IBM Rational Change هو حل لإدارة التغيير عبر الويب يقدم قدرات شاملة لتتبع التغيير والتحكم في التغيير. فهو يوحد إدارة تغيير البرامج ومستودعات إدارة التكوين من خلال خادم مركزي ويحسن الاتساق والمساءلة عند إدارة تغييرات البرامج.