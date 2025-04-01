﻿IBM Verify Privilege
اكتشف الحسابات المميزة وتحكم فيها وأدرها واحمها عبر نقاط النهاية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة
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حماية استباقية للحسابات المميزة

المستخدمون المميزون هم أشخاص يتمتعون بإمكانيات وصول فائقة إلى الأنظمة والبيانات والوظائف الحساسة وأنت تثق بهم. بيد أن صلاحياتهم المتقدمة ينبغي فحصها ومراقبتها وتحليلها لحماية مواردك من تهديدات الأمن الإلكتروني وإساءة استخدام بيانات الاعتماد. توصلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40% من الهجمات الإلكترونية الداخلية شملت مستخدمين متميزين.¹

تعمل منتجات حل IBM Verify Privilege، المدعومة من شركة Delinea، على تمكين إستراتيجيات ثقة صفرية للمساعدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.
تعرّف على مركز شركة IBM في تقرير Magic Quadrant الأخير الصادر عن مؤسسة ®Gartner حول إدارة إمكانيات الوصول.
تقرير خاص
إعداد التقارير
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات
الميزات
إدارة الحسابات المميزة
اكتشاف الحسابات المجهولة. إعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا. مراقبة الأنشطة غير الطبيعية. إدارة الحسابات المميزة وحمايتها وفحصها عبر دورات حياتها.
تعزيز أمان نقاط النهاية
يمكنك تحديد الأجهزة والخوادم ونقاط النهاية الأخرى ذات الامتيازات الإدارية لتقليل الامتيازات الأمنية والتحكم في حقوق التطبيقات وتقليل التأثير على فرق الدعم.
حماية أسرار عمليات التطوير
استمتع بإدارة الأسرار من مكان واحد وطبّق ضوابط الوصول وجهّز مسارات تسجيل مؤتمتة باستخدام نظام التخزين فائق السرعة والقابل للتكيف مع مختلف المنصات.
أي من حالات استخدام Verify Privilege تناسب مؤسستك؟
تخزين كلمات المرور يوفر حل IBM Verify Privilege Vault، الذي كان يُعرف سابقًا باسم IBM Secret Server، نظام تخزين فائق الأمان لكلمات المرور وعمليات تدقيق والتحكم في إمكانيات الوصول المميز. يمكنك التعرف على جميع الخدمات والتطبيقات والمسؤولين والحسابات الرئيسية على مستوى المؤسسة وتأمينها. استخدم أيضًا Privilege Vault Analytics وPrivilege Vault Remote للاستمتاع بحماية أكثر شمولية.
التحكم في نقاط النهاية بفضل حل IBM Verify Privilege Manager، يُمكن للشركات والمؤسسات سريعة النمو منع المخاطر القائمة على البرامج الخبيثة من خلال تقليل امتيازات نقاط النهاية والتحكم في التطبيقات. يمكنك الحد من التهديدات الأمنية الحديثة النابعة من استغلال التطبيقات عن طريق سحب الحقوق الإدارية المحلية من الخوادم والأجهزة.
إدارة السياسات تحكم عالميًا في إمكانيات الوصول المميز من البيئة المحلية باستخدام Active Directory وIBM Verify Privilege Server Suite. إدارة السياسات من مكان واحد باستخدام المصادقة والارتقاء بالامتيازات والتدقيق والمراقبة. اقرأ صحيفة البيانات
إدارة أسرار عمليات التطوير يعمل مخزن عمليات التطوير القائم على السحابة والفائق السرعة ببرنامج IBM Verify Privilege على تسهيل إدارة الأسرار من مكان واحد وتطبيق ضوابط الوصول وتوفير مسارات تسجيل مؤتمتة. اقرأ صحيفة البيانات
إدارة حسابات الخدمات يمكنك التحكم في إنشاء حسابات الخدمة التي تعمل على الشبكة وإدارتها وإيقاف تشغيلها باستخدام برنامج Verify Privilege Account Lifecycle Manager. حد من التوسع العشوائي باستخدام الأذونات القائمة على الأدوار. اقرأ صحيفة البيانات
المنتجات والخدمات ذات الصلة خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز

خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز (PAM) خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز استخدم خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز لتوفير حل إدارة دورة الحياة بالكامل لدعم إستراتيجية الثقة الصفرية.

حوكمة الهويات

استمتع بحوكمة مركزية للهويات المميزة وطبّق تسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل والوصول التكيفي للمستخدمين المميزين.

 إدارة الوصول

أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى القرارات التي ينبغي للمستخدمين أن يتمكنوا من الوصول إليها إلى بيانات مؤسستك وتطبيقاتها، سواء محليًا أو في السحابة.

 حلول إدارة هوية العملاء وإمكانيات الوصول (CIAM)

قدّم تجارب رقمية جذابة وحديثة وآمنة لعملائك وشركائك وموظفيك.

  

توفر VLI إمكانية وصول أسرع بنسبة 99%

استخدمت شركة VLI حل IBM Verify Privilege لتحسين طلبات وصول المستخدمين بنسبة 99%، ما أدى إلى التخلص من التأخير في حركة البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
يعمل البنك التجاري الدولي على أتمتة إستراتيجية الثقة الصفرية

يعمل البنك التجاري الدولي (CIB) على تحديث أمنه الرقمي ويتجه نحو إستراتيجية الثقة الصفرية بمساعدة شركة IBM Security.
تعمل IBM على تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى أكثر من 27 مليون مستخدم

يعمل مكتب رئيس قسم المعلومات بشركة IBM على تطوير مصادقة رقمية مستقبلية لتبسيط عملية تأمين الهوية والوصول.
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