهو منتج يساعد على بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة، تكاملاً سلسًا للتقنيات الرائدة في الصناعات التي يمكنها نقل تجارب المحادثة ورضا العملاء إلى آفاق جديدة.

- قدّم دعمًا شاملاً ومتعدد القنوات للعملاء من خلال التكامل السلس مع قنوات المراسلة وتطبيقات الويب وأدوات مزود مراكز الاتصال كخدمة (CcaaS) وغيرها.

- ضمن نماذج لغوية كبيرة مخصصة وموثوقة مع التكامل الأصلي مع منصة watsonx.

- اتصل بـ IBM enterprise search وتقنية الكلام من IBM (تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام) بشكل أصلي داخل مثيل watsonx Assistant.

- احصل على معارف البيانات في الوقت الفعلي التي يمكن نقلها بين الأنظمة.

 

 
شاهد Assistant وهو يؤدي مهامه
القنوات الأساسية

استثمر المزيد من الوقت في صياغة محادثات روبوت المحادثة الفعّالة واستخدم عمليات التكامل المدمجة لدينا لتسريع النشر وزيادة التفاعل.
الدردشة عبر الويب

زود موقعك الإلكتروني أو تطبيقك للأجهزة المحمولة بأداة دردشة من دون كتابة أي رمز. واجهة الدردشة عبر الويب سهلة التخصيص وتدعم أنواعًا مختلفة من الوسائط الغنية—مقاطع الفيديو وiframe وعرض الشرائح والرحلات، وغير ذلك—للحصول على تجربة عملاء ممتعة. 

 خذ جولة في أساسيات الدردشة عبر الويب
الهاتف

عزز روبوت المحادثة الحواري المدعوم بالذكاء الاصطناعي بصوت معبّر، واجعله متاحًا عبر الهاتف لتقليل أوقات الانتظار وتخفيف أحمال التشغيل على فرق الدعم.

 تعرّف على المزيد حول نشر روبوتات المحادثة الصوتية
تطبيقات الرسائل النصية القصيرة والمراسلة

عزز مشاركة العملاء من خلال تبني دعم الخدمة الذاتية متعدد القنوات. هيئ مساعدك وانشره في دقائق على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الرقمية الأكثر استخدامًا.

 Slack تعرف على كيفية تحقيق ذلك Facebook Messenger تعرف على كيفية تحقيق ذلك WhatsApp تعرف على كيفية تحقيق ذلك
مركز الاتصال وخدمات الوكيل المباشر

يوفر IBM watsonx Assistant حزمًا لعمليات التكامل والإضافات الجاهزة لمراكز الاتصال كمنصات خدمة للمساعدة على تسريع النشر وتبسيط التفاعلات وضمان سلاسة التسليم إلى الوكلاء البشريين.

 مشاهدة فيديو عن Nice CXOne Nice CXone تعرف على كيفية تحقيق ذلك Salesforce تعرف على كيفية تحقيق ذلك Zendesk تعرف على كيفية تحقيق ذلك Genesys تعرف على كيفية تحقيق ذلك Oracle Cloud B2C تعرف على كيفية تحقيق ذلك Kustomer تعرف على كيفية تحقيق ذلك Twilio Flex تعرف على كيفية تحقيق ذلك
أدوات البحث

هناك طريقة أخرى فعالة لتخصيص مساعدك الافتراضي وهي إثراؤه بوظيفة البحث وتمكينه من العثور على إجابات لأسئلة غير متوقعة، للحصول على تجربة مستخدم فائقة وخالية من المتاعب. يمكنك توصيل أدوات البحث التي استثمرت فيها بالفعل في watsonx Assistant. وقد صممنا 5 مجموعات مبتدئين لإضافة محركات البحث الخاصة (BYOS). وفوق كل ذلك، دُمج البحث الحواري—المدعوم من IBM Watson® Discovery والنموذج اللغوي الكبير الخاص بنا IBM watsonx Granite—بسلاسة في منشئ روبوت المحادثة لدينا لبث الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدك.

