يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومكتب مراقب العملة في التوجيه الصادر برقم SR Letter 11-7 النموذج بأنه "... طريقة أو نظام أو نهج كمّي يطبق نظريات وتقنيات وافتراضات إحصائية أو اقتصادية أو مالية أو رياضية لمعالجة المدخلات في تقديرات كمّية.
يحدث خطر النموذج عندما يتم استخدام نموذج للتنبؤ بالمعلومات الكمّية وقياسها وسيأتي أداء النموذج على غير المستوى المطلوب. يؤدي أداء النموذج الضعيف إلى نتائج سلبية وبالتالي إلى خسائر تشغيلية كبيرة. يساعدك تطبيق إدارة المخاطر النموذجية في بنية المعلومات الحديثة في:
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو تقنيات ذكاء اصطناعي، جديدة تمامًا، من فئة المؤسسات والذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس
تعزيز توافق النموذج مع الاختبارات وقيم العتبة المخصصة.
استمع إلى خبراء في الذكاء الاصطناعي وهم يناقشون رقمنة الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي.
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تحديث كيفية جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام منصة تجمع بين البيانات السحابية المتعددة والذكاء الاصطناعي.
إنشاء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بكل ثقة وشفافية.
تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال حوكمة النموذج المتكاملة.