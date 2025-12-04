حل إدارة التغيير المستند إلى الويب الذي يوفر تتبعًا شاملاً للتغيير والتحكم في التغيير
IBM Rational Change هو حل لإدارة التغيير عبر الويب يقدم قدرات شاملة لتتبع التغيير والتحكم في التغيير. فهو يوحد إدارة تغيير البرامج ومستودعات إدارة التكوين من خلال خادم مركزي ويحسن الاتساق والمساءلة عند إدارة تغييرات البرامج.
يتضمن عمليات وقوالب أفضل الممارسات لدعم سير العمل.
يدعم الفرق الموزعة من خلال واجهة مستندة إلى الويب لطلبات التغيير وتسليم المهام.
يوفر رؤى عالية المستوى لجدول تطويرك، ويقدم مقاييس ضمان الجودة.
IBM Engineering Systems Design Rhapsody يتيح لك إدارة تعقيد تطوير المنتجات والأنظمة.
يعمل IBM Engineering Workflow Management كحلقة وصل حساسة بين العمل المطلوب والمنجز من خلال تمكين الفرق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع.
تعمل عائلة IBM Engineering Requirements Management DOORS Family على تحسين التواصل والتعاون والتحقق من المتطلبات في جميع أنحاء مؤسستك وسلسلة التوريد.
يعمل IBM Engineering Requirements Management DOORS Next على تحسين التواصل والتعاون بين فرق العمل والأطراف المعنية لزيادة الإنتاجية والجودة.