خذ جولة للتعرف على المزيد حول إنشاء إجابات حوارية ترتكز على محتوى الأعمال.

 IBM Watson Discovery تعرف على كيفية تحقيق ذلك Coveo تعرف على كيفية تحقيق ذلك Google Custom Search تعرف على كيفية تحقيق ذلك Magnolia تعرف على كيفية تحقيق ذلك Zendesk تعرف على كيفية تحقيق ذلك
النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) مع watsonx.ai

تأتي منصة روبوت المحادثة لدينا مزودة بميزات مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وهي جاهزة للاستخدام مباشرة. ولكننا نمكّن المطورين أيضًا من تضمين نماذج لغوية كبيرة مخصصة وموثوقة من watsonx وتحسين وكيلك الافتراضي إما بمهام الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة أو الخاصة بكل حالة. استخدم مجموعة المبتدئين هذه لربط watsonx Assistant بواجهة برمجة تطبيقات watsonx.

 watsonx.ai تعرف على كيفية تحقيق ذلك
امتدادات ما قبل البناء

يواصل IBM watsonx Assistant توسيع طرق تخصيص مساعدك الافتراضي من خلال مجموعات مبتدئين لبعض عمليات التكامل الأكثر شيوعًا. استخدم هذه الامتدادات لتعزيز وكيلك الافتراضي بوظائف متقدمة، واسترداد المعلومات في الوقت الفعلي من قاعدة بيانات، والرجوع إلى إدارة علاقات العملاء، وإرسال تذكرة والمزيد.

 App Connect تعرف على كيفية تحقيق ذلك Hubspot تعرف على كيفية تحقيق ذلك MailChimp تعرف على كيفية تحقيق ذلك ServiceNow تعرف على كيفية تحقيق ذلك Segment تعرف على كيفية تحقيق ذلك
الامتدادات الإضافية

نقدم مجموعة مبتدئين لـ IBM App Connect، وهو واحد من أفضل منصات التكامل كخدمة (iPaaS) في السوق. جُهز IBM App Connect بمئات من موصلات التطبيقات الجاهزة والقوالب القابلة للتخصيص لإنشاء تدفقات التكامل بسهولة وربط التطبيقات السحابية وتطبيقات البرامج كخدمة والتطبيقات المحلية ومصادر البيانات بسرعة.

 Amazon S3 تعرف على كيفية تحقيق ذلك Dropbox تعرف على كيفية تحقيق ذلك Gmail تعرف على كيفية تحقيق ذلك Google Analytics تعرف على كيفية تحقيق ذلك Google Cloud BigQuery تعرف على كيفية تحقيق ذلك IBM Cloudant تعرف على كيفية تحقيق ذلك ®IBM® Db2 تعرف على كيفية تحقيق ذلك Marketo تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 for Sales تعرف على كيفية تحقيق ذلك Microsoft SharePoint تعرف على كيفية تحقيق ذلك MySQL تعرف على كيفية تحقيق ذلك Oracle Database تعرف على كيفية تحقيق ذلك PostgresSQL تعرف على كيفية تحقيق ذلك Redis تعرف على كيفية تحقيق ذلك SAP (via OData) تعرف على كيفية تحقيق ذلك SAP (via RFC) تعرف على كيفية تحقيق ذلك SurveyMonkey تعرف على كيفية تحقيق ذلك Workday تعرف على كيفية تحقيق ذلك
دمج تطبيق مخصص

إذا كانت قنوات التكامل المتاحة لا تلبي احتياجاتك، فيمكنك إنشاء تطبيق العميل الخاص بك بسهولة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والتفاعل مع خدمة خارجية للتعامل مع حالة الاستخدام الخاصة بك.

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اتخِذ الخطوة التالية

حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.

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