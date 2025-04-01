المستخدمون المميزون هم أشخاص يتمتعون بإمكانيات وصول فائقة إلى الأنظمة والبيانات والوظائف الحساسة وأنت تثق بهم. بيد أن صلاحياتهم المتقدمة ينبغي فحصها ومراقبتها وتحليلها لحماية مواردك من تهديدات الأمن الإلكتروني وإساءة استخدام بيانات الاعتماد. توصلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40% من الهجمات الإلكترونية الداخلية شملت مستخدمين متميزين.¹
تعمل منتجات حل IBM Verify Privilege، المدعومة من شركة Delinea، على تمكين إستراتيجيات ثقة صفرية للمساعدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.
خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز (PAM) خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز استخدم خدمات إدارة إمكانيات الوصول المميز لتوفير حل إدارة دورة الحياة بالكامل لدعم إستراتيجية الثقة الصفرية.
استمتع بحوكمة مركزية للهويات المميزة وطبّق تسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل والوصول التكيفي للمستخدمين المميزين.
أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى القرارات التي ينبغي للمستخدمين أن يتمكنوا من الوصول إليها إلى بيانات مؤسستك وتطبيقاتها، سواء محليًا أو في السحابة.
قدّم تجارب رقمية جذابة وحديثة وآمنة لعملائك وشركائك وموظفيك.
استخدمت شركة VLI حل IBM Verify Privilege لتحسين طلبات وصول المستخدمين بنسبة 99%، ما أدى إلى التخلص من التأخير في حركة البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
يعمل البنك التجاري الدولي (CIB) على تحديث أمنه الرقمي ويتجه نحو إستراتيجية الثقة الصفرية بمساعدة شركة IBM Security.
يعمل مكتب رئيس قسم المعلومات بشركة IBM على تطوير مصادقة رقمية مستقبلية لتبسيط عملية تأمين الهوية والوصول.