يُتيح تشغيل تطبيقات COBOL التي تم توليدها بلغة Enterprise Generation Language على منصة z/VSE.
يوفر IBM® Rational COBOL Runtime for z/VSE المكتبات اللازمة لتمكين تشغيل كود Enterprise Generation Language (EGL) الذي تم توليده بصيغة COBOL على منصة z/VSE. تم توسيع الإصدار 8.0.1 لتمكين توليد كود EGL كمصدر COBOL يمكن تجميعه ونشره على منصة z/VSE.
لغة EGL من IBM هي لغة أعمال تُتيح للمطورين التركيز على حل مشكلة الأعمال بدلًا من الانشغال بتفاصيل منصات التنفيذ المستهدفة والبرمجيات الوسيطة المرتبطة بها. يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE مسارًا بديلًا لاعتماد COBOL ويخفي التعقيدات المتعلقة بالبرمجيات الوسيطة وبيئة التشغيل، ما يمكِّن المطورين من الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية.
يمكن للعملاء الذين يمتلكون كلًا من z/VSE وLinux لنظام IBM® Z استخدام بيئة التطوير نفسها لدعم كِلتا المنصتين.
يمكن للعملاء تقليل المهارات والتدريب المتخصص المطلوب لدعم كل منصة بشكل كبير.
يمكن للعملاء استكشاف مسار بديل لاعتماد COBOL وإخفاء التعقيدات المرتبطة بالبرمجيات الوسيطة وبيئة التشغيل، ما يمكِّن المطورين من تحقيق أقصى مستويات الإنتاجية.
تشتمل متطلبات البرامج في Rational COBOL Runtime for z/VSE على ما يلي:
يتطلب Rational COBOL Runtime for z/VSE أجهزة قادرة على تشغيل z/VSE.
