الدعم
احصل على أقصى استفادة من استثمارك في ®IBM ®QRadar SIEM. ابقَ على اطلاع دائم ومتصلًا وآمنًا ومدعومًا طوال دورة الحياة بأكملها.
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تحديثات البرامج ما الجديد؟

انتقل إلى ®QRadar حدد إصداراً لمعرفة الجديد في الإصدار الأخير.

 دورة حياة المنتج

عرض ®QRadar SIEM التوفر العام (GA) وتواريخ نهاية الدعم. انقر على روابط &quot;اسم المنتج&quot; للحصول على التفاصيل.

 الترقية

استخدم IBM الاشتراك ودعم البرامج (S&amp;S) لتنزيل أحدث إصدار من ®QRadar SIEM.

تواصل مع مستخدمي ®QRadar 

شارك في أفضل الممارسات وانشر الأسئلة واحصل على إجابات وتواصل مع خبير IBM ومستخدمي ®QRadar الآخرين.

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النشرات الأمنية
احصل على إشعارات حول النشرات الأمنية المستقبلية بحث مركز أمان المنتج المركزي. تصفية حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. تصرف بسرعة لتخفيف المخاطر وتقليلها. البحث في النشرات الأمنية
أساسيات الدعم دعم QRadar من IBM (في مقر الشركة) SIEM

افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.

 الانتقال إلى دعم IBM التسجيل مع الدعم

يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع الخاص بك. 

 سجّل للبدء اشترك في إشعاراتي

اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.

 الاشتراك في الإشعارات
خيارات الدعم الإضافية IBM يوفر خيارات دعم مرنة لضمان حصولك على المستوى المناسب من الدعم IBM ®QRadar SIEM عبر دورة حياة المنتج بالكامل. تعرف على المزيد حول عروض الدعم التي نقدمها واختر الخيار المناسب لك. استكشف عروض الدعم
Advanced Support

يُعتب ر Advanced Support إضافة مثالية لل برامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث يوفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف وقت الاستجابة الأقصر على رأس أهداف S&S الأساسية.

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الدعم الموسع

مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ انتهاء الدعم، حيث يمنحك الدعم الممدد مزيداً من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

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الدعم المستدام

من الضروري عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق، يوفر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 سنوات إضافية من دعم IBM حتى تتمكن من التخطيط لما هو قادم.

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البدء IBM ®QRadar SIEM

تعرف على المزيد حول المنتجات التي يدعمها فريق دعم ®QRadar SIEM. استكشاف الموارد للمساعدة الفنية وسياسات الحالة وغيرها من المعلومات لمساعدة العملاء.

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