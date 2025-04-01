برنامج IBM Rational ClearQuest هو برنامج إدارة التغيير الذي يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص في الفريق. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات وعمليات تسمح لك بالحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.