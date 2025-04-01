IBM Rational ClearQuest العقلاني
قاعدة بيانات قابلة للتخصيص نظام تطوير وإنتاج سير العمل قابل للتخصيص يوفر رؤية وتحكم أفضل
انظر المستندات
رسم توضيحي يمثل البيانات التي يستخدمها أنواع مختلفة من الناس
ما هو ®IBM Rational ClearQuest ؟

برنامج IBM Rational ClearQuest هو برنامج إدارة التغيير الذي يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص في الفريق. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات وعمليات تسمح لك بالحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.

المزايا

تحسين التعاون جعل التطوير أكثر كفاءة استيعاب مختلف المؤسسات
أضواء كاشفة
العمليات القابلة للتكرار

تحسين التعاون من خلال دمج العمليات المنعزلة مثل التحليل والتطوير والاختبار.
تتبع دورة الحياة

تخصيص عمليات التطوير المتسقة وتطبيقها لتحقيق رؤية متكاملة وموحدة.
معلومات محدثة

استفد من القدرات على الوصول لضمان حصول أعضاء الفريق على أحدث المعلومات.
عملية مسح الرؤى الرؤى

استخدم الاستعلام والرسوم البيانية وإعداد التقارير لتصور البيانات المعقدة والتعمق فيها.
مرونة في التسعير والنشر

قم بشراء نقاط FlexPoints وتخصيصها بناءً على احتياجات الاستهلاك الخاصة بالعمل.

ما الخيار المناسب لك؟

®ClearQuest ®ClearQuest متعدد المواقع ClearQuest MultiSite ®ClearQuest و ®ClearQuest MultiSite
الموارد موجز حل النشر المختلط

تحسين الرؤية والتحكم عبر السحابة والبنية الأساسية التقليدية.

 تغيير منتجات إدارة التغيير صحيفة البيانات

اقرأ المزيد عن إدارة التغيير والتعقيدات مع حلول الإدارة Rational Change.

 مجتمع إدارة التغيير

احصل على النصائح الفنية من الآخرين الذين يستخدمون هذا المنتج.

قد تكون مهتمًا أيضًا بما يلي

IBM Engineering Workflow Management يعمل كحلقة وصل بين العمل المطلوب والمنجز من خلال تمكين الفرق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع. توفر تكنولوجيا المعلومات المرونة اللازمة للتكيف مع أي عملية، بحيث يمكن للشركات اعتماد دورات إصدار أسرع وإدارة التبعيات عبر مشاريع التطوير الصغيرة والمعقدة على حد سواء.

تعرَّف على المزيد

IBM Rational Programming Patterns هو معرّف هوية تعاوني IDE، وهو جزء من حلول إدارة دورة الحياة التعاونية IBM ®Jazz التعاونية. توفر المعلومات التكنولوجية البرمجة المدفوعة بالنمط ميزة البرمجة المدفوعة بالنمط لتحسين البرمجة مع أدوات لتحليل التأثير, ومراقبة الجودة، وقابلية التوسعة بالإضافة إلى إجراءات الترحيل الآلي لقاعدة بيانات باك الآمنة.

تعرَّف على المزيد

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next يوفر حلاً قابلاً للتوسع للتوسع لتحسين التواصل والتعاون بين فرق العمل ومن طرف معني لزيادة الإنتاجية والجودة. تمكّنك تكنولوجيا المعلومات من التقاط التغييرات التي تطرأ على المتطلبات وتتبعها وتحليلها وإدارتها مع الحفاظ على الامتثال للوائح والمعايير.

تعرَّف على المزيد

IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) وعائلة منتجات تكنولوجيا المعلومات تقدم حلاً مثبتًا لأنشطة النمذجة وتصميم الأنظمة يتيح لك إدارة التعقيدات التي تواجهها العديد من مجموعات المنتجات والأنظمة في تطوير المنتجات والأنظمة.

تعرَّف على المزيد

اتصل بنا للحصول على تفاصيل التسعير أو للشراء الآن.