حل لإدارة تكوين البرمجيات قائمًا على المهام يجمع فِرَق التطوير العالمية والموزعة على منصة موحَّدة.
يُعَد IBM Rational Synergy حلًا لإدارة تكوين البرمجيات (SCM) قائمًا على المهام، يجمع فِرَق التطوير العالمية والموزعة على منصة موحَّدة. يوفر القدرات التي تساعد فِرَق تطوير البرامج والأنظمة على العمل والتعاون بشكل أسرع وأسهل.
يُتيح الوصول عالي الأداء عبر WAN للفِرَق الموزعة تنفيذ العمليات بسرعات شبيهة بالشبكة المحلية (LAN)، ما يقلل من الحاجة إلى عدة خوادم.
تتم مزامنة تغييرات البرمجيات والمهام في الوقت الفعلي، ما يُتيح للفِرَق الموزعة التعاون بشكل متماسك عبر إطار العمل العالمي للتسليم.
يُدير مستودع SCM الواحد جميع العناصر المتعلقة بتطوير البرمجيات، بما في ذلك الكود المصدر والمستندات وغيرها.
يمكن تخطيط أنشطة الصيانة بشكل أكثر كفاءة للمساعدة على ضمان توافر عالٍ على مدار الساعة.
يساعد IBM Rational Synergy على تخطيط المشاريع والإصدارات المتعددة مركزيًا وتتبُّعها وإدارتها عبر مؤسستك.
تساعد هذه البرمجيات على فرض الحوكمة والتحقق من الامتثال وتوفير الرؤية في الوقت شبه الفعلي وتقليل العبء الإداري.
توفِّر هذه البرمجيات لغة مشتركة تساعد المستخدمين على التفاعل مع المشروع ومع بعضهم بطريقة متسقة.
يساعد Rational Synergy على تسريع التطوير وتقليل تكرار الجهود. يسمح مستودع العناصر بتحديد عناصر البرامج بشكل فريد وإصدارها لسهولة إعادة الاستخدام.
يُعَد ®IBM Engineering Systems Design Rhapsody حلًا مثبتًا يُتيح لك إدارة التعقيدات المتعلقة بتطوير المنتجات والأنظمة.
يعمل IBM Engineering Workflow Management كحلقة وصل حساسة بين العمل المطلوب والمنجز من خلال تمكين الفرق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع.
تُعَد IBM Engineering Requirements Management DOORS Family تطبيقًا يهدف إلى تحسين التواصل والتعاون والتحقق من المتطلبات.