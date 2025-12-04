IBM Rational Change

حل إدارة التغيير المستند إلى الويب الذي يوفر تتبعًا شاملاً للتغيير والتحكم في التغيير

امرأة تستخدم جهاز كمبيوتر محمول في منطقة خارجية

لمحة عامة

IBM Rational Change هو حل لإدارة التغيير عبر الويب يقدم قدرات شاملة لتتبع التغيير والتحكم في التغيير. فهو يوحد إدارة تغيير البرامج ومستودعات إدارة التكوين من خلال خادم مركزي ويحسن الاتساق والمساءلة عند إدارة تغييرات البرامج.

البدء السريع

يتضمن عمليات وقوالب أفضل الممارسات لدعم سير العمل.
دمج مصادر بيانات التغيير

يدعم الفرق الموزعة من خلال واجهة مستندة إلى الويب لطلبات التغيير وتسليم المهام.
تحسين إعداد التقارير

يوفر رؤى عالية المستوى لجدول تطويرك، ويقدم مقاييس ضمان الجودة.

السمات الرئيسية

صورة تُظهر رجلاً يعمل على مكتب مع جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر محمول.
إدارة تغيير دورة الحياة المتكاملة

يوفر IBM Rational Change قابلية التتبع وتحليل التأثير من طلبات تغيير الأعمال وصولاً إلى مهام تنفيذ الأنظمة والبرمجيات.
مجموعة من الأشخاص متعددي الجنسيات يجتمعون في مكتب. أعمال عالمية.
يتكامل مع برامج إدارة دورة الحياة الأخرى من IBM

يتكامل هذا البرنامج مع حلول إدارة التكوين الأخرى، مثل IBM Rational ClearCase، لتوفير رؤية متكاملة لمشروعك.
صورة تُظهر شخصًا يعمل على جهاز كمبيوتر
إعداد تقارير قوية لإدارة التغيير

يوفر هذا البرنامج تحليل الاتجاهات التاريخية، ومؤشرات الحالة، وإمكانيات تحديد الأولويات، وخيارات متعددة للرسم البياني والعروض المصورة للبيانات، وقدرات استعلام قوية.
منظر بزاوية عالية لمبرمجي كمبيوتر يستخدمان كمبيوتر مكتبيًا في مكتب
أفضل ممارسات إدارة التغيير

يشتمل هذا البرنامج على أداة IBM Rational Enterprise Change Process، وهي أداة لمراقبة وإدارة تحسينات العمليات، ومبادرات الجودة، وتحسينات البرمجيات والأعطال.
