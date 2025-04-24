تُتيح SelectStack للعملاء إدارة جميع أنواع تقنيات المحاكاة الافتراضية (Vmware، وPowerVM، وOpenStack/KVM، وLinuxONE، وBareMetal، والحاويات) من خلال منصة واحدة ذات طلب فريد. كما أنها تُتيح للعملاء إدارة دورة حياة كل مورِد من الموارد. تُعَد SelectStack أساسية لبناء منصة دعم إدارة وتشغيل سحابية متكاملة خلال عملية التحول السحابي.
تدعم البرامج والأجهزة الرئيسية بما في ذلك X86 وPower وSystem Z. كما تدعم العديد من تقنيات المحاكاة الافتراضية (ESXi، وKVM، وPowerVM، وz/VM، وغيرها).
اعتمِد بالكامل على نظام التشغيل السحابي مفتوح المصدر OpenStack، وادعم أيضًا الإدارة المباشرة لموارد VMware وPower والموارد التي تعمل دون نظام تشغيل. استنادًا إلى إطار CCRA المفتوح من IBM.
تركيب وتكوين مرن للعديد من الأجهزة الافتراضية. التثبيت التلقائي، والنشر، والتكوين لمنتجات قواعد البيانات والبرامج الوسيطة. التخصيص المرن لعمليات الأعمال.
توفير واجهة REST API لتمكين التخصيص. دعم التكامل والتشغيل البيني باستخدام نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات الحالي لدى العملاء.
توفير منصة بمستوى IaaS قائمة على بنية نظام ناضجة.
التحديات التي يواجهها العميل
المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack
التحديات التي يواجهها العميل
المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack
التحديات التي يواجهها العميل
المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack